Slack apresenta as novidades para a era dos agentes no Dreamforce

Neste ano, o Dreamforce é dedicado aos agentes. O Slack e o Salesforce estão revolucionando a forma como trabalhamos, “automatizando tarefas”, integrando agentes digitais e inteligência artificial específica para o principal sistema operacional para conversas sobre trabalho do mundo, o Slack.

Para triunfar na era do trabalho com tecnologia de agentes, toda organização precisa de um sistema operacional de trabalho, uma plataforma conversacional que reúne pessoas, dados, apps e agentes em um espaço dedicado. No Dreamforce, vamos mostrar como colaborar com agentes, impulsionar a produtividade com inteligência artificial e integrar automaticamente o CRM do Salesforce ao Slack, um sistema operacional de trabalho completo.

“O sistema operacional de trabalho com tecnologia de agentes do Slack está reinventando o conceito de trabalhar de forma mais inteligente, e não apenas diferente”, afirmou Denise Dresser, CEO do Slack. “Já fomos além da colaboração. Diariamente, milhões de equipes usam inteligência artificial específica para determinados fins, com dados do cliente, automação e agora agentes perfeitamente integrados ao fluxo de trabalho. No ambiente de trabalho cada vez mais complexo de hoje, a verdadeira produtividade exige um sistema operacional de trabalho projetado para o futuro – e esse é o Slack”.

Confira uma prévia das inovações a serem anunciadas no Dreamforce para simplificar e deixar o trabalho mais agradável e produtivo na era dos agentes.

“Não se trata apenas de realizar tarefas. Mas, sim, de alcançar novos níveis de produtividade para impulsionar resultados e levar os negócios adiante em todas as equipes e departamentos.” Denise Dresser CEO, Slack

Slack é a interface para a interação entre humanos e agentes

Imagine um mundo onde você possa conversar com seu CRM, solicitando atualizações em registros de contas ou respostas a casos de atendimento. Isso é possível com o Agentforce, um conjunto de ferramentas do Salesforce para criar e personalizar agentes, juntamente com um pacote de agentes do Customer 360.

Como o Slack é um sistema operacional de trabalho que se integra a todas as suas ferramentas empresariais, desde apps até agentes autônomos de IA, as equipes podem colaborar facilmente com os Agentes do Agentforce para realizar tarefas mais rapidamente. Esses agentes trabalham ao seu lado enquanto você fecha negócios, cria campanhas, gerencia casos de atendimento ao cliente e muito mais por meio de uma interface de usuário dedicada no Slack. Você pode interagir facilmente com esses agentes usando linguagem natural para fazer perguntas ou dar comandos.

Experimente o Agentforce no Slack. É possível fazer perguntas ao Agentforce direto no Slack e receber respostas confiáveis com base em dados de CRM no Salesforce e dados de conversas no Slack. O Agentforce pode fazer atualizações sobre oportunidades, sugerir próximas etapas, fazer rascunhos de e-mails e criar planos de ação. Depois, basta compartilhar esses insights em canais ou mensagens do Slack.

Todos os Agentes do Agentforce podem raciocinar, orquestrar tarefas e ajudar a oferecer experiências personalizadas para equipes em sua organização no Slack. Por exemplo, o Coach de Vendas Agentforce pode facilitar autonomamente simulações de situações reais no contexto de um negócio e dar feedback personalizado e objetivo para ajudar vendedores a melhorar suas habilidades.

Nosso sistema operacional de trabalho também acomoda agentes e assistentes de terceiros. Você pode se comunicar com agentes e assistentes de terceiros na mesma interface de usuário dedicada no Slack para receber ajuda com a redação de conteúdo, a pesquisa de mercado e a recuperação e resumo de arquivos.

Você também tem a opção de criar agentes personalizados com APIs projetadas para finalidades específicas e instalar agentes de terceiros de uma lista crescente de apps com inteligência artificial do Slack Marketplace, um centro para apps, agentes e assistentes de IA. Atualmente, estão disponíveis apps como Adobe Express, Cohere e Writer. Em breve, você terá acesso ao Claude, da Anthropic, ao Perplexity e muito mais.

Levar todos esses agentes para o sistema operacional de trabalho do Slack significa que todas as equipes podem usá-los para ajudar com qualquer tarefa, o que gera mais tempo para se concentrar em atividades de alto valor que aprofundam os relacionamentos com os clientes e aumentam a receita.

Agentes de terceiros já estão disponíveis no Slack Marketplace, com mais opções chegando em breve. O Agentforce estará em versão beta no Slack em outubro de 2024.

Trabalhe de maneira mais inteligente e economize tempo com uma IA simples e poderosa

A IA está mudando fundamentalmente a forma como trabalhamos. Na verdade, 80% dos trabalhadores de escritório que usam IA afirmam que a produtividade aumenta. Desde o lançamento da IA do Slack, nossos dados internos mostram que os clientes resumiram mais de 600 milhões de mensagens, economizando coletivamente 1,1 milhão de horas entre os usuários. Esses ganhos de produtividade são o resultado concreto de ter um sistema operacional de trabalho com inteligência artificial. E continuamos a desenvolver mais recursos de IA generativa no Slack que ajudam as equipes a trabalhar de maneira mais inteligente e rápida.

Um de nossos mais recentes recursos são as anotações de círculos do Slack. Na próxima vez que você fizer um círculo com a equipe, poderá usar a IA para capturar os principais pontos e itens de ação. Assim, é possível se concentrar no trabalho em questão e partir para as próximas etapas. Funciona assim: quando você usa a IA do Slack em um círculo, ela cria um resumo e anotações em um Slack canvas com citações, itens de ação, arquivos compartilhados e uma transcrição da trilha de áudio da conversa e das mensagens trocadas no círculo. Vale lembrar que todos na equipe têm acesso a essas anotações.

Também estamos apresentando uma maneira mais fácil de usar o Criador de fluxo de trabalho, nossa ferramenta de construção de fluxos de trabalho sem código. Os usuários podem configurar automações que economizam tempo apenas com comandos de conversa, como “criar um lembrete para pedir atualizações à minha equipe todas as segundas-feiras às 9h da manhã”. Em segundos, a IA do Slack e o Criador de fluxo de trabalho geram um fluxo de trabalho que você pode aprimorar e editar antes da publicação.

Por fim, melhoramos a pesquisa da IA do Slack para que você possa gerar respostas mais ricas e relevantes às suas consultas. Além de filtrar conversas compartilhadas em mensagens e canais, a pesquisa também encontrará respostas em documentos enviados, canvas, transcrições de clipes e outros arquivos e apps aos quais você tem acesso no Slack.

A IA do Slack já está disponível como um complemento pago em todos os planos do Slack.

Tenha melhores resultados de negócios ao integrar dados do Salesforce ao Slack

O Slack é onde o trabalho acontece para milhões de pessoas todos os dias. É onde sua equipe tem conversas importantes sobre clientes. No entanto, para acompanhar as crescentes expectativas dos clientes, as equipes precisam ser capazes de trabalhar juntas com eficiência e uma compreensão completa e compartilhada do cliente em todas as conversas e no CRM. Portanto, levar os dados do CRM do Salesforce para o sistema operacional de trabalho do Slack é uma maneira poderosa de impulsionar um melhor alinhamento e acelerar a tomada de decisões.

Entre no mundo dos canais do Salesforce, um novo tipo de canal do Slack que mostra dados de CRM de registros do Salesforce (incluindo oportunidades, casos e objetos personalizados) no Slack. Quando todas as conversas e decisões estão vinculadas a um registro, as equipes podem tomar decisões baseadas em dados mais rapidamente. Por exemplo, as equipes de contas podem usar esses canais para ter uma visão geral dos clientes, elaborar estratégias sobre como proceder em questões complexas e gerenciar solicitações e aprovações de forma mais eficiente com parceiros dos departamentos jurídico e financeiro.

Os canais do Salesforce também eliminam a necessidade de alternar entre o Slack e o Salesforce, pois é possível acessar e atualizar dados de clientes direto no Slack. E com os resumos da IA do Slack, você pode consultar os principais destaques das conversas da equipe sobre o cliente que ocorrem nos canais do Salesforce. Em breve, esses canais também estarão disponíveis na IU do Salesforce para que equipes trabalhem juntas e permaneçam atualizadas, independentemente de onde estejam trabalhando.

Pequenas empresas poderão usar os canais do Salesforce com o Starter Suite nos próximos meses. O pacote também inclui modelos pré-criados e ferramentas prontas para uso do CRM do Salesforce projetadas para as necessidades únicas de empresas em crescimento. Essas soluções se integram perfeitamente ao sistema operacional de trabalho do Slack, equipando pequenas empresas para organizar dados facilmente, gerenciar relacionamentos com clientes e extrair insights valiosos sobre seus negócios.

Os canais do Salesforce estão disponíveis para clientes do Slack Sales Elevate e serão incluídos no Salesforce Starter Suite nos próximos meses.

“A possibilidade das equipes de trabalharem juntas com eficiência e conversas baseadas em dados do cliente é um diferencial e uma vantagem incrível para a nossa empresa. Quando conseguimos um alinhamento melhor, nossas equipes agregam mais valor para os clientes.” Ariel Sakin VP de sistemas de informações corporativas, Snyk

Implemente e expanda projetos e programas com os modelos do Slack

Se você está implementando o Slack em sua empresa ou começando devagar com algumas equipes, o segredo para uma implementação rápida e para ter sucesso a longo prazo é manter a padronização de seus processos. Nós construímos os modelos do Slack no sistema operacional de trabalho para facilitar o início das atividades das suas equipes.

Em breve, os modelos ajudarão equipes a acelerar todos os tipos de trabalho, incluindo gerenciamento de projetos e classificação de solicitações de ajuda. Os modelos são selecionados por caso de uso, com canais, canvas, listas e fluxos de trabalho pré-configurados com base no seu problema de negócios. Essas soluções prontas para uso oferecem configuração imediata com a estrutura para tarefas comuns, o que facilita o início de um projeto.

Com um único clique, qualquer pessoa poderá criar um canal estruturado para seu trabalho que vem com formatação consistente, detalhes pré-preenchidos em listas e canvas, bem como fluxos de trabalho pré-criados. Digamos que você está relançando seu site. É possível acessar tudo o que precisa para iniciar o trabalho, incluindo um canal dedicado, a visão geral do projeto, um controle centralizado, resumos de atualizações semanais e alertas de status. E quando você adicionar IA, apps e dados a esses canais, as equipes trabalharão em seu potencial de produtividade máximo.

Os Modelos do Slack estarão disponíveis em outubro de 2024.

Se você não puder participar do Dreamforce, junte-se a nós no LinkedIn ao vivo para a apresentação do Slack e confira as demonstrações em detalhes, além de exemplos de como nossos clientes estão usando o Slack para fazer seu melhor trabalho e anúncios de inovações futuras. Você também pode assistir à apresentação depois no Salesforce+.

A publicação acima tem fins puramente informativos. Não utilize essas informações para tomar decisões a respeito das suas aquisições. O desenvolvimento, o lançamento e as datas de produtos, recursos ou funcionalidades continuam a critério exclusivo do Slack e estão sujeitos a alterações.