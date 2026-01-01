NUEVA CRM DE SLACK

Administra las relaciones con tus clientes con la ayuda de Slackbot.

La CRM de Slack es una forma totalmente nueva de trabajar. Solo tienes que indicarle a Slackbot que actualice tus registros, y él se encarga del resto. Sin migraciones, sin introducir datos manualmente y sin cambiar de pestaña. Tiene todo lo que necesitas, justo donde ya trabajas.