在 AI 时代墨守成规的代价。

企业未来的增长取决于能否摆脱像电子邮件、即时通讯和视频这类割裂的工具，转而采用现代的工作操作系统。

1目录
  1. 为什么电子邮件已成为一种负担
  2. 工作方式的重大变革
  3. 收件箱与即时通讯的陷阱
  4. AI 时代工作的演进之路
  5. Slack：面向代理式企业的工作操作系统
  6. 全球最具创新力的公司早已洞悉的秘密
  7. 重构工作的呼吁
目录
  1. 为什么电子邮件已成为一种负担
  2. 工作方式的重大变革
  3. 收件箱与即时通讯的陷阱
  4. AI 时代工作的演进之路
  5. Slack：面向代理式企业的工作操作系统
  6. 全球最具创新力的公司早已洞悉的秘密
  7. 重构工作的呼吁
第 1 部分

为什么电子邮件已成为一种负担

每家公司其实都在运行一套生产力系统，即便他们自己可能没有意识到。对许多公司而言，这套系统几十年来都未曾改变。定义早期互联网时代的应用三件套：电子邮件、即时通讯和视频会议，至今仍主宰着现代工作日。

在 AI 至上的时代，这套模式因其自身的臃肿而终将崩塌。那些曾经是数字工作中心的工具，如今已成为其最大的瓶颈：信息被禁锢在收件箱中，上下文在不同工具间割裂，迫使 AI 只能处理零散的数据和片面的认知。

问题不在于您的员工，而在于系统本身：它本是为 AI、自动化和现代商业规模出现之前的时代而设计的系统。
在 AI 时代，我们曾经作为经营成本而勉强接受的碎片化技术栈，如今已转变为实实在在的机会成本。
根据 Microsoft 的数据，员工平均每天收到 117 封电子邮件，重度用户每周要花费近 9 小时管理其收件箱1。与此同时，数字干扰每 2 分钟就会打断员工一次，总计每天 275 次。视频会议也在激增，非工作时间的通话量同比增长 16%，进一步拉长了工作时间，分散了注意力。

项目管理追踪器和笔记应用等点解决方案应运而生，试图填补这些空白，但它们只能在小范围内提升效率，无法实现规模化。每一个都只解决了问题的一部分，同时又为员工和 AI 制造了更多需要弥合的孤岛。
客户图像
“在这个 AI 时代，我思考的不仅仅是创新，而是尝试从零开始，重新构想企业应有的形态。”
Prasad Swaminathan
Adecco 集团高级副总裁兼全球人力资源主管
第 2 部分

工作方式的重大变革

我们现有的工作方式，尚未跟上 AI 的工作方式。坦率地说，它甚至未能体现人类自身的工作方式。

大多数组织已经完成了基础设施、分析和客户关系管理系统的现代化，但发生实际工作的员工体验层却没有同步升级。员工每周仍花费超过一半的时间在各个割裂的系统之间切换，而不是推动工作进展。

工作确实完成了，业务也在增长。但在表象之下，我们已经习以为常地接受了将大量时间浪费在那些繁琐任务上：不断在碎片化的对话、应用之间切换，数据散落在电子邮件消息列、即时通讯记录和仪表板之间。
数据揭示了真相。平均而言，一个 SaaS 管理平台需要集成 114 个 SaaS 应用。然而，组织通常只掌握其中约 40% 正在活跃使用的应用。Gartner 估计，高达 25% 已预置的 SaaS 许可未被使用，既造成支出浪费，也降低了可见性。

在 AI 时代，这种工作模式已成为一种负担。未来十年，公司是实现增长还是陷入停滞，关键取决于其能否重新构想进行工作的方式。
定义 AI 时代的三大转变
01

对话是 AI 的核心。

我们在日常生活中通过简单提示、语音和自然对话与 AI 交互的方式，正在重塑我们对工作方式的期待。员工期望在工作中也能获得与日常生活中相同的直观、自然的语言体验 — 而这正是 AI 代理发挥最佳效能的途径。

AI 的能力源于上下文：理解当下发生的情况、其重要的原因及后续应采取的行动。

但对话不仅是人类的最佳工作方式，也是 AI 和代理的最佳工作方式。最丰富的上下文就存在于对话中，决策、观点、预期和洞察都在这里共享，构成了 AI 代理的数据金矿。
02

效率现已成为增长的当务之急。

在劳动力成本占运营支出 70% 以上的情况下，人才是推动业务增长最有力的杠杆。能够将人力与数字生产力转化为业绩表现的组织，将在市场中占据主导地位；而未能做到这一点的组织，则会因效率低下而面临利润空间被不断侵蚀的风险。

下一代的企业增长，需要一个一体化的工作操作系统，让人类和 AI 能够以同一种节奏、同一个流程、同一个行动系统协同工作。
03

AI 需要一个开放、统一的操作层。

要在 AI 时代取胜，需要专门构建的 AI 代理，协同人类跨所有业务线工作。但将代理硬塞进碎片化的应用只会造成混乱。没有一个统一的平台，员工将被大量代理噪声淹没，您的人才投资回报率也会受到影响。

未来的劳动力队伍需要一个工作操作系统，让人员、应用、数据、AI 和代理汇聚一处，共享上下文，协同行动，共同学习。这将最大限度地提升您最重要的投资：人才。
第 3 部分

收件箱与即时通讯的陷阱

电子邮件仍是大多数企业的默认沟通工具，而所有以电子邮件为主的组织，都会用 Microsoft Teams 等基础聊天工具作为补充。这种双系统方法在表面上看似实用：电子邮件用于正式沟通，即时通讯用于快速协作。

但事实上，它割裂了 AI 发挥最佳效能所需的丰富上下文。这种分割导致工作分散在两个系统中：两种工作流程、两种搜索体验、两个缺少上下文的位置。

当工具彼此割裂时，AI 就无法奏效。现代工作需要的是一个将一切整合在一起的平台，而不是两套并行的沟通系统。投资路线图证实了这种局限性：公司持续开发的是以工具为中心的 AI 功能和“打补丁式”的集成方案，试图弥合裂缝，却始终无法真正消除它。
Teams 并没有消除收件箱，反而强化了它。更糟的是，它为用户引入了另一个需要来回切换的应用。

比较 Teams 与 Slack

为什么 Teams 没有取代收件箱
Teams 的设计初衷是用于小群体对话，而非作为记录系统。Outlook 中的 Copilot 和 Loop 组件等以 Outlook 为中心的 AI 功能只是在弥合这两个传统平台之间的鸿沟。如果 Teams 真的是现代工作的基石，这些补丁本无必要。
更深层的问题是架构性的。Teams 并非从零开始为 AI 时代的工作方式而构建的；它的设计围绕 SharePoint：一个诞生于 2001 年的文档管理系统。Teams 僵化的容器化设计，迫使企业在信息的可发现性和治理之间做出取舍。
限制是可以预见的。很难在整个组织内发现频道。每个团队都有频道数量限制，迫使企业建立多个团队，从而进一步割裂知识。只有团队所有者可以添加成员，这限制了可见性并拖慢了协作速度。频道类型（公共、私有、共享）是永久性的 — 如果公共频道需要变为私有频道，唯一的选择就是删除并重建。
其结果是，知识分散在无数微工作区中。这种架构的僵化性迫使员工不得不四处寻找对话、重新建立频道，并重新依赖电子邮件来确保所有人信息同步。
在 AI 时代，这种架构反而会制约生产力。AI 需要的是这样一种系统：对话能够沉淀为持久、可搜索、彼此关联的上下文。SharePoint 基于文件夹的模式，本质上是为整理文件而设计的，并非为了支撑智能化工作。
当工作被禁锢在僵化的容器中，AI 无法穿透壁垒。当默认权限限制对话参与者时，AI 便无法从组织知识中学习。当结构限制割裂了组织知识时，AI 就失去了使其有效的连接纽带。

AI 时代需要根本性的变革：构建一个人类与智能代理共享连续上下文的平台，让对话不再困于孤岛，并且从系统层面就将工作设计为可见、可执行。
两种工具，一个问题
Outlook 与 Teams 共同构成了一种悖论：一个太过僵化而难以进化，另一个太过零散而无法规模化。两者都增加了员工追踪、切换和拼凑信息的负担。它们非但没有促成顺畅的工作流，反而制造了摩 — 而在 AI 至上的时代，这种摩擦限制了组织竞争所需的生产力提升。

即便 Microsoft 为 Outlook 和 Teams 层层叠加 AI，其底层模型仍未改变：两种工具，两个闭环，一种割裂的体验。结果与过去 20 年无异：无尽的消息、分散的上下文，以及员工深陷“数字债务”之中。

如果 AI 要兑现其承诺，工作就不能再局限于电子邮件、标签页或 Teams。它需要一个统一的对话平台，将人类、系统和 AI 代理融合成一个工作的操作系统。
客户图像
“您一开始时把 Slack 当成一种工具。然后您意识到，它就是您运营公司的方式。”
Philip Hess
reMarkable CEO
第 4 部分

AI 时代工作的演进之路

要在 AI 时代蓬勃发展，组织需要一个现代的工作平台，让人员、系统和 AI 代理汇聚一堂，实时共享上下文并采取行动。这需要重新思考工作在组织中的流动方式：从静态系统和僵化流程，转变为能够随优先级变化而响应和适应的动态网络。具体如下：
01

记录系统

行动系统
当今商业环境中的赢家能让数据发挥作用。他们将来自客户关系管理、数据云和运营系统的洞察直接引入工作流，让人员和 AI 代理可以立即行动。无需在众多工具和应用之间来回切换，工作以贴合上下文的方式呈现，融合智能洞察，随时推进下一步。

这就是行动系统的核心：一个统一的空间，对话和数据在此结合，不仅记录已发生的事件，而且推动结果达成。
02

僵化的流程

适应性组织
传统增长意味着增加层级；现代增长意味着减少摩擦。

适应性组织的运作更像生命系统。其利用共享频道、AI 摘要和智能自动化，围绕优先级快速集结、更快解决问题，并随着学习不断调整。AI 加速了流程执行。通过将智能嵌入工作流程，公司得以从静态预设的步骤转向持续适应的过程。
03

繁琐的工作

以目标为导向的工作
重复性、低价值的工作正是 AI 与自动化技术大展身手的领域。它让人们能专注于驱动业务价值的工作：创新思维、战略规划和人际关系。AI 的真正价值不在于增加工作量，而在于让人从事更有意义的工作。

拥抱这一转变的组织行动更快，并为规模化创新腾出空间。
04

AI 工具

代理式系统
成千上万的公司正在尝试 AI 代理，但大多数都遇到了同样的问题：缺乏上下文，代理就会陷入困境。它们会产生幻觉、停滞不前，或需要持续的人工输入才能保持有用。下一波变革正在围绕 AI 重塑工作，而上下文是关键。

最丰富的上下文不在数据库中，而在我们的对话里。员工做出的每一个决策、澄清和例外处理，都在帮助 AI 理解该事项的原因。这种对话上下文奠定了代理式企业的基石，AI 在这里学习与人类协作，而非简单地应答。

代理缺乏上下文时，用户花在澄清提示上的时间比完成实际任务本身还多。解决方案是在一个能让代理观察实时对话的环境中启动代理。
36%
通过在 Slack 中实现流程自动化，客户所节省时间的比率5
$5m
Box 通过 Slack 自动化节省的成本（预估值）6
竞争的必然性
为 AI 时代实现工作现代化，不仅仅意味着部署 AI — 它要求重新架构工作在整个组织中的流动方式。要保持竞争力，企业必须走出割裂的工具和孤立的工作流程，转向一个统一的工作操作系统，将每个员工、每个代理连接到一个单一、智能的工作流中。

只有这样，AI 才能释放真正具有颠覆性的价值。完成这一转型的企业将加速前进；而固守碎片化模式的企业将停滞不前。
客户图像
“我告诫每一位创始人：尽早集成 Slack。它会成为您构建体系、实现规模化、保持高效发展的基石。”
Jordan Nathan
Caraway CEO
第 5 部分

Slack：面向代理式企业的工作操作系统

工作的未来不是另一个应用，而是一个开放、可互操作、由 AI 驱动的平台，旨在实现无与伦比的协作和无限的生产力。

Slack 通过将人员、数据、系统、个性化 AI 和代理汇聚到一个统一、智能的工作区中，重新定义了现代企业的运作方式。在这里，对话转化为决策，数据转化为行动，AI 成为积极的队友。

Slack 推动组织从协调迈向编排，从分散的工具走向一个让工作自然流动的单一环境。
一个整合一切的集中式工作区
现代工作分散在电子邮件、电子表格和独立的项目工具中。Slack 用一个集中式数字工作区取代了这种分散状态，让沟通、项目和数据并行共存。

团队无需在十几个应用间切换，即可在一个中心内看到全貌：减少上下文切换，消除冗余的状态更新，并赋能更快、更有把握的决策。对领导者而言，这意味着获得了整个企业的可见性：人员在做什么、问题进展如何、优先级事项推进到哪一步。

Slack 将工作从被动追赶变为主动掌控。
客户图像
“我常听到反馈，说我是一个了解业务每个细节的 CEO。我想，这只是因为我是一个 Slack 的重度用户。”
May Habib
Writer AI CEO
连接人类、系统与 AI 的对话式界面
Slack 围绕对话式界面构建，这是人类与技术交互最自然的方式。员工可以用平实的语言提问、提取数据和指挥工作流程：“显示本季度待处理的客户续约”或“汇总最新工程进展”——Slackbot 会立即从支持业务的各种系统中让答案浮现。

这种对话模式改变了员工与数据和 AI 协作的方式。它减少了摩擦，加速了采用，并让每位员工都有能力与企业系统的全部广度进行交互而无需培训，无需在标签页间跳转，也不会浪费时间。

在 Slack 中，对话即界面。而现在，该界面包含您的 AI 代理：它们具备上下文感知能力，安全可靠，并与您的团队并肩协作。
客户图像
“如果我接手一段长达 20 年的客户关系，我希望能从 Slack、Salesforce 和 Box 中快速获取主要高管信息、产品使用历史、合同条款以及未解决的问题。借助 AI 代理，这些上下文信息能即时呈现。”
Mark Wayland
Box 前首席营收官
灵活且可自定义，适配所有工作流程
没有两家组织的运作方式是完全相同的，也不应有任何两种工作流程受制于同一套僵化的系统。Slack 在设计上就具备适应性。

组织可以使用直观的无代码工具（如工作流程构建器）构建自定义的自动化和流程，或通过自定义集成来扩展 Slack 的功能以满足行业特定需求。市场团队可以管理产品发布，销售团队可以跟踪销售管道进展，IT 团队可以在同一工作区处理事故：每项职能均可根据其实际工作方式进行自定义。

这种灵活性让工作能顺应业务模式自然流动，而不是反过来。
Slack 推动销售增长
4 倍
销售周期缩短的倍数7
2 倍
交易速度提升的倍数7
36%
成单率提升幅度7
连接所有业务应用与数据源
Slack 能与超过 2,600 款应用和系统无缝集成：从 Salesforce、ServiceNow、Asana、Google 云端硬盘和 Jira，到 Microsoft Teams、Drive 和 SharePoint，使其成为现代企业的连接枢纽。

实时更新让团队在工作推进过程中始终保持一致。当交易达成、活动上线或服务工单升级时，相关人员会在合适的频道中即时收到通知，并同步获得完整的上下文信息和下一步行动指引。

我们的企业级安全、治理与合规能力，确保这种连接在实现的同时，始终符合全球大型组织所要求的严格标准与信任水平。
为 AI 时代而设计
Slack 作为一款工作操作系统，其真正独特之处在于其如何将人类与 AI 融汇于同一工作流中。

通过实时搜索 (RTS) API 和模型上下文协议 (MCP) 等技术，Slack 让 AI 代理能够安全地访问企业上下文，使其能够与员工实时协作，进行总结、推荐和执行操作。

这就是代理式企业的架构：数据、对话与决策汇聚的统一环境。在这里，人类与数字队友基于共同的理解协同运作。
让 Slack 成为人们真正喜爱的工具
在一个企业工具多为合规与控制而构建的世界里，卓越产品脱颖而出的关键在于设计与匠心 — 员工真心愿意使用的体验。当企业过半成本与人员相关时，软件就不仅仅是一种工具；它更是赋能员工发挥全部潜能的基石。研究表明，员工参与度高的公司在生产力、盈利能力和人才保留率方面均优于同行。

当您的工作平台感觉直观、流畅且令人愉悦时，它会推动采纳、创造势能并帮助吸引顶尖人才。Slack 将工作从繁琐的杂事转变为流畅的体验：这是一个对话、上下文、应用、代理和数据共生共存的地方。
客户图像
“我终于有了一个能与整个组织沟通来分享经验、胜利与知识的平台。此外，我们的工作效率得到了显著提升。选择使用 Slack 是我们最满意的决定。”
Varun Krishna
Rocket Companies CEO
Slack 频道优势
Slack 频道是一种架构上的超能力，它让工作操作系统模式成为现实。与 Teams 继承自 SharePoint、基于文件夹的结构不同，Slack 频道是流动、灵活且无限的。工作可以从一个群组私信开始，发展成一个私密空间，跨越部门扩展，或延伸到外部合作伙伴，而不会打断流程或割裂上下文。

频道不受分层结构或所有权的限制；任何人都可以被引入工作之中。但其连接的不仅仅是人员，它们连接一切：文件、数据、应用、工作流程、自定义自动化，以及如今的 AI 代理。每个频道都成为一个鲜活的上下文与行动的集合 — 是人类协作与数字智能之间的连接组织。

这正是 Slack 的结构性优势所在。其他平台只是在复制内容的存储方式，而 Slack 模拟的是工作的真实运作方式：开放、灵活，并且可无限扩展。正因如此，Slack 客户能够在共享认知与持续动能中高效协作，而依赖收件箱和 SharePoint 的组织仍被困在信息孤岛之中。
未来工作的汇聚之地
Slack 正是让这一切成为现实的平台。它是专为此刻打造的平台。在这里，人员、系统和 AI 融合在一个智能工作流中。它将记录系统转化为行动系统，从而将数据转化为决策。它帮助组织从僵化的层级结构，演进为基于共享上下文和持续学习的适应性网络。它将生产力从数字游戏提升为目标驱动的工作，释放每位员工的创造力与潜能。并且，它将 AI 从一套割裂的工具，转变为一个代理式系统：一个与人类并肩工作、实时学习和行动的系统。
第 6 部分

全球最具创新力的公司早已洞悉的秘密

全球最具前瞻性的组织已转向一个由 AI 驱动的工作操作系统来编排工作。

从 OpenAI 和 Anthropic 等 AI 先驱，到 Rivian、Box、reMarkable 和 Vercel 等新一代创新者，这些全球最受瞩目的品牌都有一个共同点：它们都在 Slack 中工作。

这些公司不仅仅是采用了一个新工具 — 它们重构了进行工作的方式。电子邮件和静态的协作套件永远无法跟上其创新的速度，也无法支撑 AI 驱动型业务扩展所需的效率。它们需要一个能让想法、上下文和行动实时共存的平台。
电子邮件已经跟不上创新的速度。
这些公司，Slack 频道已成为连接研究、产品与运营的组织纽带。在这里，人类协作与代理式系统相遇。Rivian 将 Slack 作为其运营骨干，让工程师、供应链专家和客户团队汇聚于共享频道，推动更快的产品发布和更迅速的学习闭环。Box 的领导团队说得更简单直白：“Slack 给了我们超能力。我无法想象没有它该如何运营公司。”

这一模式已清晰无疑。全球最具创新力和增长最快的公司都已认识到，您无法从一个收件箱里构建未来。那些正在塑造 AI 时代的公司，早已迁移至现代化的工作平台：一个开放、可扩展，并为新的人机协作节奏而设计的平台。

对于每一个仍在依赖电子邮件的组织，这是一个觉醒的时刻：下一代增长已经在 Slack 中发生。
客户图像
“Slack 是我们的工作操作系统，是我们运营业务的方式。它从一开始就与我们的引擎同在，并真正与我们一同成长。”
Demetri Salvaggio
Engine 客户体验与运营副总裁
第 7 部分

重构工作的呼吁

AI 时代并非即将到来，而是已经到来。每个高管团队面临的问题，不再是“AI 是否会变革他们的业务”，而是“他们的运营模式是否能跟上”。

过去二十年间，企业在记录系统（客户关系管理、ERP、分析平台）方面投入了数十亿美元，然而员工实际工作的层面几乎毫无演进。收件箱仍在主导决策，会议依然代替着行动，上下文依然消失在各自为政的孤岛里。

这种模式根本无法支撑未来发展。那些正在定义未来十年的公司：OpenAI、Anthropic、Rivian、Box、Stripe 等早已昭示未来的方向：以智能的速度推进的工作。人类与代理在同一个工作平台并肩协作。

这就是工作方式的重大变革，即从沟通到协作、从协作到编排、从编排到智能行动的转变。在这里，生产力、增长和人类的潜力汇聚于一个为代理时代打造的操作系统：Slack。
如何开始使用
01

审计您的工作的实际运行环境

不要只盯着工具。梳理决策发生的地点、上下文存储的位置以及行动的发生地。如果这些仍停留在您的收件箱，那么您的公司已然落后。
02

确定您的首个行动系统

从摩擦最集中的环节入手：销售执行、服务处理和 IT 运维。将数据、工作流程和 AI 引入团队已在协作的 Slack 频道中，见证速度的提升。
03

激活 AI 基石

通过安全集成、实时搜索 (RTS) API 以及模型上下文协议 (MCP)，将您的 AI 代理安全地连接到组织的完整上下文中。没有上下文的 AI 只是噪音，而 Slack 中的 AI 则成为信号。
04

将生产力重新定义为增长

员工生产力每提升一个百分点，都将对企业的营收增长产生复利效应。请将您的工作操作系统视为企业内最具战略性的增长平台。
业务已摆脱收件箱的束缚。
它存在于一个开放的网络中，AI 与人类潜能在这里交汇融合，共同驱动下一个增长时代。

下一代的增长不会来自堆砌更多的应用、会议或电子邮件，而将源于那些有胆识彻底重塑工作本身完成方式的组织。

未来的工作已经走出收件箱，搬进 Slack

问题是：您的企业会与之同行吗？
1 Microsoft，工作趋势指数报告，2025 年
2 Quickbase，阻碍动态企业发展的障碍报告，2023 年
3 高德纳咨询公司，2025 年
4 MDPI，劳动力衡量与人力资本管理，2021 年
5 2025 年 Salesforce 客户成功指标，Salesforce，基于对 9 个国家 3,061 名客户的调查，2025 年
6 Box 案例研究，2024 年
7 2025 年 Salesforce 客户成功指标
8 德勤，人力资本趋势报告，2025 年
9 盖洛普，员工敬业度报告，2024 年

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