Produtividade de agentes para todos os funcionário no Slack.
Os agentes se tornam colegas de equipe com o Agentforce no Slack. Com base em conversas relevantes no Slack e nos seus dados empresariais confiáveis, o Agentforce sugere e atua diretamente no fluxo de trabalho.
Leve um especialista para cada canal.
O Especialista do canal funciona onde você estiver, bem nos seus canais do Slack. Este agente do Agentforce pronto para uso responde a perguntas frequentes e indica os recursos corretos, disponibilizando um suporte contínuo para toda a sua equipe.Assistir à demonstração
Transforme agentes em colegas de equipe.
À medida que os funcionários interagem com novos agentes e seus conjuntos de habilidades, podem se comunicar facilmente com eles em canais, MDs e conversas. @mencione um agente, assim como qualquer outro membro da equipe, para obter contexto adicional e ação autônoma.
Comece rapidamente com os modelos de agentes do Slack.
Os modelos de agentes do Slack facilitam a implantação de soluções personalizadas, oferecendo configuração guiada em tópicos como integração, suporte e informações sobre clientes. Personalize conforme necessário, conecte seus dados e dê vida a colegas de equipe inteligentes.
Libere o contexto conversacional para todos os agentes.
Os dados conversacionais tornam os agentes contextualmente mais relevantes. Aproveite os dados de conversas públicas da sua organização no Slack, e em apps de terceiros conectados por meio da pesquisa empresarial, para obter agentes mais precisos e eficazes.
Automatize ações no Slack pelo Agentforce.
Dê aos agentes a capacidade de criar canais, atualizar canvas, enviar MDs e muito mais. Com agentes capacitados a realizar ações no Slack, seu trabalho nunca para de avançar.
A IA generativa liberará um enorme potencial para as empresas nos dias atuais.
60%
do orçamento em capital humano1
A maior parte do nosso orçamento é gasto em pessoal. Capacite os funcionários com agentes de IA para maximizar seu investimento.
40%
de aumento no desempenho2
Os funcionários poderão ter um grande aumento de desempenho com a ajuda da IA generativa no Slack.
4,4T
em lucros potenciais3
A IA generativa tem o potencial de gerar enorme valor devido ao aumento na produtividade de funcionários.
Os agentes capacitam cada funcionário para exercer cada função.
Os agentes capacitam cada funcionário para exercer cada função.
Todos os tipos de agentes para alcançar o sucesso.
O Slack é um ponto central para todos os seus agentes e assistentes. Traga seus próprios assistentes de IA personalizados do Slack ou utilize assistentes de IA de terceiros para impulsionar ações que façam o trabalho avançar.
“Desenvolvemos agentes de suporte de TI para que um cliente gerencie perguntas de primeiro nível em um canal do Slack, reduzindo o volume de pontos de contato humanos e aumentando a velocidade de resolução como um todo”.
“Na Writer, entendemos que incorporar agentes no fluxo de trabalho transforma a produtividade de funcionários. Os dados conversacionais do Slack, combinados com dados empresariais estruturados, adiciona um contexto que torna os agentes mais inteligentes e melhores na realização de suas ações”.
“Você acessa uma interface conversacional única no Slack e pode interagir com humanos e a IA. Os agentes estão fazendo o trabalho; nós sonhamos com isso durante décadas na computação e finalmente estamos vendo isso agora.”
Perguntas frequentes
Um agente de IA é um sistema de inteligência que pode lidar com perguntas de clientes por conta própria sem a intervenção humana. Ele utiliza aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para lidar com tudo, de perguntas fáceis a problemas complicados, e pode até lidar com várias tarefas de uma só vez. Agentes de IA podem aprender e melhorar ao longo do tempo, o que é diferente da IA tradicional, que precisa da intervenção humana em determinadas tarefas. Os agentes de IA podem realizar ações em nome dos funcionários.
Os dados do Slack em canais, conversas e canvas complementam e enriquecem suas fontes de dados empresariais conectadas, resultando em respostas e ações mais eficazes dos agentes.
Cada workspace do Slack é um mundo de conhecimento institucional; é o banco de memórias de longo prazo da sua empresa. Para que a IA seja útil, ela precisa ter acesso aos dados, não apenas em um app ou sistema, mas em todos os seus sistemas, incluindo os dados não estruturados nas conversas da equipe. Esses dados contextuais são a chave para resultados de IA relevantes e de alta qualidade e para o ajuste a novas sugestões contextuais em tempo real.
Os dados não estruturados e inexplorados de cada empresa, incluindo conteúdo gerado pelo usuário, texto em linguagem natural e arquivos de áudio e vídeo, entre outros, aprimoram o raciocínio e a tomada de decisões dos agentes para promover uma melhor relevância. Ao adicionar agentes ao Slack, os clientes podem dar a eles permissão para acessar os dados conversacionais públicos na instância do Slack de sua organização, tornando-os precisos e poderosos. Como seus dados nunca são nosso produto, os clientes controlam quais dados os agentes podem acessar no Slack. Nunca treinamos nenhum LLM em dados de clientes. Em vez disso, usamos técnicas avançadas de Geração Aumentada de Recuperação (RAG) nos dados conversacionais não estruturados para dar aos agentes o contexto de que precisam, exatamente no momento em que precisam, para dar suporte aos seus colegas humanos.
Existem três tipos de agentes e assistentes que podem ser usados no Slack:
1. Agentforce: com base nos dados de conversas mais relevantes do Slack e nos seus dados empresariais confiáveis, o Agentforce sugere e automatiza ações em seu nome. Crie agentes personalizados que levam a produtividade de agentes a funcionários diretamente no fluxo de trabalho. De recursos humanos a TI, serviços e vendas, entre muitos outros, o Agentforce pode realizar ações no Slack, como criar e atualizar canais, listas e canvas. O Agentforce no Slack estará disponível em breve; fale com a equipe de vendas para saber mais.
2. Seus assistentes de IA personalizados e integrados à plataforma do Slack: diretamente em uma interface de usuário dedicada no Slack, é possível incorporar assistentes de IA criados usando APIs específicas. Você pode criar esses assistentes de IA personalizados para que trabalhem da mesma maneira que você. Assim, é possível delegar tarefas — de tíquetes a solicitações e muito mais — e se concentrar no trabalho importante que precisa ser feito. Essas APIs estão disponíveis atualmente no Slack Developer Center.
3. Assistentes de IA de terceiros: fale com assistentes de IA de terceiros para obter ajuda com a elaboração de conteúdo, o acesso a pesquisas de mercado ou a recuperação e o resumo de arquivos. Atualmente, temos vários apps de IA prontos para uso e para baixar no Slack Marketplace, como Adobe Express e Cohere.
Para assistentes de IA de terceiros, o Slack oferece orientações e/ou análises sobre qualidade e segurança antes de serem publicados no Slack Marketplace. As empresas que criam assistentes de IA de terceiros para o Slack Marketplace devem concordar em respeitar as orientações do app do Slack, que incluem proibições sobre o uso de dados de clientes do Slack para treinar LLMS e exigem que empresas compartilhem detalhes importantes sobre os aplicativos em relação a segurança e conformidade. Além disso, os proprietários e administradores do Slack podem controlar quais apps de agentes podem ser adicionados aos workspaces.
A Einstein Trust Layer do Salesforce foi criada para ajudar você a implantar IA com segurança em toda a sua empresa. Para cada interação do Agentforce, a Einstein Trust Layer trabalha nos bastidores para proteger a privacidade e segurança de seus dados, além de promover a segurança e a precisão de cada resposta.
- Dados de clientes: nunca usamos dados de clientes para treinar LLMs.
- Limites dos agentes: os clientes controlam quais dados os agentes podem acessar no Slack e criam limites que mantêm os agentes concentrados nas tarefas e evitam comportamentos indesejados.
- Gateways de LLMs seguros: Use LLMs fundamentais com segurança, evitando que LLMs de terceiros retenham ou monitorem seus dados de clientes e da empresa.
- Zero retenção de dados: após o LLM gerar uma resposta e enviá-la de volta ao Agentforce, ele esquece todos os seus dados graças aos nossos acordos de zero retenção de dados, pois seus dados não são nosso produto. Nossas técnicas de mascaramento de dados evitam que o LLM veja ou processe dados confidenciais, como os nomes de empresas e pessoas.
- Monitoramento de IA: o Agentforce sempre irá monitorar, analisar e detectar linguagem ofensiva incorporada nas respostas. Executamos modelos de pontuação de toxicidade em segundo plano para identificar conteúdo tóxico ou ofensivo.
2. Fonte: Harvard Business School, “Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality,” 2024.
3. Fonte: McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI: The next productivity frontier,” 2023