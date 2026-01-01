Pranchetas estilizadas e canetas sobre uma mesa e um fundo coloridos.

Fique em dia com o gerenciamento de tarefas no Slack

Ao gerenciar tarefas e prioridades no Slack, você pode manter todos informados e acelerar os projetos, uma tarefa de cada vez.

Saiba como usar o Slack para gerenciamento de tarefas:

Integrações

Alguns dos melhores apps de gerenciamento de tarefas para o Slack

O Slack se integra com todos os tipos de apps de gerenciamento de tarefas: os que você já usa e os novos que ajudam sua equipe a manter o foco. Esses apps podem enviar lembretes importantes, notificações atualizadas e muito mais no Slack, ou permitem criar novas tarefas no local em que você já colabora com sua equipe.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
recurso-pág-produto
Lisa Correa10h15Alguém notou que o carregamento do painel de detalhes está lento?
Artur García10h17Não é só com você, também já notei isso.
Lisa Correa10h17Você está com tempo livre para verificar?
👍1
AsanaAPP10h19Lisa Correa atribuiu uma tarefa a
Artur García | Até 17 de março de 2019
Alguém notou que o carregamento do painel de detalhes está lento?
Ver tarefa no Asana Mais ações…
Enviar mensagem para #recurso-pág-produto
Sugestões de integrações para o gerenciamento de tarefas:
TaskqueKyberWorkastWunderlistTrelloAirtableSmartsheetMeistertask
Ver todas as integrações de gerenciamento de tarefas

ORGANIZAÇÃO

Comunicação de equipe em um só lugar

No Slack, o trabalho acontece em espaços colaborativos chamados de canais. Conversas e arquivos relacionados às suas tarefas ficam organizados no canal adequado para o projeto ou iniciativa, o que permite focar em tarefas específicas e gerenciar o tempo conforme necessário.

A sample conversation discussing updated tasks
recurso-pagamento
Marcos Souza9h17Tenho mais algumas tarefas para terminar hoje. Depois disso, estaremos pronto para o lançamento do testes amanhã.
👍2
Lisa Correa9h29Eu também. Houve uma pequena mudança no arquivo de design da página de agradecimentos. Alguém consegue atualizá-la?
Ana Lopes9h30Já estou trabalhando nisso! Estará pronto em alguns minutos.
🙌1
WrikeAPP9h45[Concluído] Atualizar design da página de agradecimento
Tarefa concluída
Enviar mensagem para #recurso-pagamento
Sugestões de canais
O que são os canais?

Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.

para organização de tarefas:
  • proj-campanha-q4-2019

    Projetos que avançam rápido acompanham as tarefas em andamento com controles diários.

  • recurso-pagamento

    Grandes equipes ficam informadas usando canais centrais para projetos de longo prazo, como os recursos de um produto.

Sugestões de canais
O que são os canais?

Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.

para organização de tarefas:
  • proj-campanha-q4-2019

    Projetos que avançam rápido acompanham as tarefas em andamento com controles diários.

  • recurso-pagamento

    Grandes equipes ficam informadas usando canais centrais para projetos de longo prazo, como os recursos de um produto.

Visibilidade

Comunicação de equipe em um só lugar

No Slack, o trabalho acontece em espaços colaborativos chamados de canais. Conversas e arquivos relacionados às suas tarefas ficam organizados no canal adequado para o projeto ou iniciativa, o que permite focar em tarefas específicas e gerenciar o tempo conforme necessário.

A sample conversation discussing front end engineering tasks
eq-front-end
Maurício Rodrigues10hHoje estou trabalhando em:
> Tarefas de limpeza de CSS
> Bugs do carrinho
Estou bloqueado em:
> atualizações da página de vendas de inverno (preciso da cópia final)
🔴1
Marcos Souza10h02Hoje ficarei nas tarefas do #recurso-pagamento o dia inteiro.
👍1
Ana Lopes10h03Eu também. Vamos adiar as tarefas do #proj-cód-promocional para ajustar algumas coisas para o lançamento de amanhã.
👍1
Enviar mensagem para #eq-front-end
Sugestões de canais
O que são os canais?

Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.

para organização de tarefas:
  • proj-campanha-q4-2019

    Projetos que avançam rápido acompanham as tarefas em andamento com controles diários.

  • recurso-pagamento

    Grandes equipes ficam informadas usando canais centrais para projetos de longo prazo, como os recursos de um produto.

Sugestões de canais
O que são os canais?

Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.

para incidentes:
  • proj-campanha-q4-2019

    Projetos que avançam rápido acompanham as tarefas em andamento com controles diários.

  • recurso-pagamento

    Grandes equipes ficam informadas usando canais centrais para projetos de longo prazo, como os recursos de um produto.

Priorização

Equilibre a atribuição de tarefas e os prazos

No Slack, a colaboração acontece em tempo real. É possível receber ajuda ou atribuir tarefas no fluxo da conversa. Quando essas conversas acontecem nos canais, é possível priorizar os esforços somente nas tarefas e no trabalho que precisa da sua atenção.

A sample conversation discussing how to action on an issue
pagamento-triagem
Sara da Silva16h30Estou recebendo vários tíquetes sobre dois problemas diferentes que podem ser relatados:
1. O botão "Editar carrinho" não funciona para algumas pessoas.
2. O carrinho não mostra os itens corretos na tela de pagamento.
Lisa Correa16h31Concordo, @Camilo Henrique. Obrigado pela cooperação. Alguém disponível para analisar o primeiro problema? Ou ajudar o Steve, se for preciso?
1
Artur García16h34Eu posso ajudar agora. Fico à disposição para ajudar você, @Camilo Henrique
Enviar mensagem para #pagamento-triagem
Sugestões de canais
O que são os canais?

Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.

para priorização de tarefas:
  • ios-triagem

    Integrações como o Asana ajudam a criar e atribuir tarefas nas mensagens do Slack, perfeitas para os canais de gerenciamento de incidentes.

  • eq-finanças-semanal

    Um canal para planejamento semanal e mensagens instantâneas oferece uma plataforma para priorizar tarefas com sua equipe.

Sugestões de canais
O que são os canais?

Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.

para priorização de tarefas:
  • ios-triagem

    Integrações como o Asana ajudam a criar e atribuir tarefas nas mensagens do Slack, perfeitas para os canais de gerenciamento de incidentes.

  • eq-finanças-semanal

    Um canal para planejamento semanal e mensagens instantâneas oferece uma plataforma para priorizar tarefas com sua equipe.

Perguntas frequentes

Você pode usá-lo para atender a todas as suas necessidades de gerenciamento de tarefas. Desde lembretes de tarefas a canais específicos e atualizações de projetos até colaborações eficientes entre equipes, o Slack ajuda você a não perder nenhum item ou prazo. Vá mais longe com as integrações para milhares de ferramentas, como Asana, Wrike, Monday.com e muitas outras, e gerencie todas as tarefas no Slack, sua plataforma de produtividade.

Confira como criar e atribuir tarefas no Slack:
1. Integre um app como o Asana, o Trello ou o Jira.
2. Após configurar o app, adicione ou atualize tarefas em qualquer canal ou mensagem direta (MD).
3. Crie e atribua tarefas aos colegas de equipe e marque-as como concluídas sem sair do workspace Slack.

Você pode usar nossa plataforma para cuidar de todas as suas listas de tarefas. Saiba mais sobre como salvar mensagens para mais tarde, fixá-las, integrar apps de gerenciamento de tarefas e fazer muito mais.