Identitäts- und Geräte-Management Stelle sicher, dass nur die richtigen Personen und genehmigten Geräte auf die Informationen deines Unternehmens in Slack zugreifen können – mit Funktionen wie Einmaligem Anmelden, Domain-Beanspruchung und Unterstützung für das Enterprise Mobility Management.

Datenschutz Bei Slack werden Kundendaten im Ruhezustand und bei der Übertragung standardmäßig verschlüsselt. Wir schützen deine Daten mit Tools wie Slack Enterprise Key Management (Slack EKM), Audit-Protokollen und nativem Schutz vor Datenverlust (DLP) sowie durch Unterstützung von DLP-Drittanbietern.