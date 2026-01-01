Plantillas de Slack
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Plantillas para Productividad

Plantillas para comenzar rápidamente con cualquier proyecto, reunión o proceso. Porque la mejor manera de ponerse un paso adelante es adelantarse al comienzo.

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Es algo difícil encontrar una plantilla con tantos detalles. Volvamos a intentarlo, pero con menos filtros.
Mantente al día con las tareas de tu equipo con nuestra plantilla gratuita de seguimiento de proyectos. Simplifica la planificación, monitorea el progreso y gestiona fechas límite con facilidad.
Plantilla de seguimiento de proyectos
Optimiza el rendimiento de tu equipo con nuestra plantilla de OKR. Establece objetivos claros y haz un seguimiento de los resultados clave para impulsar el crecimiento y el éxito de tu organización.
Plantilla de objetivos y resultados clave (OKR)
Ejecuta proyectos exitosos desde su concepción hasta el lanzamiento.
Plantilla de gestión de proyecto
Convierte tu reunión de sincronización semanal en una reunión rápida y productiva con una plantilla de agenda lista para usar.
Plantilla de agenda para reuniones semanales
Establece temas de reunión, toma notas y captura elementos de acción con nuestra plantilla personalizable de programa de reunión para una colaboración eficiente del equipo.
Plantilla de programa de reunión
Habla acerca de los recursos, hazles un seguimiento y entrégalos desde un solo lugar, con cualquier tipo de socios externos que tengas: agencias, clientes y más.
Kit inicial para socio externo
Coordina tareas, haz un seguimiento de los avances y mantén a los equipos sincronizados en tiempo real.
Plantilla de planificación de eventos
Planifica eventos, gestiona cronogramas y realiza un seguimiento de tareas sin esfuerzo con la plantilla de planificación de eventos de Slack.
Plantilla de planificación de eventos
Impulsa el éxito de la campaña con nuestra plantilla de marketing. Alcanza objetivos, mantén la sincronización y entrega resultados sin problemas.
Plantilla de campaña de marketing
Planifica, colabora y ejecuta con facilidad
Plantilla de plan de campaña de marketing
Centraliza recursos, acelera la incorporación y ayuda a tu equipo a colaborar y cerrar negociaciones más rápido.
Plantilla de habilitación de ventas
Organiza tu capacitación y herramientas en el mismo lugar.
Centro de recursos para ventas

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