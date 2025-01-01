从你的技术投资中获取更高的投资回报率
双向 API 将不同的工具汇集在一处，可供每个部门访问，让影响力倍增
大型和小型组织都能更快地从软件和服务中实现价值
将你所有工具中的信息安全地汇入 Slack 频道，让团队更快洞察并即刻行动。
338%
Slack 部署的 3 年投资回报*
210 万美元
年度工作效率节省金额*
打破协作屏障
利用可定制的机器人、工作流程和应用，实现全组织范围内的成本自动化管理
在组织范围内频道中展开沟通时，可加快工作并指导决策
使用 Slack Connect 与客户、合作伙伴和供应商安全协作
Slack 已成为促进整个企业安全协作和社交联系的基础。我们已经看到电子邮件使用量大幅减少，同时团队沟通更有效
易于使用的工具得到充分利用
凭借直观易用的用户界面驱动深度、持续的参与，铸就商业成功
将团队讨论和决策放在同一个可搜索的地方，消除沟通障碍：Slack
人性化的消息传递可在整个公司范围内发扬社区与团队文化
74%
如果不能使用 Slack，会感到不满的员工比例*
91%
认为与所在团队联系更紧密的员工比例*
2600 多个集成，且数量仍在不断增加
Slack 可与所有你喜爱的工具进行关联，如 Google 云端硬盘、Okta、Outlook 和 Zoom。
常见问题
使用工作流程构建器，在 Slack 中建立你的自定义工作流程，轻松实现日常操作和沟通的自动化。
如果你在建立自己的工作流程时需要帮助，请查看我们的分步指南。
工作流程在所有 Slack 付费套餐中可用。
可以。Slack Connect 让你可以安全地与供应商、承包商和客户等外部合作伙伴协作。5,200 多家组织使用 Slack Connect 加快工作速度，加强与合作伙伴的关系。所有付费套餐均提供 Slack Connect。在此处进一步了解 Slack Connect。
是，Slack 集成了 Zendesk 以及 2,200 多个应用，例如 Salesforce、Okta、ServiceNow 和 Zoom。你可以在 Slack Marketplace 中浏览这些应用。
如果你使用自定义工具（或遵循公司特定的流程），则可以使用 Slack 的工作流程构建器来建立符合需求的流程。或者你可以使用 Slack API 构建自定义应用。
频道是 Slack 中开展工作的平台。频道是团队共享消息、工具和文件的单一位置。人员通常为公司公告、客户支援分类、寻求信息技术或人力资源帮助及共享社会利益等创建频道。
频道可为公共频道（向组织所有人员开放）或私人频道（仅限邀请）。此外，购买 Slack 付费套餐的组织可使用 Slack Connect 与外部合作伙伴（如代理商、客户和供应商等）共享频道。在此处进一步了解频道可如何提高日常工作效率。
安全你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供多种确保信息、对话和文件安全的方式。Slack 向每一层级提供企业级安全保护，并遵循多项合规认证，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。Slack 遵守 GDPR 规定，并可通过配置成遵守 HIPAA 和 FINRA 规定。Slack 获得 FedRAMP Moderate 的授权。
此外，Slack 提供各式安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行细粒度控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，以在检测到威胁时立即获得通知。在此处进一步了解 Slack 的全面安全计划。