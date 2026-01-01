Trabalhe sem limites nos canais.
Os canais reúnem as pessoas e as informações certas. Discuta qualquer assunto, compartilhe conhecimento coletivo e tome decisões com a IA ao seu lado.
Traga as conversas para um ambiente mais colaborativo e transparente.
Os canais são espaços flexíveis e transparentes para trabalhar em conjunto. Discuta projetos, compartilhe arquivos e automatize processos, tudo isso em um canal. E você pode criar quantos quiser.
Tenha a visão mais completa dos seus clientes.
Os canais do Salesforce levam o Salesforce para o Slack e o Slack para o Salesforce. Receba atualizações em tempo real, planeje oportunidades e edite registros, tudo em um canal colaborativo que integra Salesforce e Slack.
Resuma os canais e economize tempo com a IA ao seu lado.
A IA no Slack trabalha junto com você, nos canais e nas conversas. Receba destaques diários de canais inteiros, fique por dentro de tudo com resumos inteligentes e dedique tempo aos seus projetos mais importantes.
Trabalhe com pessoas de fora da sua empresa, diretamente do Slack.
Os canais do Slack Connect permitem que você trabalhe com seus clientes, parceiros e agências mais valiosos de forma tão próxima e segura quanto com a sua própria equipe.
Seguro. Pesquisável. Inteligente.
Não importa se você tem uma equipe de 10 ou 10.000 pessoas, com os canais é possível fazer o trabalho avançar mais rapidamente.
É mais seguro do que a troca de e-mails
Todas as suas informações são criptografadas com segurança de nível empresarial e estão em conformidade com as normas do setor.
Aproveite a memória da sua empresa
Desenvolva o conhecimento coletivo e preserve a memória institucional, desbloqueando-a por meio da pesquisa com tecnologia de IA.
Obtenha o resumo com a ajuda da IA
Precisou fazer uma pausa? Com os destaques e os resumos, você fica por dentro das conversas que perdeu.
Tudo no Slack começa com um canal.
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Perguntas frequentes
As MDs são apenas entre você e um ou mais destinatários. Elas são como uma conversa particular que as pessoas podem ter em uma sala pequena.
Com os canais, você pode reunir as pessoas certas em um só espaço e organizar-se em prol de um objetivo comum. Os canais podem ser públicos ou privados, e qualquer membro que seja adicionado a um canal pode ler facilmente as mensagens anteriores para ficar por dentro de tudo. É fácil entrar e sair de canais, e você sempre pode encontrá-los novamente na barra lateral ou usando a pesquisa.
Você pode convidar alguém de fora da sua empresa para compartilhar um canal no Slack usando o endereço de e-mail dessa pessoa. Pode ser necessário que os administradores aprovem os convites que você enviar. Dependendo das configurações do Slack de cada empresa, as pessoas também podem precisar da aprovação do administrador para aceitar o convite.
Basta dar alguns cliques para começar a trabalhar mais de perto com fornecedores, clientes e outras partes interessadas. Nossa equipe de vendas está à disposição.
Os canais do Salesforce oferecem às equipes um espaço dedicado para colaborar no suporte a um cliente específico, a um negócio ou a qualquer outro assunto monitorado no Salesforce. Os canais do Salesforce incorporam dados importantes do cliente e ações rápidas de CRM, conectando a conversa da equipe aos dados do cliente e oferecendo mais valor e conveniência do que um canal padrão.
Para saber como configurar canais do Salesforce para a sua organização, acesse a Central de Ajuda do Slack.
A IA responde no idioma que você definiu em suas preferências de idioma. Para que a IA responda em outro idioma, basta alterar essas preferências no Slack. A IA também pode traduzir mensagens no Slack para o idioma de tradução que você definir.
Quando você inicia um resumo, um destaque ou uma pesquisa, a IA do Slack envia apenas as mensagens mais relevantes ao LLM para criar um resumo. Para isso, as mensagens do Slack passam por filtros em diferentes modelos específicos de cada idioma para encontrar e classificar as informações mais importantes. Se um idioma tem "suporte", significa que ele tem seus próprios modelos de filtragem e que nós realizamos testes de qualidade nos resultados.
Atualmente, os idiomas compatíveis incluem chinês (simplificado ou tradicional), inglês, francês, alemão, japonês, coreano, português e espanhol. Se você usar o Slack em um idioma não disponível nas suas preferências, a IA do Slack ainda retornará resultados, mas a qualidade poderá ser afetada.