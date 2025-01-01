Slack 模板
借助这款免费的项目跟踪器模板，随时掌握团队任务动态。轻松简化规划流程、跟踪项目进度并管理截止日期。
项目跟踪器模板
借助我们的 OKR 模板，优化团队绩效。通过设定清晰目标、跟踪关键成果，推动组织业务增长并实现成功。
目标与关键成果 (OKR) 模板
从启动到发布，成功开展项目。
项目管理模板
使用现成的议程模板，将每周同步转变为快速、高效的汇报。
每周会议议程模板
使用我们可自定义的会议议程模板设置会议主题、做笔记和记录行动项目，实现高效的团队协作。
会议议程模板
在一个位置与任何类型的外部合作伙伴（代理机构、客户等）交流、跟踪和交付资产。
外部合作伙伴入门工具包
协调任务、跟踪进度，并让团队保持实时同步。
活动策划模板：
借助 Slack 的活动规划模板，可轻松完成活动策划、时间线管理和任务跟踪。
活动规划模板
使用我们的营销模板，推动营销活动获得成功。轻松实现目标，保持团队协同，无缝交付成果。
营销活动模板
轻松规划、协作与执行
营销活动计划模板
确保合规，并完整保留每一起职场事故的事实记录。
事故报告模板：
简化任务管理，让工作日井然有序。
待办事项列表模板

