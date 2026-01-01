Produttività basata sugli agenti a tutti i dipendenti in Slack.
Gli agenti diventano membri del team con Agentforce in Slack. Grazie alle conversazioni pertinenti in Slack e ai dati aziendali di fiducia, Agentforce dà suggerimenti e agisce direttamente nel flusso di lavoro.
Integra un esperto in ogni canale.
L’esperto del canale lavora dove lavori tu, direttamente nei canali di Slack. Questo agente Agentforce pronto all'uso risponde alle domande frequenti e indica le risorse giuste, offrendo un supporto continuo all’intero team.Guarda la demo
Trasforma gli agenti in membri del team.
Man mano che i dipendenti coinvolgono i nuovi agenti e i loro set di competenze, possono interagire con loro attraverso canali, MD e conversazioni. @tagga un agente come se si trattasse di un qualsiasi altro membro del team per ottenere contesto aggiuntivo e interventi autonomi.
Inizia rapidamente con i modelli degli agenti di Slack.
I modelli degli agenti di Slack semplificano l’implementazione di soluzioni su misura e offrono una configurazione guidata per argomenti come l’onboarding, l’assistenza e gli approfondimenti sui clienti. Personalizzali secondo le tue esigenze, connetti i tuoi dati e dai vita a membri del team intelligenti.
Sblocca il contesto conversazionale per ogni agente.
I dati conversazionali rendono gli agenti più rilevanti dal punto di vista contestuale. Attingi ai dati delle conversazioni pubbliche della tua organizzazione in Slack, e delle app di terze parti connesse tramite la ricerca aziendale, per rendere gli agenti più precisi e potenti.
Automatizza le azioni Slack con Agentforce.
Consenti agli agenti di creare canali, aggiornare canvas, inviare MD e molto altro. Se dai la possibilità ai tuoi agenti di eseguire azioni in Slack, il lavoro non smetterà mai di avanzare.
L’IA generativa sbloccherà un enorme potenziale per le aziende.
60%
budget sul capitale umano1
Gran parte del tuo budget viene speso per le persone. Conferisci loro più autonomia con gli Agenti di IA per massimizzare il tuo investimento.
40%
aumento nelle prestazioni2
Con l'aiuto dell'IA generativa in Slack, i dipendenti possono ottenere un notevole miglioramento delle prestazioni.
4.4T
in profitti potenziali3
L’IA generativa ha il potenziale per creare un importo massivo di valore grazie all’aumento della produttività dei dipendenti.
Gli agenti conferiscono più autonomia ai dipendenti, in qualsiasi ruolo.
Gli agenti conferiscono più autonomia ai dipendenti, in qualsiasi ruolo.
Tutti i tipi di agenti per ottenere il successo.
Slack è un hub centrale per tutti i tuoi agenti e assistenti. Aggiungi i tuoi assistenti IA di Slack personalizzati o utilizza gli assistenti IA di terzi per compiere azioni che portano avanti il lavoro.
“Abbiamo sviluppato degli agenti di supporto IT per un cliente per gestire le domande di primo livello in un canale Slack, riducendo il volume dei punti di contatto umani e aumentando la velocità di risoluzione generale”.
“Noi di Writer sappiamo che incorporare gli agenti nel flusso di lavoro può trasformare la produttività dei dipendenti. I dati conversazionali di Slack, insieme ai dati aziendali strutturati, aggiungono un contesto che rende gli agenti più intelligenti e in grado di prendere azioni più efficaci”.
“Ti basta andare in una singola interfaccia di conversazione in Slack per poter interagire con gli umani e l’IA. Gli agenti funzionano a dovere: nel campo informatico, l’abbiamo sognato per anni e finalmente lo stiamo vedendo”.
Domande frequenti
Un agente di IA è un sistema intelligente in grado di occuparsi da solo delle domande dei clienti, senza il bisogno di umani. Utilizza il machine learning e l’elaborazione del linguaggio naturale per fronteggiare qualsiasi cosa, dalle domande facili ai problemi complessi; inoltre, può occuparsi di più attività contemporaneamente. Gli agenti di IA possono imparare e migliorare nel tempo, a differenza dell’IA tradizionale che ha bisogno dell’intervento umano per occuparsi di certe attività. Gli agenti di IA possono agire al posto dei dipendenti.
I dati di Slack presenti in canali, conversazioni e canvas completano e arricchiscono le origini dati aziendali connesse, determinando risposte e azioni più efficaci da parte degli agenti.
Ogni area di lavoro in Slack è un patrimonio di conoscenze istituzionali: è la memoria a lungo termine della tua azienda. Perché l’IA sia utile, deve avere accesso ai dati di tutti i tuoi sistemi (non solo a quelli di un’unica app o sistema), inclusi i dati non strutturati delle conversazioni del team. Questi dati contestuali sono la chiave per ottenere output IA rilevanti e di alta qualità e per adattarsi a nuovi indizi contestuali in tempo reale.
I dati non strutturati e inutilizzati di ogni azienda (inclusi il contenuto generato dall’utente, i testi di linguaggio naturale, i file audio e video e molto altro) migliorano i ragionamenti e le decisioni degli agenti per una maggiore rilevanza. Quando aggiungi degli agenti a Slack, i clienti possono consentire che questi utilizzino i dati conversazionali pubblici delle istanze delle tua organizzazione in Slack, rendendoli precisi e potenti. Dato che i tuoi dati non sono mai il nostro prodotto, i clienti controllano a quali dati gli agenti possono accedere in Slack. Non addestriamo mai modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) sui dati dei clienti; usiamo invece delle tecniche di Retrieval-Augmented Generation (RAG) sui dati conversazionali non strutturati così da fornire agli agenti il contesto di cui hanno bisogno nel momento in cui ne hanno bisogno, per supportare i loro colleghi umani.
Esistono tre tipi di agenti e assistenti che si possono utilizzare in Slack:
1. Agentforce: alimentato dai dati conversazionali più importanti di Slack e dai dati aziendali attendibili, Agentforce suggerisce e automatizza le azioni al posto tuo. Costruisci degli agenti personalizzati per fornire ai dipendenti una produttività basata sugli agenti direttamente all’interno del flusso di lavoro. Dalle risorse umane all’IT, dai servizi alle vendite e non solo, Agentforce può agire in Slack, ad esempio creando e aggiornando canali, elenchi e canvas. Agentforce in Slack sarà presto disponibile; parla con le vendite per saperne di più.
2. I tuoi Assistenti IA personalizzati all’interno della piattaforma Slack: direttamente da un’interfaccia utente in Slack, puoi incorporare gli Assistenti IA che hai creato utilizzando le API progettate per tale scopo. Puoi creare questi Assistenti IA personalizzati per lavorare come fai tu, così da potergli delegare certe attività (ticket, richieste e molto altro) e concentrarti sul portare a termine i lavori più importanti. Queste API sono ora disponibili in Slack Developer Center.
3. Assistenti IA di terzi: parla con Assistenti IA di terzi per ricevere aiuto con la redazione dei contenuti, l’individuazione di ricerche di mercato o il recupero e il riepilogo dei file. Al momento abbiamo molte app IA eccellenti, pronte per essere utilizzate e scaricate da Slack Marketplace, come Adobe Express e Cohere.
Per gli Assistenti IA di terzi, Slack fornisce delle linee guida e/o delle revisioni sulla qualità e la sicurezza prima che questi vengano pubblicati nello Slack Marketplace. Le aziende che costruiscono Assistenti IA di terzi per Slack Marketplace devono accettare di rispettare le linee guida dell’app di Slack, che includono il divieto di utilizzare i dati dei clienti di Slack per allenare gli LLM e richiedono che le aziende condividano i dettagli importanti sulla sicurezza e sulla conformità delle loro app. Inoltre, i proprietari e gli amministratori di Slack possono controllare quali app agente possono essere aggiunte all’area di lavoro.
Einstein Trust Layer di Salesforce è stato progettato per aiutarti a installare l’IA in tutta la tua azienda in piena sicurezza. Per ogni interazione Agentforce, Einstein Trust Layer lavora dietro le quinte per aiutarti a proteggere la privacy e la sicurezza dei tuoi dati e promuovere la sicurezza e l’accuratezza di ogni risposta.
- Dati dei clienti: non utilizziamo mai i dati dei clienti per allenare gli LLM.
- Protezioni agente: i clienti controllano i dati a cui gli agenti hanno accesso su Slack e creano delle protezioni che focalizzano l’agente su un’attività e che prevengono i comportamenti non desiderati.
- Gateway LLM sicuro: utilizza i LLM fondamentali in modo sicuro prevenendo agli LLM di terzi di memorizzare o monitorare i dati aziendali dei tuoi clienti.
- Nessuna conservazione dei dati: una volta che il LLM genera una risposta e la rimanda ad Agentforce, questa si dimentica di tutti i dati grazie agli accordi di nessuna conservazione dei dati, perché i tuoi dati non sono il nostro prodotto. Le nostre tecniche di data masking impediscono agli LLM di vedere o processare i dati sensibili, come i nomi delle aziende o delle persone.
- Monitoraggio IA: Agentforce monitora, analizza e rileva costantemente il linguaggio dannoso all’interno delle risposte. Eseguiamo in background dei modelli di valutazione della tossicità per identificare i contenuti potenzialmente tossici o dannosi.
2 Fonte: Harvard Business School, "Prove sperimentali sul campo degli effetti dell'IA sulla produttività e la qualità dei lavoratori della conoscenza", 2024
3 Fonte: McKinsey Global Institute, "Il potenziale economico dell'IA generativa: la prossima frontiera della produttività", 2023