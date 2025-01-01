利用 AI 快速构建工作流程。
没有技术能力？没关系。工作流程构建器采用 AI，让你只需单击几下即可建立自动化流程。只需告诉 AI 你的需求，它就能自动构建工作流程，帮你节省时间，专注更重要的事。
“工作流程构建器能简化流程并优化团队协作效率。通过自动化任务，我们可以将更多精力放在客户和供应商的体验上，而不是繁琐的管理事务上。”
从简单到复杂，实现一切事务自动化
分类事故、路由请求、执行审批等等，皆可实现自动化。从一步任务到多分支流程，Slack 中的工作流程可以包含支持多达 10 个条件的条件逻辑。
一键关联你的工具。
将你最喜欢的工具整合到 Slack 中，然后将剩下的工作交给工作流程构建器来处理。这包括 Salesforce 和 70 多个应用，通过即插即用的连接器，保持工作顺畅无阻，减少上下文切换。
28%
由于自动化技术的应用，节省的时间增加了 28%1
80%
在构建 Slack 工作流程的人员中，80% 为非技术人员2
工作流程构建器随时随地帮助你的团队开展工作。
在消息中发送工作流程，在画板中嵌入工作流程，在频道中为工作流程添加书签等等，都没问题！工作流程构建器非常适合你的工作流程，整个团队都能轻松上手。
常见问题
好问题。Slack 是整个公司工作的全新方式。与电子邮件相比，Slack 是一个更快、更有条理、更安全的平台，你可以在这里将所有沟通整理为便于建立、加入和搜索的频道。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。Slack 还将 AI 引入工作流程，在整个工作日为你提供帮助，让你更快、更轻松地找到所需的信息并采取行动。此外，与电子邮件不同，Slack 可与你的技术堆栈中的所有其他系统集成，成为你所有工作的单一操作系统。Slack 将完成工作所需的所有事物和人员都集中在一个平台，因此再也不会出现上下文切换、数据孤岛或信息丢失的情况。
工作流程构建器是 Slack 专业套餐、企业增强套餐和企业套餐订阅中的一项付费功能。如需详细了解免费订阅和付费订阅，请查看我们的定价页面。
工作流程构建器非常灵活，因此可以为各种任务建立工作流程。很多人都会建立工作流程来处理各种任务，例如：与新团队成员共享信息、提交请假申请以供批准、提交支持请求、向同事征求反馈意见，以及举办常见问答会话等等！适用情境几乎没有任何限制。从这些示例工作流程中获得灵感。
可以！使用连接器，你可以建立自动向 Jira、Salesforce 和 Google Sheets 等工具发送信息的工作流程。详细了解如何使用连接器来建立新工作流程。