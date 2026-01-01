Fique em dia com o gerenciamento de tarefas no Slack
Ao gerenciar tarefas e prioridades no Slack, você pode manter todos informados e acelerar os projetos, uma tarefa de cada vez.
Integrações
Alguns dos melhores apps de gerenciamento de tarefas para o Slack
O Slack se integra com todos os tipos de apps de gerenciamento de tarefas: os que você já usa e os novos que ajudam sua equipe a manter o foco. Esses apps podem enviar lembretes importantes, notificações atualizadas e muito mais no Slack, ou permitem criar novas tarefas no local em que você já colabora com sua equipe.
ORGANIZAÇÃO
Comunicação de equipe em um só lugar
No Slack, o trabalho acontece em espaços colaborativos chamados de canais. Conversas e arquivos relacionados às suas tarefas ficam organizados no canal adequado para o projeto ou iniciativa, o que permite focar em tarefas específicas e gerenciar o tempo conforme necessário.
Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.
proj-campanha-q4-2019
Projetos que avançam rápido acompanham as tarefas em andamento com controles diários.
recurso-pagamento
Grandes equipes ficam informadas usando canais centrais para projetos de longo prazo, como os recursos de um produto.
Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.
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Projetos que avançam rápido acompanham as tarefas em andamento com controles diários.
recurso-pagamento
Grandes equipes ficam informadas usando canais centrais para projetos de longo prazo, como os recursos de um produto.
Visibilidade
Comunicação de equipe em um só lugar
No Slack, o trabalho acontece em espaços colaborativos chamados de canais. Conversas e arquivos relacionados às suas tarefas ficam organizados no canal adequado para o projeto ou iniciativa, o que permite focar em tarefas específicas e gerenciar o tempo conforme necessário.
Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.
proj-campanha-q4-2019
Projetos que avançam rápido acompanham as tarefas em andamento com controles diários.
recurso-pagamento
Grandes equipes ficam informadas usando canais centrais para projetos de longo prazo, como os recursos de um produto.
Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.
proj-campanha-q4-2019
Projetos que avançam rápido acompanham as tarefas em andamento com controles diários.
recurso-pagamento
Grandes equipes ficam informadas usando canais centrais para projetos de longo prazo, como os recursos de um produto.
Priorização
Equilibre a atribuição de tarefas e os prazos
No Slack, a colaboração acontece em tempo real. É possível receber ajuda ou atribuir tarefas no fluxo da conversa. Quando essas conversas acontecem nos canais, é possível priorizar os esforços somente nas tarefas e no trabalho que precisa da sua atenção.
Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.
ios-triagem
Integrações como o Asana ajudam a criar e atribuir tarefas nas mensagens do Slack, perfeitas para os canais de gerenciamento de incidentes.
eq-finanças-semanal
Um canal para planejamento semanal e mensagens instantâneas oferece uma plataforma para priorizar tarefas com sua equipe.
Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.
ios-triagem
Integrações como o Asana ajudam a criar e atribuir tarefas nas mensagens do Slack, perfeitas para os canais de gerenciamento de incidentes.
eq-finanças-semanal
Um canal para planejamento semanal e mensagens instantâneas oferece uma plataforma para priorizar tarefas com sua equipe.
Perguntas frequentes
Você pode usá-lo para atender a todas as suas necessidades de gerenciamento de tarefas. Desde lembretes de tarefas a canais específicos e atualizações de projetos até colaborações eficientes entre equipes, o Slack ajuda você a não perder nenhum item ou prazo. Vá mais longe com as integrações para milhares de ferramentas, como Asana, Wrike, Monday.com e muitas outras, e gerencie todas as tarefas no Slack, sua plataforma de produtividade.
Confira como criar e atribuir tarefas no Slack:
1. Integre um app como o Asana, o Trello ou o Jira.
2. Após configurar o app, adicione ou atualize tarefas em qualquer canal ou mensagem direta (MD).
3. Crie e atribua tarefas aos colegas de equipe e marque-as como concluídas sem sair do workspace Slack.
Você pode usar nossa plataforma para cuidar de todas as suas listas de tarefas. Saiba mais sobre como salvar mensagens para mais tarde, fixá-las, integrar apps de gerenciamento de tarefas e fazer muito mais.