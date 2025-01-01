工作流程构建

助力人人轻松实现自动化

将日常流程转化为自动化工作流程，无需编写任何代码。

AI 自动化

利用 AI 快速构建工作流程。

没有技术能力？没关系。工作流程构建器采用 AI，让你只需单击几下即可建立自动化流程。只需告诉 AI 你的需求，它就能自动构建工作流程，帮你节省时间，专注更重要的事。

    “工作流程构建器能简化流程并优化团队协作效率。通过自动化任务，我们可以将更多精力放在客户和供应商的体验上，而不是繁琐的管理事务上。”

    Wayfair Logo
    Wayfair 员工技术总监 Asad Rahman
    条件分支

    从简单到复杂，实现一切事务自动化

    分类事故、路由请求、执行审批等等，皆可实现自动化。从一步任务到多分支流程，Slack 中的工作流程可以包含支持多达 10 个条件的条件逻辑。

      工作流程连接器

      一键关联你的工具。

      将你最喜欢的工具整合到 Slack 中，然后将剩下的工作交给工作流程构建器来处理。这包括 Salesforce 和 70 多个应用，通过即插即用的连接器，保持工作顺畅无阻，减少上下文切换。

        28%

        由于自动化技术的应用，节省的时间增加了 28%1

        80%

        在构建 Slack 工作流程的人员中，80% 为非技术人员2

        1资料来源：2023 财年客户成功指标，Salesforce，对 115-755 位同时使用 Slack 和 Salesforce 的用户进行的调查，2022 年 7 月
        2资料来源：Slack 内部数据
        集成工作流程

        工作流程构建器随时随地帮助你的团队开展工作。

        在消息中发送工作流程，在画板中嵌入工作流程，在频道中为工作流程添加书签等等，都没问题！工作流程构建器非常适合你的工作流程，整个团队都能轻松上手。

          自定义你的工作流程。

          使用 Slack API 中的自定义代码，将自动化提升到全新的水平。插入连接器，Slack 中的操作将即时在你最喜欢的第三方工具中呈现。

          开始构建自定义步骤

          常见问题

          好问题。Slack 是整个公司工作的全新方式。与电子邮件相比，Slack 是一个更快、更有条理、更安全的平台，你可以在这里将所有沟通整理为便于建立、加入和搜索的频道。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。Slack 还将 AI 引入工作流程，在整个工作日为你提供帮助，让你更快、更轻松地找到所需的信息并采取行动。此外，与电子邮件不同，Slack 可与你的技术堆栈中的所有其他系统集成，成为你所有工作的单一操作系统。Slack 将完成工作所需的所有事物和人员都集中在一个平台，因此再也不会出现上下文切换、数据孤岛或信息丢失的情况。

          如需阅读更多有关主题的信息，建议你查看我们的资源库

          工作流程构建器是 Slack 专业套餐、企业增强套餐和企业套餐订阅中的一项付费功能。如需详细了解免费订阅和付费订阅，请查看我们的定价页面

          工作流程构建器非常灵活，因此可以为各种任务建立工作流程。很多人都会建立工作流程来处理各种任务，例如：与新团队成员共享信息、提交请假申请以供批准、提交支持请求、向同事征求反馈意见，以及举办常见问答会话等等！适用情境几乎没有任何限制。从这些示例工作流程中获得灵感

          你可以将工作流程视为一系列的操作和回应。Slack 中的每个工作流程都会通过触发器启动。有些触发器会自动启动工作流程，例如在预定的日期和时间，而有些触发器会在有人采取操作（例如从捷径菜单中选择工作流程）时启动。

           

          在人员执行其中的一项操作时，触发器会自动启动工作流程步骤。这些步骤就是人员与你的工作流程进行交互的方式。你可以添加发送消息或自定义表单的步骤，也可以使用连接器中的步骤将你的工作流程与其他工具关联起来。

          准备好一试了吗？打开工作流程构建器，即可开始使用！

          可以！使用连接器，你可以建立自动向 Jira、Salesforce 和 Google Sheets 等工具发送信息的工作流程。详细了解如何使用连接器来建立新工作流程。