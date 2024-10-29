Te presentamos Agentforce: convierte a los agentes de IA en compañeros de equipo con Slack

Salesforce anunció la disponibilidad a nivel general de Agentforce, una plataforma que permite que las empresas creen e implementen agentes de IA autónomos en todas las áreas de negocios, como ventas, servicios, marketing, TI, finanzas y comercio.

Los agentes de Agentforce hacen más que solo buscar datos e información; aportan capacidades de IA autónomas y totalmente personalizables que pueden conectarse con los datos de una empresa y tomar medidas en tu nombre. Además, gracias a las funciones avanzadas de razonamiento, Agentforce puede tomar decisiones y ejecutar tareas, como resolver casos de clientes, evaluar clientes potenciales y optimizar campañas de marketing.

Algunos clientes, como Adecco Group, BACA Systems, OpenTable, Saks Fifth Avenue y Wiley, llevaron a cabo pruebas piloto con agentes de servicio de Agentforce. ¿Los resultados? Respuestas más rápidas y más personalizadas para los clientes y mejoras en la eficiencia en sus negocios. Wiley, por ejemplo, logró un aumento del 40 % en la resolución de casos mediante el uso de un agente.

Estamos avanzando a gran velocidad hacia un futuro del trabajo en el que habrá un agente para cada necesidad del negocio, incluso para aquellas que aún no podemos imaginar. Y Slack es el mejor lugar para que los agentes trabajen. Ahora contamos con una plataforma en la que el trabajo puede ser compartido entre personas, aplicaciones, datos y agentes. Rob Seaman Director de producto, Slack

De qué manera Slack libera la productividad de los agentes

Slack lleva más de una década funcionando como un sistema operativo de trabajo que reúne a personas, proyectos, aplicaciones y datos para llevar el trabajo adelante y aumentar la productividad de los empleados en hasta un 47 %. Con Agentforce, agregamos a esta mezcla nuevos y potentes compañeros de equipo: los agentes inteligentes.

En Slack, los agentes tienen el potencial de transformar la productividad de los empleados a una escala rara vez vista en la historia. Con el tiempo, las funciones y tareas diarias que desempeñamos como trabajadores podrían contar con el apoyo de agentes listos para hacer búsquedas, colaborar y actuar en nuestra representación.

Estas son tres razones por las que Slack es el mejor lugar para usar los agentes de asistencia al personal:

1. El contexto que aportan las conversaciones de Slack hace que los agentes sean aún más inteligentes

Las personas y los agentes pueden parecer diferentes, pero compartimos una característica básica: nos hacemos más inteligentes a través de la conversación.

A diario, se envían más de 700 millones de mensajes en Slack. Para que la IA sea lo más útil posible, recurre al acceso a datos, y con esto nos referimos no solo a los datos en una aplicación o un sistema, sino a los que se encuentran en todos los sistemas que usamos, incluyendo los datos no estructurados en las conversaciones de los equipos. Estos datos conversacionales de contexto son fundamentales para que la IA ofrezca resultados pertinentes y de alta calidad que puedan adaptarse a la nueva información contextual en tiempo real.

Los datos no aprovechados y no estructurados de tu empresa ―incluyendo el contenido generado por los usuarios, el texto en lenguaje natural y los archivos de audio y video― mejoran las capacidades de razonamiento y toma de decisiones de los agentes para obtener resultados más pertinentes. Cuando incorporas agentes a Slack, los clientes pueden darles permiso para explorar los datos conversacionales públicos de la plataforma de Slack de tu organización, con lo que su trabajo se vuelve más preciso y eficaz. Dado que los datos de los clientes nunca forman parte de nuestro producto, ellos controlan a qué datos tendrán acceso los agentes en Slack. No entrenamos a ningún modelo grande de lenguaje (LLM) con información de nuestros clientes; en cambio, usamos técnicas avanzadas de generación aumentada por recuperación (RAG) en los datos conversacionales no estructurados a fin de darles a los agentes el contexto que necesitan, en el momento en que lo necesitan, para asistir a sus compañeros humanos.

La incorporación de nuevos empleados es un excelente caso de uso. A menudo, estas personas no cuentan con el conocimiento de la institución que necesitan para que sus tareas tengan impacto al iniciar sus funciones. Recurramos a Ember, un agente de Agentforce entrenado para ayudar a los nuevos empleados a crear conexiones y encontrar información pertinente.

En la demostración a continuación, observamos a Ben, que está trabajando en un plan de segmentación del público objetivo. Sara, su compañera de equipo humana, comparte una idea que le resultó eficaz en el pasado. Otro compañero, Bryan, le pide a Ember, su colega (agente), que encuentre materiales educativos relacionados para el equipo.

Ember comprende el contexto de la conversación y puede explorar los datos no estructurados que se encuentran en Slack. El agente ofrece una respuesta completa que incluye una invitación a un evento futuro en el calendario, además de información de contacto del experto en marketing correspondiente y un canal de Slack para continuar con la conversación.

2. Incorporar agentes en Slack los convierte en compañeros de equipo

Olvídate de iniciar sesión en otra aplicación de IA: Slack te permite integrar a los agentes en el flujo de trabajo en curso del equipo, con lo que los usuarios pueden interactuar con los agentes al igual que lo harían con otros compañeros de equipo. Hoy hay más de 2600 aplicaciones empresariales en Slack Marketplace. Slack es la plataforma preferida de implementación con la que se puede abarcar a todo el personal, y el 94 % de todas las organizaciones de nivel empresarial implementan sus aplicaciones empresariales para empleados en Slack.

En Slack, podrás ver los agentes y acceder a ellos como si fueran compañeros de equipo. Podrás consultar detalles sobre los agentes, como cuáles son sus habilidades o las acciones que están a su alcance. Puedes mencionar a un agente e integrarlo en un canal o enviarle un mensaje directo al igual que lo harías con cualquier otro compañero. Además, tendrás la capacidad de explorar todos los agentes disponibles directamente en Slack, en una especie de directorio de agentes.

Por ejemplo, en Dreamforce, mostramos cómo un equipo de ventas consulta a un agente de RFP para acortar sus ciclos de ventas. A continuación, verás a un equipo de BDR de ventas colaborar en un canal de Salesforce, un canal de Slack conectado con tu sistema de CRM de Salesforce. Cada vez que un BDR crea una oportunidad en Salesforce directamente en este canal, un agente de RFP no solo notifica al equipo de la nueva oportunidad, sino que toma medidas, como identificar y mostrar el grupo adecuado de partes interesadas, llevar a cabo inteligencia competitiva, crear una estrategia de precios basada en las tasas de ganancias históricas y mucho más. Con el uso de Agentforce en Slack, los vendedores pueden delegar tareas administrativas para enfocarse en desarrollar las relaciones con los clientes y cerrar negociaciones.

3. Asignar acciones de Slack a los agentes

Crear un canvas, iniciar una lista de proyecto o lanzar un nuevo canal. Con Agentforce, es posible asignar acciones específicas de Slack a los agentes de asistencia al personal, de modo que puedan hacer de forma autónoma las mismas tareas que hacen los empleados en esta plataforma. Otorgar a tus agentes la capacidad de realizar acciones de Slack es como multiplicar tu fuerza laboral, con lo que se impulsa la productividad y se libera a los empleados para que se centren en tareas de alto valor.

Por ejemplo, un asistente personal de Agentforce en Slack dispone de todo el contexto que habitualmente tendría un asistente personal: en qué estás trabajando, con quién y cuáles son tus prioridades.

En la demostración a continuación, vemos a una gerenta de ventas que acaba de asistir a una reunión de equipo. Su tarea pendiente es transmitir a su equipo información de una futura reunión con un cliente potencial. Envía este mensaje directo a Agentforce en Slack: “Crea un recordatorio [el lunes] para escribir el resumen ejecutivo y programa una reunión con el equipo para revisar la propuesta el jueves”. El agente agrega esta tarea a la lista de pendientes de la gerenta, crea una invitación a una reunión dirigida a su equipo y genera una plantilla para el resumen ejecutivo, todo en cuestión de segundos.

Box avanza hacia un futuro agentivo con Slack Box usa Slack para acelerar los ciclos de ventas, los lanzamientos de productos y la resolución de problemas, e impulsa la productividad en todos los departamentos. Las funciones de IA de Slack son emocionantes y son un símbolo de lo que vendrá, a medida que los agentes se ocupan de aún más tareas. “Los agentes de IA tienen un enorme potencial para democratizar el trabajo sobre el conocimiento”, afirma Aaron Levie, director general de Box. “Lo lograrán haciendo que el trabajo especializado sobre el conocimiento sea más accesible y asequible, expandiendo mercados potencialmente y creando nuevas oportunidades”. Al automatizar las tareas de todos los días, los agentes de IA dejarán a los empleados libres para ocuparse del trabajo más estratégico y creativo. Box ya está dando pasos hacia este futuro y está integrando la IA para hacer posible una colaboración eficaz entre agentes de IA. Al igual que Slack, Box ha sido un acérrimo defensor de los ecosistemas abiertos, lo que facilita una integración sin inconvenientes en diversas herramientas. “El modo en que Slack implementa la IA y la interoperabilidad entre plataformas es un sueño”, dice Levie. “Accedes a una única interfaz conversacional y puedes interactuar con personas e IA. Los agentes están haciendo el trabajo, algo que llevamos soñando por décadas en el sector de la informática y que finalmente estamos experimentando”.

Slack es el punto de encuentro para que personas y agentes trabajen juntos

Slack está diseñando un futuro en el que las personas y los agentes puedan trabajar codo a codo de forma segura y potenciarse los unos a los otros de modo que tú puedas enfocarte en las tareas más importantes.

Habla con un experto para obtener más información sobre cómo funcionará Agentforce en Slack o ve los videos de la serie Discover Agentforce en Salesforce+.