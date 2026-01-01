Reúne a tu equipo y tus herramientas de RR. HH. en un mismo lugar
Con Slack tendrás una excelente experiencia de recursos humanos, en la que podrás optimizar la selección de personal y generar una cultura más colaborativa.
Contratación
Optimiza tu selección de personal
Al usar Slack para compartir impresiones sobre los candidatos y preparar las entrevistas, los equipos de recursos humanos consiguen agilizar la contratación de personal. Mejora tu proceso de selección integrando herramientas para revisar el perfil de los candidatos y organizar entrevistas, entre otras tareas.
En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
entrev.-gerente-ingen.
Prepara a los panelistas o debate sobre información confidencial en un canal privado.
necesidades-contratación
Coordina el proceso de selección y colabora en las descripciones de los puestos de trabajo.
compensación
Canal privado para que los gerentes debatan sobre las bandas salariales de los empleados actuales y futuros.
En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
entrev.-gerente-ingen.
Prepara a los panelistas o debate sobre información confidencial en un canal privado.
necesidades-contratación
Coordina el proceso de selección y colabora en las descripciones de los puestos de trabajo.
compensación
Canal privado para que los gerentes debatan sobre las bandas salariales de los empleados actuales y futuros.
3 %
de reducción en el tiempo de contratación de nuevos empleados
“Nuestro equipo de contratación usa Slack para facilitar un proceso de entrevistas más fluido y eficaz. Esto nos ayuda a optimizar las entrevistas a candidatos y nos simplifica el proceso internamente”.
Automatización
Centraliza tus recursos humanos
Slack reúne todas tus herramientas en un solo lugar para que puedas concentrar tus esfuerzos y alcanzar tus objetivos más rápidamente.
Utiliza canales para analizar a los candidatos
Colabora en todo lo necesario, desde los currículums a las cartas de oferta, vinculando el sistema de seguimiento de candidatos a Slack.
Permite a los empleados administrar lo fundamental
Reduce las desavenencias entre los empleados reuniendo lo fundamental en un lugar, incluidas la información sobre las nóminas y las solicitudes de vacaciones.
Mantén la información organizada y accesible
Pon el conocimiento de la organización al alcance de todo el mundo. Es posible buscar y compartir contenido sin salir de Slack para dar a todo el mundo las respuestas que necesita más rápidamente.
Incorporación
Acelera el proceso de incorporación de los nuevos empleados
Con Slack, los nuevos empleados pueden aprender cómo funciona todo y ponerse manos a la obra con mayor rapidez. Para facilitar su adaptación a la empresa, puedes crear un canal de nuevas contrataciones y animarlos a que revisen los demás canales para ponerse al día de los diferentes proyectos y discusiones.
En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
nuevas-contrataciones-junio
Reúne a los nuevos empleados para que accedan a toda la información necesaria.
ayuda-ventajas-méxico
Atiende las preguntas de los empleados, tanto los nuevos como los antiguos.
incorporación-ingen.
Ayuda a los departamentos y equipos a estandarizar el proceso de incorporación de los nuevos empleados.
En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
nuevas-contrataciones-junio
Reúne a los nuevos empleados para que accedan a toda la información necesaria.
ayuda-ventajas-méxico
Atiende las preguntas de los empleados, tanto los nuevos como los antiguos.
incorporación-ingen.
Ayuda a los departamentos y equipos a estandarizar el proceso de incorporación de los nuevos empleados.
24 %
de disminución en el tiempo que le toma a los nuevos empleados alcanzar una plena productividad
"A medida que una nueva empresa emergente crece, se incorporan más procesos y más personas a la cadena de valor. Poco a poco las cosas van recuperando su ritmo natural. Parte de esa mentalidad de empresa emergente consiste en optimizar la comunicación y la entrega. Y en eso Slack nos ha ayudado mucho".
Lee Jones
Fidelización de capital humano y medios sociales, TrivagoLeer historia
Motivación
Genera una sólida cultura organizacional
Los equipos no solo utilizan Slack para trabajar; en los canales, también llegan a conocerse mejor y van construyendo la cultura organizacional. A la hora de trabajar en el espíritu de equipo, aprovecha las herramientas que ofrece Slack para contribuir a que los empleados se sientan más satisfechos y aumentar la transparencia.
En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
anuncios-cdmx
Dedica un espacio a los avisos oficiales relacionados con un grupo concreto.
desarrollo-empleados
Lleva a cabo programas de desarrollo y formación para grupos de empleados en un canal.
preguntas-ejecutivos
Fomenta la transparencia con un foro abierto en el que plantear preguntas a los altos ejecutivos de la empresa.
En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
anuncios-cdmx
Dedica un espacio a los avisos oficiales relacionados con un grupo concreto.
desarrollo-empleados
Lleva a cabo programas de desarrollo y formación para grupos de empleados en un canal.
preguntas-ejecutivos
Fomenta la transparencia con un foro abierto en el que plantear preguntas a los altos ejecutivos de la empresa.
10 %
de aumento en la satisfacción de los empleados
"Slack es una gran ayuda para promover la filosofía de la empresa… y permite que todo el mundo que necesite participar pueda colaborar y acceder a ella".
Fragmento de un estudio de IDC, patrocinado por SlackLeer informe