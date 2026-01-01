第 1 部分

为什么电子邮件已成为一种负担

每家公司其实都在运行一套生产力系统，即便他们自己可能没有意识到。对许多公司而言，这套系统几十年来都未曾改变。定义早期互联网时代的应用三件套：电子邮件、即时通讯和视频会议，至今仍主宰着现代工作日。



在 AI 至上的时代，这套模式因其自身的臃肿而终将崩塌。那些曾经是数字工作中心的工具，如今已成为其最大的瓶颈：信息被禁锢在收件箱中，上下文在不同工具间割裂，迫使 AI 只能处理零散的数据和片面的认知。



问题不在于您的员工，而在于系统本身：它本是为 AI、自动化和现代商业规模出现之前的时代而设计的系统。

在 AI 时代，我们曾经作为经营成本而勉强接受的碎片化技术栈，如今已转变为实实在在的机会成本。

根据 Microsoft 的数据，员工平均每天收到 117 封电子邮件，重度用户每周要花费近 9 小时管理其收件箱1。与此同时，数字干扰每 2 分钟就会打断员工一次，总计每天 275 次。视频会议也在激增，非工作时间的通话量同比增长 16%，进一步拉长了工作时间，分散了注意力。



项目管理追踪器和笔记应用等点解决方案应运而生，试图填补这些空白，但它们只能在小范围内提升效率，无法实现规模化。每一个都只解决了问题的一部分，同时又为员工和 AI 制造了更多需要弥合的孤岛。