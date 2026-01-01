As MDs são apenas entre você e um ou mais destinatários. Elas são como uma conversa particular que as pessoas podem ter em uma sala pequena.

Com os canais, você pode reunir as pessoas certas em um só espaço e organizar-se em prol de um objetivo comum. Os canais podem ser públicos ou privados, e qualquer membro que seja adicionado a um canal pode ler facilmente as mensagens anteriores para ficar por dentro de tudo. É fácil entrar e sair de canais, e você sempre pode encontrá-los novamente na barra lateral ou usando a pesquisa.