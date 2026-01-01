Werde Teil der Slack-Community
Egal, ob du gerade erst anfängst, mit Slack zu arbeiten, oder dich schon bestens auskennst, ob du Entwicklerin bzw. Entwickler oder Designerin bzw. Designer bist: Werde Teil unserer internationalen Slack-Community, in der sich alles um das Thema Arbeit und Slack dreht.Unserer Community beitreten
Verschaffe dir Gehör und mache einen Unterschied
Unsere Slack-Community ist der Ort, an dem du wachsen, inspirieren, Wissen sowie Erfahrungen teilen und dich vernetzen kannst.
Wachsen
Erweitere deine Fähigkeiten, entwickle dich beruflich weiter und gestalte zusammen mit anderen die Zukunft der Arbeit.
Inspirieren
Erweitere deinen Horizont, finde neue Lösungswege, werde kreativ und inspiriere andere.
Teilen
Teile dein Wissen mit der Slack-Community und fördere neue Denkweisen, Arbeitsweisen und Wege der Zusammenarbeit.
Vernetzen
Vernetze dich mit Gleichgesinnten, um mit ihnen gemeinsam Innovationen zu entwickeln, ein Netzwerk aufzubauen und zu wachsen. Schließe neue Freundschaften und hab einfach Spaß.
Vernetze dich mit Gleichgesinnten
Wenn du der Community beitrittst, eröffnet sich dir eine Welt ganz neuer Möglichkeiten, dich mit anderen zu vernetzen und aktiv zu werden.
- Stelle Fragen, hol dir Antworten, teile Ideen und triff andere Community-Mitglieder in der Trailblazer-Community. Sei dabei
- Unsere von Freiwilligen geleiteten, lokalen Slack-Communitys treffen sich, halten Events ab und teilen Tipps und Tricks in über 40 Ländern. Einer lokalen Slack-Community beitreten
- Verbinde dich mit deinen Kolleg:innen, indem du dich an Unterhaltungen über Slack in Slack beteiligst. Beanspruche deinen Platz
- Triff Entwickler:innen wie dich, die auf Slack setzen, und erhalte Zugang zu Ressourcen, die dich auf deiner Reise als Slack-Entwickler:in unterstützen. Programm beitreten