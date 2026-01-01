Un hombre sentado en un escritorio con su portátil colaborando con su equipo de RR. HH. en Slack.

Reúne a tu equipo y tus herramientas de RR. HH. en un mismo lugar

Con Slack tendrás una excelente experiencia de recursos humanos, en la que podrás optimizar la selección de personal y generar una cultura más colaborativa.

Descubre cómo usan Slack los equipos de RR. HH.

Contratación

Optimiza tu selección de personal

Al usar Slack para compartir impresiones sobre los candidatos y preparar las entrevistas, los equipos de recursos humanos consiguen agilizar la contratación de personal. Mejora tu proceso de selección integrando herramientas para revisar el perfil de los candidatos y organizar entrevistas, entre otras tareas.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
puestos-vacantes
Catalina Álvarez11:35Voy a publicar dos nuevos puestos: director de ingeniería y analista de control de calidad.
Matías Avilés11:36Gracias, @Catalina Álvarez. Compartí tu mensaje en el canal #gerentes-contratación para que estén al tanto.
🙌1
Marcos López12:23¡Ya llegaron dos candidatos a #referencias! Qué buen comienzo.
🎉1
Enviar un mensaje a #puestos-vacantes
Canales
sugeridos ¿Qué son los canales?

En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la contratación de empleados:
  • entrev.-gerente-ingen.

    Prepara a los panelistas o debate sobre información confidencial en un canal privado.

  • necesidades-contratación

    Coordina el proceso de selección y colabora en las descripciones de los puestos de trabajo.

  • compensación

    Canal privado para que los gerentes debatan sobre las bandas salariales de los empleados actuales y futuros.

Canales
sugeridos ¿Qué son los canales?

En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la contratación de empleados:
  • entrev.-gerente-ingen.

    Prepara a los panelistas o debate sobre información confidencial en un canal privado.

  • necesidades-contratación

    Coordina el proceso de selección y colabora en las descripciones de los puestos de trabajo.

  • compensación

    Canal privado para que los gerentes debatan sobre las bandas salariales de los empleados actuales y futuros.

3 %

de reducción en el tiempo de contratación de nuevos empleados

“Nuestro equipo de contratación usa Slack para facilitar un proceso de entrevistas más fluido y eficaz. Esto nos ayuda a optimizar las entrevistas a candidatos y nos simplifica el proceso internamente”.

Fragmento de un estudio de IDC, patrocinado por Slack

Leer informe

Automatización

Centraliza tus recursos humanos

Slack reúne todas tus herramientas en un solo lugar para que puedas concentrar tus esfuerzos y alcanzar tus objetivos más rápidamente.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
gerentes-contratación
Mauricio Rodríguez11:35/adp solicitud-tiempo-libre
Asistente virtual de ADP APPAquí tienes un resumen de tus vacaciones disponibles a partir del 16 de julio de 2018:
Tienes 84 horas de tiempo libre remunerado disponibles.
Disponible
84 horas
Utilizadas
0 horas
Programado
0 horas
Ganadas/Ajustadas
84 horas
Crear solicitud de vacaciones Ver solicitudes existentes
Enviar un mensaje a #gerentes-contratación
  • Utiliza canales para analizar a los candidatos

    Colabora en todo lo necesario, desde los currículums a las cartas de oferta, vinculando el sistema de seguimiento de candidatos a Slack.

  • Permite a los empleados administrar lo fundamental

    Reduce las desavenencias entre los empleados reuniendo lo fundamental en un lugar, incluidas la información sobre las nóminas y las solicitudes de vacaciones.

  • Mantén la información organizada y accesible

    Pon el conocimiento de la organización al alcance de todo el mundo. Es posible buscar y compartir contenido sin salir de Slack para dar a todo el mundo las respuestas que necesita más rápidamente.

GreenhouseHiredLeverADPZenefitsCakeHRGuruTettra
Ver todas las integraciones de RR. HH.

Incorporación

Acelera el proceso de incorporación de los nuevos empleados

Con Slack, los nuevos empleados pueden aprender cómo funciona todo y ponerse manos a la obra con mayor rapidez. Para facilitar su adaptación a la empresa, puedes crear un canal de nuevas contrataciones y animarlos a que revisen los demás canales para ponerse al día de los diferentes proyectos y discusiones.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
nuevas-contrataciones-14-ago
Ximena Dávila9:00¡Te damos la bienvenida a tu segundo día en Ficciones S. A.! Hoy en el proceso de orientación revisaremos las prestaciones de salud y el resto de los estupendos incentivos. Aquí tienes un resumen:
Beneficios en Ficciones314kB PDF
cargó este archivo: Beneficios en Ficciones
🎉4
Carmen Vega9:01¡Gracias, @Ximena Dávila! Me emocionan mucho estos incentivos.
👍1
Arturo García9:10El equipo de TI también estará con nosotros a lo largo de la mañana por si tienen más dudas sobre sus computadoras nuevas.
Enviar un mensaje a #nuevas-contrataciones-14-ago
Canales
sugeridos ¿Qué son los canales?

En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la incorporación de nuevos empleados:
  • nuevas-contrataciones-junio

    Reúne a los nuevos empleados para que accedan a toda la información necesaria.

  • ayuda-ventajas-méxico

    Atiende las preguntas de los empleados, tanto los nuevos como los antiguos.

  • incorporación-ingen.

    Ayuda a los departamentos y equipos a estandarizar el proceso de incorporación de los nuevos empleados.

Canales
sugeridos ¿Qué son los canales?

En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la incorporación de nuevos empleados:
  • nuevas-contrataciones-junio

    Reúne a los nuevos empleados para que accedan a toda la información necesaria.

  • ayuda-ventajas-méxico

    Atiende las preguntas de los empleados, tanto los nuevos como los antiguos.

  • incorporación-ingen.

    Ayuda a los departamentos y equipos a estandarizar el proceso de incorporación de los nuevos empleados.

24 %

de disminución en el tiempo que le toma a los nuevos empleados alcanzar una plena productividad

"A medida que una nueva empresa emergente crece, se incorporan más procesos y más personas a la cadena de valor. Poco a poco las cosas van recuperando su ritmo natural. Parte de esa mentalidad de empresa emergente consiste en optimizar la comunicación y la entrega. Y en eso Slack nos ha ayudado mucho".

Lee Jones

Fidelización de capital humano y medios sociales, Trivago

Leer historia

Motivación

Genera una sólida cultura organizacional

Los equipos no solo utilizan Slack para trabajar; en los canales, también llegan a conocerse mejor y van construyendo la cultura organizacional. A la hora de trabajar en el espíritu de equipo, aprovecha las herramientas que ofrece Slack para contribuir a que los empleados se sientan más satisfechos y aumentar la transparencia.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
oficina-cdmx
Carmen Vega12:42¡Gracias a la persona que encontró mi abrigo!
🙌1
Ximena Dávila13:00¡Hora de jugar a las escondidas! En algún rincón de esta oficina hay dos entradas para el partido de esta noche. Acierta estas preguntas para recibir una pista.
Valentina Correa13:02Primera pista: ¿cómo se llama el perro del primer empleado de la oficina de Monterrey?
🤔4
Enviar un mensaje a #oficina-cdmx
Sugerencias de Canales
sugeridos ¿Qué son los canales?

En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para fomentar el compromiso:
  • anuncios-cdmx

    Dedica un espacio a los avisos oficiales relacionados con un grupo concreto.

  • desarrollo-empleados

    Lleva a cabo programas de desarrollo y formación para grupos de empleados en un canal.

  • preguntas-ejecutivos

    Fomenta la transparencia con un foro abierto en el que plantear preguntas a los altos ejecutivos de la empresa.

Canales
sugeridos ¿Qué son los canales?

En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para fomentar el compromiso:
  • anuncios-cdmx

    Dedica un espacio a los avisos oficiales relacionados con un grupo concreto.

  • desarrollo-empleados

    Lleva a cabo programas de desarrollo y formación para grupos de empleados en un canal.

  • preguntas-ejecutivos

    Fomenta la transparencia con un foro abierto en el que plantear preguntas a los altos ejecutivos de la empresa.

10 %

de aumento en la satisfacción de los empleados

"Slack es una gran ayuda para promover la filosofía de la empresa… y permite que todo el mundo que necesite participar pueda colaborar y acceder a ella".

Fragmento de un estudio de IDC, patrocinado por Slack

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