Agentforce è qui: trasforma gli agenti IA in membri del team, con Slack

Salesforce ha annunciato la disponibilità generale di Agentforce, una piattaforma che consente alle aziende di creare e implementare agenti IA autonomi in tutte le aree aziendali, comprese vendite, assistenza, marketing, IT, finanza e commercio.

Gli agenti Agentforce non si limitano a raccogliere dati e informazioni: offrono funzionalità di intelligenza artificiale autonome e completamente personalizzabili in grado di connettersi a qualsiasi dato aziendale e agire per tuo conto. E grazie alle capacità di ragionamento avanzate, Agentforce può prendere decisioni ed eseguire attività come risolvere casi di clienti, qualificare lead di vendita e ottimizzare campagne di marketing.

Clienti come Adecco Group, BACA Systems, OpenTable, Saks Fifth Avenue e Wiley hanno già provato in anteprima gli agenti di assistenza Agentforce. I risultati? Risposte più rapide e personalizzate ai clienti ed efficienza in tutte le loro attività. Wiley, ad esempio, ha registrato un aumento di oltre il 40% nella risoluzione dei casi grazie al suo agente.

Ci stiamo velocemente dirigendo verso un futuro del lavoro in cui ci sarà un agente in grado di soddisfare ogni esigenza aziendale, anche quelle che oggi non riusciamo a immaginare. Non esiste posto migliore di Slack per usare gli agenti. Ora disponiamo di una piattaforma che rende il lavoro interoperabile tra persone, app, dati e agenti. Rob Seaman Chief Product Officer, Slack

Come Slack sblocca la produttività degli agenti

Per oltre un decennio, Slack è stato il sistema operativo di lavoro che unisce persone, progetti, app e dati per far avanzare il ​​lavoro e aumentare la produttività dei dipendenti fino al 47%. Con Agentforce diamo il benvenuto a un nuovo potente membro del team: gli agenti intelligenti.

Gli agenti in Slack hanno il potenziale per trasformare la produttività dei dipendenti su una scala raramente osservata nella storia. Col tempo, i ruoli e le attività quotidiane che svolgiamo come lavoratori potrebbero essere supportati da agenti, pronti a cercare, collaborare e agire per nostro conto.

Ecco tre motivi per cui Slack è il posto migliore per l’interazione tra agenti e dipendenti:

1. Il contesto delle conversazioni di Slack rende gli agenti ancora più intelligenti

Gli esseri umani e gli agenti potrebbero sembrare diversi, ma abbiamo una cosa fondamentale in comune: diventiamo tutti più intelligenti attraverso la conversazione.

In Slack ogni giorno vengono inviati oltre 700 milioni di messaggi. Affinché l'intelligenza artificiale sia più utile, può trarre vantaggio dall'accesso ai dati, non solo quelli di un'app o di un sistema, ma di tutti i sistemi, compresi i dati non strutturati nelle conversazioni dei team. Questi dati contestuali di conversazione sono fondamentali per risultati IA pertinenti e di alta qualità che possono adattarsi a nuovi indizi contestuali in tempo reale.

I dati non utilizzati e non strutturati della tua azienda, inclusi contenuti generati dagli utenti, testo in linguaggio naturale e file audio e video, migliorano il ragionamento e il processo decisionale degli agenti per una maggiore rilevanza. Quando aggiungi gli agenti a Slack, i clienti possono autorizzarli ad accedere ai dati conversazionali pubblici nell'istanza Slack della tua organizzazione, rendendoli precisi e potenti. Poiché non consideriamo mai i tuoi dati un nostro prodotto, i clienti controllano a quali dati gli agenti possono accedere in Slack. Non addestriamo mai i modelli LLM sui dati dei clienti, utilizziamo invece tecniche avanzate di Retrieval-Augmented Generation (RAG) sui dati conversazionali non strutturati per fornire agli agenti il ​​contesto di cui hanno bisogno, proprio nel momento in cui ne hanno bisogno, per supportare le loro controparti umane.

L'onboarding è un ottimo caso d'uso. I nuovi assunti spesso non dispongono delle conoscenze istituzionali necessarie per essere immediatamente operativi. È per questo che interviene Ember, un agente Agentforce formato per aiutare i neoassunti a creare connessioni e individuare le informazioni rilevanti.

Nella demo qui sotto, Ben deve lavorare su un piano di segmentazione del pubblico e Sara, la sua collega (umana), condivide un'idea che ha funzionato in passato. Un altro membro del team, Bryan, chiede a Ember, il suo collega (agente), il materiale formativo correlato per il team.

Ember comprende il contesto della conversazione e può attingere ai dati non strutturati presenti in Slack. L'agente fornisce una risposta efficace che include un invito sul calendario per un evento imminente, nonché un contatto di marketing pertinente e un canale Slack per continuare la discussione.

2. L’integrazione degli agenti in Slack li trasforma in membri del team

Non è più necessario accedere a un'altra applicazione IA: Slack ti consente di inserire gli agenti nel flusso di lavoro esistente del tuo team, consentendo agli utenti di interagire con loro come farebbero con un altro membro del team. Oggi sono presenti più di 2.600 applicazioni aziendali in Slack Marketplace. Slack è la piattaforma di distribuzione preferita per raggiungere la base di dipendenti: il 94% delle grandi aziende distribuisce le proprie app aziendali ai dipendenti in Slack.

In Slack potrai vedere e accedere agli agenti proprio come membri del team. Potrai cercare dettagli sugli agenti, ad esempio quali competenze hanno o quali azioni possono eseguire. Puoi @taggare un agente e inserirlo in un canale o in un MD proprio come qualsiasi altro collega del team. Avrai anche la possibilità di cercare tutti gli agenti a tua disposizione direttamente in Slack.

Ad esempio, a Dreamforce abbiamo mostrato come un team di vendita può consultare un agente RFP per abbreviare i cicli di vendita. In basso puoi vedere come un team BDR collabora in un canale Salesforce, un canale di Slack collegato al CRM Salesforce. Ogni volta che un BDR crea un'opportunità Salesforce direttamente in questo canale, un agente RFP non solo notifica al team la nuova opportunità, ma intraprende azioni come identificare e coinvolgere il giusto gruppo di parti interessate, raccogliere informazioni sulla concorrenza, creare una strategia di prezzo basata su dati storici e molto altro ancora. Agentforce in Slack consente ai venditori di eliminare le attività amministrative in modo da potersi concentrare sulla creazione di relazioni con i clienti e sulla chiusura delle trattative.

3. Gli agenti possono eseguire azioni di Slack

Creare un canvas, avviare un elenco di progetti o lanciare un nuovo canale: Agentforce consente agli agenti di eseguire azioni specifiche per Slack in modo che possano fare le stesse cose che fanno i dipendenti in Slack, autonomamente. Fornire agli agenti la possibilità di eseguire azioni in Slack equivale a moltiplicare la forza lavoro, aumentare la produttività e consentire ai dipendenti di concentrarsi su attività di maggior valore.

Ad esempio, un assistente personale di Agentforce in Slack ha tutto il contesto che normalmente ti aspetteresti da un assistente personale: su cosa stai lavorando, con chi collabori e quali sono le tue priorità.

Nella seguente demo, una responsabile delle vendite ha appena partecipato a una riunione e le è stato assegnato il compito di riferire al suo team le informazioni relative a un futuro incontro con un lead. A quel punto, invia un messaggio diretto ad Agentforce in Slack: “Crea un promemoria [lunedì] per scrivere il riepilogo esecutivo e pianifica il tempo con il team per esaminare la proposta martedì”. L'agente aggiunge questa attività al suo elenco di cose da fare, crea un invito a una riunione per il suo team e genera un modello per il riepilogo, il tutto in pochi secondi.

Box punta a un futuro basato sugli agenti con Slack Box utilizza Slack per accelerare i cicli di vendita, il lancio di prodotti e la risoluzione dei problemi, aumentando la produttività in tutti i reparti. Le funzioni IA di Slack sono potenti e anticipano cosa accadrà man mano che gli agenti assumeranno una quota ancora maggiore del carico. “Gli agenti IA hanno un enorme potenziale per democratizzare il lavoro di conoscenza”, afferma Aaron Levie, CEO di Box. “Lo faranno rendendo il lavoro della conoscenza specializzata più accessibile e conveniente, espandendo potenzialmente i mercati e creando nuove opportunità”. Automatizzando le attività banali, gli agenti IA consentiranno ai dipendenti di concentrarsi sul lavoro più strategico e creativo. Box sta già puntando verso questo futuro, integrando l’intelligenza artificiale per facilitare una collaborazione efficace tra gli agenti IA. Proprio come Slack, Box è stato un forte sostenitore degli ecosistemi aperti, facilitando l’integrazione perfetta tra un’ampia varietà di strumenti. “Il modo in cui Slack implementa l’IA e l’interoperabilità tra le piattaforme è perfetto”, ha affermato Levie. “Vai a un’unica interfaccia conversazionale e puoi interagire con gli esseri umani e l’intelligenza artificiale. Gli agenti fanno il lavoro, cosa che auspichiamo da decenni nel campo informatico e ora finalmente è realtà.”

Slack è l’ambiente ideale per la collaborazione tra esseri umani e agenti

Slack sta puntando verso un futuro in cui gli esseri umani e tutti gli agenti possano lavorare fianco a fianco in sicurezza, potenziandosi a vicenda, in modo che tu possa concentrarti sul lavoro che conta di più.

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