Sehr gute Frage. Mit Slack erschließt sich deinem Unternehmen eine ganz neue Art der Arbeit. Anstelle von E-Mail ist Slack eine schnellere, besser organisierte und sicherere Plattform – deine gesamte Kommunikation ist in Channels organisiert, die einfach zu erstellen, zu verbinden und zu durchsuchen sind. Wenn es für alle Arbeitsabläufe und Prozesse in deinem Unternehmen einen Channel gibt, wissen alle sofort, wo und wie sie ihre Arbeit erledigen können. Slack integriert außerdem KI in den Arbeitsablauf und unterstützt dich während deines Arbeitstages, damit du schneller und einfacher die benötigten Informationen findest und entsprechend handeln kannst. Und im Gegensatz zu E-Mail lässt sich Slack mit allen anderen Systemen in deinem Tech-Stack integrieren und wird so zum einzigen Betriebssystem für deine gesamte Arbeit. Mit Slack findest du alle Informationen und alle Personen, die du für deine Arbeit benötigst, an einem einzigen Ort, sodass Kontextwechsel, Datensilos und Informationsverluste der Vergangenheit angehören. Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehlen wir dir unsere Ressourcenbibliothek.