信息技术工作流程图像
信息技术

发掘 IT 团队和工具的全部潜能

Slack 将人员和技术栈汇聚于同一平台，确保它们在组织内无缝协同，发挥更大效能。

优化技术栈

从你的技术投资中获取更高的投资回报率

  • 双向 API 将不同的工具汇集在一处，可供每个部门访问，让影响力倍增

  • 大型和小型组织都能更快地从软件和服务中实现价值

  • 将你所有工具中的信息安全地汇入 Slack 频道，让团队更快洞察并即刻行动。

338%

Slack 部署的 3 年投资回报*

210 万美元

年度工作效率节省金额*

*Forrester，“Slack 对技术团队的总体经济影响”
工作更高效

打破协作屏障

  • 利用可定制的机器人、工作流程和应用，实现全组织范围内的成本自动化管理

  • 在组织范围内频道中展开沟通时，可加快工作并指导决策

  • 使用 Slack Connect 与客户、合作伙伴和供应商安全协作

了解 Slack Connect 的工作方式

Slack 已成为促进整个企业安全协作和社交联系的基础。我们已经看到电子邮件使用量大幅减少，同时团队沟通更有效

Ameritrade Logo
TD Ameritrade 首席信息官 Vijay Sankaran
提升参与度

易于使用的工具得到充分利用

  • 凭借直观易用的用户界面驱动深度、持续的参与，铸就商业成功

  • 将团队讨论和决策放在同一个可搜索的地方，消除沟通障碍：Slack

  • 人性化的消息传递可在整个公司范围内发扬社区与团队文化

74%

如果不能使用 Slack，会感到不满的员工比例*

91%

认为与所在团队联系更紧密的员工比例*

*Slack 调查，2022 年 11 月

2600 多个集成，且数量仍在不断增加

Slack 可与所有你喜爱的工具进行关联，如 Google 云端硬盘、Okta、Outlook 和 Zoom。

查看所有集成

Logo of Slack for Outlook
Logo of Microsoft Teams Calls
Logo of OneDrive and SharePoint
Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Now Virtual Agent
Logo of Webex Meetings
Logo of Zoom
Logo of Amazon Q Developer
Logo of PagerDuty
Logo of Google Drive
Logo of Slack for Gmail™
Logo of Google Calendar
Logo of Workday
Logo of Zendesk
Logo of Atlassian Assist
Logo of Jira Cloud
Logo of Docusign
Logo of Zapier
Logo of Box
Logo of Okta Workflows for Slack
Logo of McAfee Skyhigh for Slack
Logo of Symantec CloudSOC
常见问题

使用工作流程构建器，在 Slack 中建立你的自定义工作流程，轻松实现日常操作和沟通的自动化。

如果你在建立自己的工作流程时需要帮助，请查看我们的分步指南

工作流程在所有 Slack 付费套餐中可用。

可以。Slack Connect 让你可以安全地与供应商、承包商和客户等外部合作伙伴协作。5,200 多家组织使用 Slack Connect 加快工作速度，加强与合作伙伴的关系。所有付费套餐均提供 Slack Connect。在此处进一步了解 Slack Connect。

是，Slack 集成了 Zendesk 以及 2,200 多个应用，例如 Salesforce、Okta、ServiceNow 和 Zoom。你可以在 Slack Marketplace 中浏览这些应用。

如果你使用自定义工具（或遵循公司特定的流程），则可以使用 Slack 的工作流程构建器来建立符合需求的流程。或者你可以使用 Slack API 构建自定义应用。

频道是 Slack 中开展工作的平台。频道是团队共享消息、工具和文件的单一位置。人员通常为公司公告、客户支援分类、寻求信息技术或人力资源帮助及共享社会利益等创建频道。

频道可为公共频道（向组织所有人员开放）或私人频道（仅限邀请）。此外，购买 Slack 付费套餐的组织可使用 Slack Connect 与外部合作伙伴（如代理商、客户和供应商等）共享频道。在此处进一步了解频道可如何提高日常工作效率。

安全你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供多种确保信息、对话和文件安全的方式。Slack 向每一层级提供企业级安全保护，并遵循多项合规认证，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。Slack 遵守 GDPR 规定，并可通过配置成遵守 HIPAA 和 FINRA 规定。Slack 获得 FedRAMP Moderate 的授权。

此外，Slack 提供各式安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行细粒度控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，以在检测到威胁时立即获得通知。在此处进一步了解 Slack 的全面安全计划。