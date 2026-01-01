"A medida que una nueva empresa emergente crece, se incorporan más procesos y más personas a la cadena de valor. Poco a poco las cosas van recuperando su ritmo natural. Parte de esa mentalidad de empresa emergente consiste en optimizar la comunicación y la entrega. Y en eso Slack nos ha ayudado mucho".

Lee Jones Fidelización de capital humano y medios sociales, Trivago Leer historia