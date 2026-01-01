I dati di Slack presenti in canali, conversazioni e canvas completano e arricchiscono le origini dati aziendali connesse, determinando risposte e azioni più efficaci da parte degli agenti.



Ogni area di lavoro in Slack è un patrimonio di conoscenze istituzionali: è la memoria a lungo termine della tua azienda. Perché l’IA sia utile, deve avere accesso ai dati di tutti i tuoi sistemi (non solo a quelli di un’unica app o sistema), inclusi i dati non strutturati delle conversazioni del team. Questi dati contestuali sono la chiave per ottenere output IA rilevanti e di alta qualità e per adattarsi a nuovi indizi contestuali in tempo reale.



I dati non strutturati e inutilizzati di ogni azienda (inclusi il contenuto generato dall’utente, i testi di linguaggio naturale, i file audio e video e molto altro) migliorano i ragionamenti e le decisioni degli agenti per una maggiore rilevanza. Quando aggiungi degli agenti a Slack, i clienti possono consentire che questi utilizzino i dati conversazionali pubblici delle istanze delle tua organizzazione in Slack, rendendoli precisi e potenti. Dato che i tuoi dati non sono mai il nostro prodotto, i clienti controllano a quali dati gli agenti possono accedere in Slack. Non addestriamo mai modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) sui dati dei clienti; usiamo invece delle tecniche di Retrieval-Augmented Generation (RAG) sui dati conversazionali non strutturati così da fornire agli agenti il contesto di cui hanno bisogno nel momento in cui ne hanno bisogno, per supportare i loro colleghi umani.