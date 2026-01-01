Administra todo tu negocio en Slack.
Equipos pequeños de todo el mundo usan Slack para administrar los proyectos, simplificar las reuniones, administrar las relaciones con los clientes y chatear con ellos. Si tienes tareas pendientes, puedes completarlas en Slack.
Los equipos se mueven MÁS RÁPIDO CON SLACK
Chatea como quieras y con quien quieras.
Olvídate de los lentos correos electrónicos y comunícate rápidamente mediante chats y videollamadas con tus colegas, clientes, proveedores y socios.
Reúne a todos en torno a objetivos comunes.
Agrega información a documentos compartidos, haz un seguimiento de las tareas y administra proyectos enteros. En Slack, todos están sincronizados.
Avanza rápidamente con todas tus herramientas trabajando al unísono.
Reúne las aplicaciones y la IA para reducir el trabajo manual y mejorar las operaciones diarias de tu equipo.
Administra las relaciones con tus clientes con la ayuda de Slackbot.
La CRM de Slack es una forma totalmente nueva de trabajar. Solo tienes que indicarle a Slackbot que actualice tus registros, y él se encarga del resto. Sin migraciones, sin introducir datos manualmente y sin cambiar de pestaña. Tiene todo lo que necesitas, justo donde ya trabajas.Más información acerca de la CRM de Slack
¿Estás por iniciar un nuevo proyecto? Hay una plantilla para eso.
Slack tiene plantillas predefinidas para cada proyecto, programa y proceso, para que puedas ponerte en marcha más rápido.
Haz seguimiento de las tareas de todo el equipo.
Administra y monitorea el progreso de cada miembro de tu equipo.Ver plantilla
Prepárate para tu próxima reunión.
Elabora agendas de alto impacto para mantener el orden en cada llamada.Ver plantilla
Lleva tu nivel de organización a donde nunca imaginaste.
Establece objetivos laborales, programa reuniones personales, haz seguimiento del crecimiento y comparte los recursos.Ver plantilla