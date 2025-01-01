搜索 Slack 以及所有关联应用。
企业搜索还包括公司的第三方应用。无需上下文切换。
一栏搜索，掌握全局。
通过企业搜索，Slack 成为公司集体知识的入口。只需通过一个 Slack 搜索栏，即可搜索所有对话、业务工具和数据。
怎么说，就怎么搜。
无需再从多个来源拼凑数据。只需提出问题，企业搜索就会从你所有的业务应用中找出所需的答案，直接在 Slack 中呈现给你。
为每一种问题提供智能答案。
搜索更智能，源于语义理解。AI 驱动的搜索能明白你的意思，即使你没有使用正确的词语，它也会每次都给出智能回应。
基于权限的搜索结果，贴合你的专属需求。
Slack 搜索采用了严格的保护措施，客户数据永远不会离开 Slack 的信任边界。AI 可以更好地理解你的任务、目标和项目，因此你可以在不影响安全性的情况下获得个性化成果。
“我们需要一个平台来处理跨不同系统的所有数据源。Slack 中的企业搜索恰好提供了这一功能。在 AI 的帮助下，我们可以将所有合适的信息直接呈现在用户面前。”
“现在，企业搜索已成为我了解公司业务的首选工具。我用自然语言提问，Slack 不仅提供了可信的答案，还生成了有用的上下文。”
常见问题
企业搜索使你无需翻遍多个应用或询问同事，就能找到所需的信息。进一步了解 Slack 的企业搜索方案。
聚合搜索是企业搜索的同义词。具体来说，聚合搜索指的是 Slack 在企业搜索中采用的实时搜索方式。“聚合”一词的意思是“联合起来”，这正好形容了企业搜索工具的工作原理。
企业搜索可以帮助任何业务部门、行业或角色查找信息。例如，使用 Slack 的销售团队可以扩展其关于客户的搜索查询，从仅限 Slack 中的对话扩展到包含 Salesforce 的客户数据和 Google Drive 等内容存储库，所有这些均可在一个搜索栏中完成。
检索增强生成 (RAG) 基于公司自己的数据进行训练，为每次搜索提供高度相关且个性化的结果。只需在 Slack 搜索栏中提出自然语言问题，你就能获得基于最相关结果生成的对话式摘要，同时严格遵循你对该数据的访问权限。
没错。Slack 中的企业搜索使用聚合的方法实时检索信息。每次你提出问题后，系统将根据你当时对数据的访问权限提供结果。因此，当你对数据的访问权限发生变化时，信息仍然安全。
使用 Enterprise+ 套餐的客户可以通过在管理员和用户级别启用连接器来使用企业搜索。 联系我们的销售团队，以开始使用。