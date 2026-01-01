Usa las plantillas para avanzar más rápido con el trabajo

Trabaja con más seguridad gracias a las plantillas disponibles para cualquier proyecto, programa o problema.

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Plantillas destacadas

Plantillas seleccionadas para todas las necesidades de tu equipo.

01/10

Plantilla de gestión de proyecto

Ejecuta proyectos exitosos desde su concepción hasta el lanzamiento.
02/10

Plantilla de comentarios

Recopila, prioriza, mantén la sincronización y responde más rápido con la plantilla de comentarios de Slack.
03/10

Plantilla de lista de verificación de incorporación

Reúne toda la información importante y las tareas pendientes de la primera semana en un lugar de fácil acceso con nuestra plantilla de lista de verificación de incorporación.
04/10

Plantilla de campaña de marketing

Impulsa el éxito de la campaña con nuestra plantilla de marketing. Alcanza objetivos, mantén la sincronización y entrega resultados sin problemas.
05/10

Plantilla de registro de problemas

Logra un enfoque optimizado para rastrear errores y problemas con la plantilla de registro de problemas de Slack.
06/10

Kit inicial para socio externo

Habla acerca de los recursos, hazles un seguimiento y entrégalos desde un solo lugar, con cualquier tipo de socios externos que tengas: agencias, clientes y más.
07/10

Plantilla de rastreador de ventas

Organiza las negociaciones, haz un seguimiento de las etapas de la canalización de ventas y mide el rendimiento con precisión.
08/10

Plantilla de reporte periódico del equipo

Proporciona la transparencia y estructura que tu equipo necesita para hacer su mejor trabajo.
09/10

Plantilla del formulario de solicitud de servicio

Simplifica las solicitudes de servicio con una plantilla del formulario de ayuda en línea.
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Plantilla de reunión individual

Establece objetivos, realiza un seguimiento del crecimiento y comparte recursos para agilizar el desarrollo de los empleados.

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Es algo difícil encontrar una plantilla con tantos detalles. Volvamos a intentarlo, pero con menos filtros.
Mantente al día con las tareas de tu equipo con nuestra plantilla gratuita de seguimiento de proyectos. Simplifica la planificación, monitorea el progreso y gestiona fechas límite con facilidad.
Plantilla de seguimiento de proyectos
Define objetivos, funciones y métricas de éxito, y luego colabora y perfecciona los detalles directamente en Slack.
Plantilla de informe del producto
Con nuestra plantilla de planificación trimestral, puedes organizar, priorizar, hacer seguimiento del progreso y optimizar tu proceso de planificación trimestral.
Plantilla de planificación trimestral
Optimiza el rendimiento de tu equipo con nuestra plantilla de OKR. Establece objetivos claros y haz un seguimiento de los resultados clave para impulsar el crecimiento y el éxito de tu organización.
Plantilla de objetivos y resultados clave (OKR)
Reúne toda la información importante y las tareas pendientes de la primera semana en un lugar de fácil acceso con nuestra plantilla de lista de verificación de incorporación.
Plantilla de lista de verificación de incorporación
Dale la bienvenida a los empleados con una plantilla fácil de usar que incluye tareas, reuniones y recursos.
Plantilla de incorporación de empleados
Ejecuta proyectos exitosos desde su concepción hasta el lanzamiento.
Plantilla de gestión de proyecto
Convierte tu reunión de sincronización semanal en una reunión rápida y productiva con una plantilla de agenda lista para usar.
Plantilla de agenda para reuniones semanales
Establece temas de reunión, toma notas y captura elementos de acción con nuestra plantilla personalizable de programa de reunión para una colaboración eficiente del equipo.
Plantilla de programa de reunión
Reúne todos tus recursos y enlaces útiles en un solo lugar.
Plantilla de guía de recursos
Simplifica las solicitudes de servicio con una plantilla del formulario de ayuda en línea.
Plantilla del formulario de solicitud de servicio
Administra tus solicitudes de ayuda en línea en un único lugar.
Formulario de solicitud de ayuda en línea

Preguntas frecuentes

Las plantillas reúnen lo mejor de Slack con canales, canvas, listas y flujos de trabajo prediseñados y lo dejan listo para un caso práctico específico. Con las plantillas, tú y tu equipo pueden acelerar el tiempo de generación de valor, escalar procesos y aumentar la productividad.

Las plantillas están disponibles en todos los planes de pago de Slack, no son un complemento. Para obtener información de los precios, consulta nuestra página de precios.

Las plantillas de Slack te ayudan a ti y a tu equipo a aumentar la productividad en todas las líneas de negocio con soluciones flexibles y escalables impulsadas por la automatización para pasar rápidamente de una “página en blanco” a realizar el trabajo.

Sí, puedes crear plantillas personalizadas para adaptarlas a tus necesidades. Los administradores con el plan Grid pueden crear y publicar plantillas personalizadas en toda su organización para uso interno.