Agente de RH Acompanhe os novos funcionários durante a integração, tire dúvidas sobre benefícios e ofereça orientação em questões de desenvolvimento de carreira

Agente de TI Resolva problemas à medida que surgem, como tíquetes de suporte e comunicações de incidentes em andamento

Agente de atendimento Encontre os especialistas certos e acesse informações históricas para resolver problemas dos clientes

Agente de vendas Elabore relatórios executivos, crie propostas e entre em contato com os clientes de maneira proativa

Agente de marketing Trabalhe com agentes para otimizar campanhas, gerar conteúdo, criar planos e muito mais

Agente jurídico Simplifique e automatize processos de conformidade e aprovações com a ajuda de agentes

Agente de produto e engenharia Aumente a agilidade das equipes com agentes que ajudam a planejar, projetar, desenvolver e garantir a qualidade