可以。Slack Connect 让你可以安全地与供应商、承包商和客户等外部合作伙伴协作。5,200 多家组织使用 Slack Connect 加快工作速度，加强与合作伙伴的关系。所有付费套餐均提供 Slack Connect。在此处进一步了解 Slack Connect。