Slack 在 Dreamforce 大会上发布面向代理时代的创新产品

在今年的 Dreamforce 大会上，一切都与代理有关。Slack 和 Salesforce 正通过践行“让工作不再繁重”这一理念来改变我们的工作方式，将数字代理和专用人工智能 (AI) 引入世界领先的对话式工作操作系统 Slack。

要想在以代理驱动的工作时代取得成功，每个组织都需要一款工作操作系统，即将人员、数据、应用和代理汇集在一个专属空间的对话平台。在 Dreamforce 大会上，我们将上台分享如何与代理协作、如何利用 AI 提高工作效率以及如何将 Salesforce CRM 自动引入你的综合工作操作系统 Slack。

Slack CEO Denise Dresser 说道：“Slack 的代理驱动工作操作系统正在重新定义智能工作，而非仅仅以不同的方式工作给人们带来的影响。我们已经超越了协作的范畴；每天，数以百万计的团队都在借助为特定用途而设的 AI，将客户数据、自动化流程以及现在的代理无缝集成到工作流程中。在当今日益复杂的工作环境中，真实生产力需要一款为未来工作而打造的工作操作系统，而 Slack 做到了这一点”。

你可在下方提前浏览即将在 Dreamforce 大会上发布的创新产品，这些产品将有助于在代理驱动时代让工作变得更简单、更愉快、更高效。

“这不仅仅是为了完成工作，还是为了释放新的生产力水平，从而推动每个团队和部门的成果和业务发展。” Slack CEO Denise Dresser

Slack 提供了人类与代理协作的对话界面

想象一下这样的场景：你可以与 CRM 对话，要求它更新客户记录或回复服务案例。有了 Agentforce（一套用于建立和定制代理的 Salesforce 工具）以及覆盖 Customer 360 的代理套件，这一切都将成为可能。

Slack 是一款工作操作系统，可以与应用、自主 AI 代理等所有企业工具集成，因此团队可以轻松地与 Agentforce 代理协作，以更快地完成工作。当你通过 Slack 中的专用用户界面 (UI) 达成交易、建立营销活动、管理客户服务案例等时，这些代理将与你并肩工作。你可以使用自然语言提问或发出命令，与这些代理轻松互动。

拿 Slack 中的 Agentforce 来说，你可以直接在 Slack 中向 Agentforce 提问，之后便能收到基于 Salesforce CRM 数据和 Slack 对话数据的可靠答案。Agentforce 可为你更新业务机会信息、建议后续步骤、起草电子邮件和建立行动计划。你还可以直接在 Slack 频道或消息中分享这些洞察结果。

所有 Agentforce 代理都可以在 Slack 中为整个组织的团队进行推理、协调任务并帮助提供个性化体验。例如，Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售教练）可以自主推动交易情境中的角色扮演进程，并提供个性化的客观反馈，从而帮助销售人员提升专业技能。

Slack 工作操作系统还支持第三方代理和助理。你可以在 Slack 的专用 UI 中与第三方代理和助理交流，获得起草内容、市场调研、检索和汇总文件等方面的帮助。

你还可以选择使用专用 API 构建自定义代理，或从 Slack Marketplace（Slack 应用、代理和 AI 助理的集散地）上持续增加的 AI 驱动应用列表中安装第三方代理。目前可用的应用包括 Adobe Express、Cohere 和 Writer。在不久的将来，你还可以获取 Anthropic 的 Claude、Perplexity 等应用功能。

将所有代理尽数引入 Slack 工作操作系统，意味着每个团队全天都能与其并肩工作，以帮助完成手头的任何任务，让团队有更多时间专注于有望加深客户关系和增加收入的高价值活动。

现可从 Slack Marketplace 获取第三方代理，不久后还将为你提供更多选择。2024 年 10 月，Slack 将推出测试版 Agentforce。

利用操作简单而功能强大的 AI，更智能地工作并节省宝贵时间

AI 正在从根本上改变人们的工作方式。事实上，80% 使用 AI 的办公人员表示，AI 提高了他们的工作效率。自 Slack AI 发布以来，我们的内部数据显示，Slack 用户总结了 6 亿多条消息，节省时间达 110 万小时。生产力的提升便是拥有 AI 驱动工作操作系统所带来的具体成果。我们将持续在 Slack 中开发更多的生成式 AI 功能，帮助团队更智能、更快速地完成工作。

在 Slack 推出的最新功能当中，其中一项为 Slack 抱团笔记。下次参加团队会议时，你便能利用 AI 捕捉关键要点和行动项目，方便你专注于手头的工作，并解决后续问题。Slack 抱团笔记的运作方式为：将 Slack AI 功能引入抱团、Slack AI 在 Slack 画板中创建摘要和笔记，其中包含引文、行动项目、共享文件以及来自抱团中共享的消息以及对话音轨的转录内容。频道中的每个人都可以访问这些笔记。

我们还推出了一种更简易的方式来使用工作流程构建器，即无需编写代码的工作流程构建工具。用户只需借助对话提示就能设置省时的自动化流程，例如“设置一个提醒，每周一上午 9:00 向我的团队询问更新情况”。只需数秒，Slack AI 和工作流程构建器便可生成相应的工作流程，你还可以在工作流程发布前对其进行完善和编辑。

最后，我们增强了 Slack AI 的搜索功能，以便为你的查询生成更丰富、更相关的答案。除了筛选消息和频道中共享的对话外，搜索功能还能从上传的文档、画板、剪辑转录以及你在 Slack 中可以访问的其他文件和应用中找到答案。

Slack AI 目前作为付费的附加组件适用于所有付费 Slack 套餐。

将你的 Salesforce 数据引入 Slack，推动取得更好的业务成果

Slack 是数百万人每天开展工作的平台。你的团队在这里就客户进行重要对话。但是，为了尽可能地满足客户不断提高的期望，团队须能高效协作，并通过对话和 CRM 全面、协同地了解客户。将 Salesforce CRM 数据引入 Slack 工作操作系统是推动团队更好地配合并更快作出决策的有力方式。

来到 Salesforce 频道，一种新型的 Slack 频道。Salesforce 频道可将来自 Salesforce 记录的 CRM 数据（包括业务机会、案例和自定义对象）引入 Slack。当每次讨论和决策都与记录相关联时，团队就能更快地作出基于数据的决策。例如，客户团队可以利用这些频道了解客户的总体情况、就如何处理复杂问题制定策略并与法律和财务部门的合作伙伴一同更高效地管理申请和审批请求。

Salesforce 频道还消除了在 Slack 和 Salesforce 之间转换的需要，因为你可以直接在 Slack 中访问和更新客户数据。而有了 Slack AI 摘要，你便可从团队讨论中获得在 Salesforce 频道中产生的有关客户的最新要点。这些频道也即将在 Salesforce 用户界面中推出，使团队能够协同工作，无论在何处开展工作都能保持步调一致。

在未来几个月内，小型企业将可以通过 Starter Suite（入门级套件）使用 Salesforce 频道功能。该套件还包括针对成长型企业的独特需求而设计的预建模板和即用型 Salesforce CRM 工具。这些解决方案可无缝集成到 Slack 工作操作系统中，使小型企业能够轻松整理数据、管理客户关系并获得有价值的业务洞察。

目前，Slack Sales Elevate 用户可以使用 Salesforce 频道。未来几个月，Salesforce Starter Suite 中也将包含 Salesforce 频道。

“团队能够以客户数据为基础进行对话，从而高效地协同工作，这改变了游戏规则，成为我们业务的一大优势。通过围绕客户保持更好的团队协调性，我们的团队将能够为客户带去更多价值。 Snyk 企业信息系统副总裁 Ariel Sakin

利用 Slack 模板实施并扩展项目和计划

无论你是在整个企业中还是在几个团队间使用 Slack，快速实施和长期成功的关键都在于保持流程的标准化。我们在工作操作系统中内置了 Slack 模板，让你的团队轻松上手。

即将推出的模板将帮助团队更快地处理所有类型的工作，包括管理项目以及对帮助请求进行分类。模板基于应用场景进行设置，并根据你的业务问题预先配置了频道、画板、列表和工作流程。这些即用型解决方案为常见任务提供了全套设置框架，让你轻松启动项目。

只需轻点一下，任何人都能为自己的工作创建一个结构化的频道，同时具有一致的格式、预填的列表和画板详情以及预先建立的工作流程。比方说，你正在重新启动自己的网站。你可以访问启动工作所需的一切内容，包括专用频道、项目概览、集中跟踪器以及每周更新摘要和状态提醒。而当你在这些频道中加入 AI、应用和数据时，团队便能充分发挥其工作效率潜能。

Slack 模板将于 2024 年 10 月推出。

如果你无法参加 Dreamforce，请加入我们在 LinkedIn 上的 Slack 主题演讲直播，从而深入了解产品演示、用户如何使用 Slack 完成最佳工作的实例以及即将发布的创新公告。你也可以之后在 Salesforce+ 上观看我们的主题演讲。

以上信息仅供参考。请勿依赖这些信息做出购买决策。任何产品、特性或功能的开发、发布和时间安排等，均由 Slack 自行决定，并且可能会出现变更。