Usa las plantillas para avanzar más rápido con el trabajo
Trabaja con más seguridad gracias a las plantillas disponibles para cualquier proyecto, programa o problema.
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Preguntas frecuentes
Las plantillas reúnen lo mejor de Slack con canales, canvas, listas y flujos de trabajo prediseñados y lo dejan listo para un caso práctico específico. Con las plantillas, tú y tu equipo pueden acelerar el tiempo de generación de valor, escalar procesos y aumentar la productividad.
Las plantillas están disponibles en todos los planes de pago de Slack, no son un complemento. Para obtener información de los precios, consulta nuestra página de precios.
Las plantillas de Slack te ayudan a ti y a tu equipo a aumentar la productividad en todas las líneas de negocio con soluciones flexibles y escalables impulsadas por la automatización para pasar rápidamente de una “página en blanco” a realizar el trabajo.
Sí, puedes crear plantillas personalizadas para adaptarlas a tus necesidades. Los administradores con el plan Grid pueden crear y publicar plantillas personalizadas en toda su organización para uso interno.