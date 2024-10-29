Salesforce hat angekündigt, dass Agentforce ab sofort verfügbar ist. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, autonome KI-Agenten in allen Geschäftsbereichen zu entwickeln und einzusetzen, darunter Vertrieb, Service, Marketing, IT, Finanzen und Handel.

Agentforce-Agenten gehen über das einfache Abrufen von Daten und Einsichten hinaus – sie bieten vollständig anpassbare, autonome KI-Funktionen, die eine Verbindung zu beliebigen Unternehmensdaten herstellen und Aufgaben für dich erledigen können. Und dank ihrer fortgeschrittenen logischen Fähigkeiten können Agentforce-Agenten Entscheidungen treffen und Aufgaben wie die Lösung von Kundenfällen, die Qualifizierung von Leads im Vertrieb oder die Optimierung von Marketingkampagnen durchführen.

Kund:innen wie die Adecco Group, BACA Systems, OpenTable, Saks Fifth Avenue und Wiley haben bereits Agentforce Service-Agenten getestet. Das Ergebnis? Schnellere und persönlichere Antworten für Kund:innen und Effizienzsteigerungen im Unternehmen. Wiley beispielsweise hat eine über 40%ige Steigerung der Falllösung mit seinem Agenten erzielt.

„Wir sprinten in eine Zukunft der Arbeit, in der es für jeden Geschäftsbedarf einen digitalen Agenten geben wird – auch für solche, an die wir heute noch nicht denken können. Es gibt keinen besseren Ort für digitale Agenten als Slack. Wir haben nun eine Plattform, die die Zusammenarbeit zwischen Menschen, Apps, Daten und Agenten ermöglicht.” Rob Seaman Chief Product Officer, Slack

Wie Slack die Produktivität von digitalen Agenten erhöht

Seit über einem Jahrzehnt ist Slack das Betriebssystem für die Arbeit, das Menschen, Projekte, Apps und Daten verbindet, um die Arbeit voranzutreiben und die Produktivität von Mitarbeitenden um bis zu 47% zu steigern. Mit Agentforce begrüßen wir ein neues, leistungsstarkes Teammitglied: intelligente Agenten.

Agenten in Slack können die Mitarbeitenden-Produktivität auf eine bisher unbekannte Weise steigern. Mit der Zeit könnten alltägliche Aufgaben, die wir als Beschäftigte erledigen, von digitalen Agenten übernommen werden: Sie könnten für uns suchen, mit uns zusammenarbeiten und in unserem Auftrag handeln.

Hier sind drei Gründe, warum Slack der beste Ort für deine mitarbeitenden Agenten ist:

1. Kontext aus Slack-Unterhaltungen macht deine digitalen Agenten noch intelligenter.

Menschen und digitale Agenten mögen unterschiedlich sein, aber wir haben eine grundlegende Sache gemeinsam: Wir alle werden durch Gespräche klüger.

In Slack werden täglich über 700 Millionen Nachrichten gesendet. Damit künstliche Intelligenz möglichst nützlich ist, sollte sie auf Daten zugreifen können – nicht nur auf die Daten in einer App oder einem System, sondern in all deinen Systemen – einschließlich der unstrukturierten Daten in Teamunterhaltungen. Diese kontextbezogenen Gesprächsdaten sind entscheidend für hochwertige, relevante KI-Ergebnisse, die auf neue Kontexthinweise in Echtzeit reagieren können.

Die ungenutzten, unstrukturierten Daten deines Unternehmens – einschließlich nutzergenerierter Inhalte, natürlicher Sprache, Audio- und Video-Dateien – verbessern die Urteilsfähigkeit und Entscheidungsfindung der digitalen Agenten und sorgen so für mehr Relevanz. Wenn du Agenten zu Slack hinzufügst, können Kund:innen diesen die Erlaubnis erteilen, auf die öffentlichen Unterhaltungsdaten in der Slack-Instanz deines Unternehmens zuzugreifen. So werden sie präzise und leistungsstark. Da deine Daten nie unser Produkt sind, bestimmen die Kund:innen, welche Daten die digitalen Agenten in Slack einsehen können. Wir trainieren keine LLMs (Large Language Models, Große Sprachmodelle) mit Kundendaten; stattdessen verwenden wir fortgeschrittene Abfrage-verstärkte Generierungstechniken (RAG) für die unstrukturierten Unterhaltungsdaten, um den Agenten genau den Kontext zu liefern, den sie benötigen, und zwar genau dann, wenn sie ihn benötigen, um ihre menschlichen Kolleg:innen zu unterstützen.

Onboarding ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Neuzugänge verfügen oft nicht über das institutionelle Wissen, das sie benötigen, um von Beginn an einen Unterschied zu machen. Hier kommt Ember ins Spiel, ein Agentforce-Agent, der darauf trainiert ist, Neuankömmlingen zu helfen, Verbindungen herzustellen und relevante Informationen zu finden.

Im folgenden Demo-Video sehen wir, wie Ben an einem Plan zur Zielgruppensegmentierung arbeitet und seine (menschliche) Teamkollegin Sara ihm einen Tipp gibt, der bei ihr schon einmal funktioniert hat. Ein weiterer Teamkollege, Bryan, fragt seinen Agentenkollegen Ember nach verwandten Schulungsmaterialien für das Team.

Ember versteht den Kontext der Unterhaltung und kann auf die unstrukturierten Daten zugreifen, die in Slack gespeichert sind. Der Agent liefert eine ausführliche Antwort, die eine Kalendereinladung zu einem bevorstehenden Ereignis sowie einen relevanten Marketingkontakt und einen Slack-Channel zum Fortsetzen der Diskussion enthält.

2. Die Integration von digitalen Agenten in Slack macht aus ihnen Teamkollegen

Du brauchst dich zukünftig nicht in eine weitere KI-Anwendung einloggen: Slack ermöglicht es dir, digitale Agenten in den Arbeitsablauf deines Teams zu integrieren, so dass die Benutzer:innen mit Agenten genau so interagieren können, wie mit einem weiteren Teammitglied. Heute gibt es über 2.600 Unternehmensanwendungen im Slack Marketplace. Slack ist die bevorzugte Plattform, um deine Mitarbeitenden zu erreichen, denn 94% aller Unternehmen setzen ihre Unternehmens-Apps in Slack ein.

In Slack kannst du digitale Agenten genau wie Teamkolleg:innen sehen und aufrufen. Du kannst beispielsweise nachschauen, welche Fähigkeiten ein Agent hat oder welche Aktionen er ausführen kann. Du kannst einen Agenten erwähnen (@mention) und ihn in einen Channel oder eine Direktnachricht einbeziehen, genau wie alle anderen Teamkolleg:innen. Außerdem kannst du in Slack nach allen verfügbaren Agenten suchen – wie in einem digitalen Agentenverzeichnis.

Zum Beispiel haben wir auf der Dreamforce gezeigt, wie ein Vertriebsteam einen RFP-Agenten konsultiert, um seine Vertriebszyklen zu verkürzen. Im Video siehst du ein Business Development-Team, das in einem Salesforce-Channel zusammenarbeitet, einem Slack-Channel, der mit deinem Salesforce CRM verbunden ist. Sobald ein Teammitglied in diesem Channel eine neue Salesforce-Opportunity erstellt, benachrichtigt der Business Development Agent nicht nur das Team über die neue Möglichkeit, sondern ergreift auch Maßnahmen wie das Identifizieren und Hinzufügen der richtigen Gruppe von Stakeholder:innen, das Durchführen von Wettbewerbsanalysen, das Erstellen einer Preiskalkulation auf Basis historischer Abschlussquoten und vieles mehr. Agentforce in Slack ermöglicht es den Verkäufer:innen, administrative Aufgaben an digitale Agenten zu delegieren, damit sie sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen und das Abschließen von Geschäften konzentrieren können.

3. Deinen digitalen Agenten Slack Aktionen zuweisen

Erstelle ein Canvas, fange ein neues Projekt an oder starte einen neuen Channel. Agentforce ermöglicht es deinen digitalen Agenten, Slack-spezifische Aktionen auszuführen, damit sie dieselben Dinge wie deine Beschäftigten in Slack erledigen können, nur eben autonom. Deinen Agenten die Möglichkeit zu geben, Aktionen in Slack auszuführen, ist so, als würdest du deine Belegschaft vergrößern und die Produktivität steigern, während du deinen Mitarbeitenden gleichzeitig die Möglichkeit gibst, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren.

Zum Beispiel hat dein persönlicher Agentforce-Assistent in Slack alle Informationen, die ein:e persönliche:r Assistent:in normalerweise hat: woran du arbeitest, mit wem du zusammenarbeitest und welche deine Prioritäten sind.

Im folgenden Demo-Beispiel sehen wir eine Vertriebsleiterin, die soeben an einem Team-Meeting teilgenommen hat. Ihre Aufgabe ist es, ihrer Mannschaft Informationen aus einem Meeting über künftige Opportunities weiterzugeben. Sie schickt in Slack eine Direktnachricht an Agentforce: „Erinnerung erstellen [am Montag], um das Executive Summary zu planen und Zeit mit dem Team einzuplanen, um den Vorschlag am Dienstag zu überprüfen“. Der Agent fügt diese Aufgabe zu ihrer To-Do-Liste hinzu, erstellt eine Einladung zum Meeting für ihr Team und generiert eine Vorlage für das Executive Summary – alles innerhalb von wenigen Sekunden.

Box arbeitet mithilfe von Slack an einer Zukunft mit Agenten Box nutzt Slack, um Verkaufszyklen, Produkteinführungen und Problemlösungen zu beschleunigen und so die Produktivität in allen Abteilungen zu steigern. Die KI-Funktionen von Slack sind aufregend und ein Zeichen für die Zukunft, da digitale Agenten einen noch größeren Teil der Last übernehmen. Aaron Levie, CEO von Box, sagte: „KI-Agenten haben ein enormes Potenzial, die Wissensarbeit zu demokratisieren. Sie werden dies tun, indem sie die Arbeit spezialisierter Fachleute zugänglich machen und damit bezahlbarer machen und so neue Märkte erschließen und neue Chancen schaffen." Indem sie monotone Aufgaben automatisieren, ermöglichen KI-Agenten es den Mitarbeitenden, sich auf kreativere und strategischere Aufgaben zu konzentrieren. Box arbeitet bereits an dieser Zukunft und integriert KI, um eine effektive Zusammenarbeit zwischen KI-Agenten zu ermöglichen. Genau wie Slack setzt sich Box stark für offene Ökosysteme ein, die die nahtlose Integration einer Vielzahl von Tools ermöglichen. „Die Art und Weise, wie Slack KI und Interoperabilität über mehrere Plattformen hinweg manifestiert, ist ein Traum”, sagt Levie. „Ich kann über eine dialogorientierte Schnittstelle mit Menschen und KI interagieren. Digitale Agenten erledigen die Arbeit. Davon haben wir in der Computerbranche jahrzehntelang geträumt und jetzt passiert es endlich."

Slack ist der Ort, an dem Menschen und digitale Agenten zusammenarbeiten

Slack arbeitet auf eine Zukunft hin, in der Menschen und Agenten Seite an Seite zusammenarbeiten können, sich gegenseitig verstärken und es dir ermöglichen, dich auf die Arbeit zu konzentrieren, die wirklich wichtig ist.

Sprich mit Expert:innen, um mehr darüber zu erfahren, wie Agentforce in Slack funktioniert, oder schau Agentforce auf Salesforce+ entdecken.