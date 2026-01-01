Funktionen von Slack
Ein Betriebssystem für den gesamten Arbeitsalltag
Alle Funktionen von Slack arbeiten nahtlos zusammen – und das könnt ihr auch.
Zusammenarbeit
Bringe Personen, Projekte, Wissen und Unternehmenskultur an einem zentralen Ort zusammen.
Projektmanagement
Schnelleres Vorankommen bei der Arbeit durch Abstimmung der Prioritäten und Verwaltung der Aufgaben – alles in Slack.
Integrationen
Organisiere deine Arbeit von einem einzigen Betriebssystem aus, das über verschiedene Apps und digitale Agenten vernetzt ist.
Informationen
Nutze das kollektive Wissen und die CRM-Daten deines Unternehmens, um deine Arbeit intelligenter und einfacher zu gestalten.
Mehr Infos darüber, wie die Arbeit in Slack abläuft
Was ist Slack? Jetzt neu: Das Betriebssystem für die Arbeit
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Unternehmen aller Größen arbeiten mit Slack AI schneller und intelligenter
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Häufig gestellte Fragen
Sehr gute Frage. Mit Slack erschließt sich deinem Unternehmen eine ganz neue Art der Arbeit. Anstelle von E-Mail ist Slack eine schnellere, besser organisierte und sicherere Plattform – deine gesamte Kommunikation ist in Channels organisiert, die einfach zu erstellen, zu verbinden und zu durchsuchen sind. Wenn es für alle Arbeitsabläufe und Prozesse in deinem Unternehmen einen Channel gibt, wissen alle sofort, wo und wie sie ihre Arbeit erledigen können. Slack integriert außerdem KI in den Arbeitsablauf und unterstützt dich während deines Arbeitstages, damit du schneller und einfacher die benötigten Informationen findest und entsprechend handeln kannst. Und im Gegensatz zu E-Mail lässt sich Slack mit allen anderen Systemen in deinem Tech-Stack integrieren und wird so zum einzigen Betriebssystem für deine gesamte Arbeit. Mit Slack findest du alle Informationen und alle Personen, die du für deine Arbeit benötigst, an einem einzigen Ort, sodass Kontextwechsel, Datensilos und Informationsverluste der Vergangenheit angehören. Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehlen wir dir unsere Ressourcenbibliothek.
Die Arbeit in Slack beginnt in Channels. Durch die Erstellung eines Channels für all deine Projekte, Teams, Büros, Abteilungen – also für alles, was du bei der Arbeit machst – schaffst du einen Ort, an dem entsprechende Unterhaltungen stattfinden können. Und da du Channels einfach beitreten und erstellen kannst, lässt Slack sich auch leicht an veränderliche Anforderungen anpassen. Wenn jemand neu zu einem Projekt stößt, kannst du diese Person einfach zum Channel hinzufügen. Durch einfaches Scrollen nach oben kann sie dann die bisherige Unterhaltung nachlesen. Wenn es an der Zeit ist, etwas Neues zu starten, erstellst du einfach einen neuen Channel und lädst die passenden Personen ein. Erfahre mehr darüber, wie du effektiv in Channels zusammenarbeitest.
Slack AI wird auf der bewährten Infrastruktur von Slack ausgeführt und unterliegt denselben Sicherheitspraktiken und Compliance-Standards, die Kund:innen von Slack erwarten. Slack teilt keine Kundendaten mit LLM (Large Language Model)-Anbieter:innen und verwendet Kundendaten nicht zum Trainieren von LLMs. Unsere LLMs werden direkt in der virtuellen AWS-Private-Cloud von Slack gehostet, sodass gewährleistet ist, dass deine Daten intern verbleiben. Mehr Infos bekommst du hier.
Ja – Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Slack bietet mehrere Methoden, mit denen du gewährleisten kannst, dass deine Informationen, Unterhaltungen und Dateien sicher bleiben. Slack liefert Sicherheit auf Enterprise-Ebene und zwar in Übereinstimmung mit diversen Compliance-Zertifikaten, darunter SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 und mehr. Slack ist DSGVO-konform und lässt sich hinsichtlich Compliance mit HIPAA und FINRA konfigurieren. Slack ist nach der FedRAMP-Stufe „moderat“ autorisiert. Außerdem bietet Slack erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, mit denen Admins detaillierte Steuermöglichkeiten zur Datenverschlüsselung an der Hand haben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheitstools in Slack integrieren und erhältst dann sofort eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Hier erhältst du mehr Infos zum umfassenden Sicherheitsprogramm von Slack.
Ja. Und anders als bei E-Mails gibt es bei Slack kein Spam und kein Phishing, durch die 90 % aller Datenverstöße verursacht werden. Dein Slack-Name lässt sich weder an Werbetreibende verkaufen noch auf eine Mailingliste setzen und du erhältst Nachrichten in Slack ausschließlich von anderen Personen aus deiner Organisation oder vertrauenswürdigen Partner:innen über Slack Connect. Unter Umständen bekommst du aber Benachrichtigungen von Apps, die in deinem Workspace integriert sind, etwa von Asana, Google Docs oder Jira. Slack bietet Datenschutz auf Enterprise-Ebene. Mit detaillierten Steuermöglichkeiten können Admins die Sicherheit für einzelne Benutzer:innen anpassen, damit niemand etwas sieht, was die Person eigentlich nicht sehen darf. Erfahre mehr darüber, wie Slack in deinem Unternehmen auf sichere Weise E-Mails ersetzen kann.
Slack Connect ist eine sicherere und produktivere Methode der Kommunikation zwischen Unternehmen. Damit kannst du alle Unterhaltungen mit deinen externen Partner:innen, Kund:innen, Anbieter:innen und anderen zu Slack übertragen. E-Mails werden überflüssig, und die Zusammenarbeit wird gefördert. Die Sicherheitsfunktionen und Compliance-Standards auf Enterprise-Ebene von Slack, z. B. Enterprise Key Management, gelten auch für Slack Connect. Hier erfährst du mehr über Slack Connect.