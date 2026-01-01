Funktionen von Slack

Ein Betriebssystem für den gesamten Arbeitsalltag

Alle Funktionen von Slack arbeiten nahtlos zusammen – und das könnt ihr auch.

Zusammenarbeit
Projektmanagement
Integrationen
Informationen
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Zusammenarbeit

Bringe Personen, Projekte, Wissen und Unternehmenskultur an einem zentralen Ort zusammen.

ChannelsZusammenarbeit in Echtzeit mit transparenten Unterhaltungen. Erstelle Channels für Teams, Projekte oder andere Themen.Slack ConnectMache Partner:innen zu Teammitgliedern und überwinde Grenzen – mit sicherer Zusammenarbeit direkt in Slack.HuddlesVideo- und SprachnachrichtenNachricht verfassenSlack für Enterprise

Projektmanagement

Schnelleres Vorankommen bei der Arbeit durch Abstimmung der Prioritäten und Verwaltung der Aufgaben – alles in Slack.

CanvasListenDateien teilenVorlagen

Integrationen

Organisiere deine Arbeit von einem einzigen Betriebssystem aus, das über verschiedene Apps und digitale Agenten vernetzt ist.

Apps und IntegrationenOptimiere deine Arbeit, indem du Slack mit anderen Service wie Google Drive, Office 365 und über 2.600 weiteren verbindest.Workflow-Builder Erstelle programmierfreie Automatisierungen von Routineaufgaben und -prozessen, damit du dich wieder auf hochwertige Arbeit konzentrieren kannst.Slack Sales ElevateVerwalte dein Kundenportfolio in Slack besser mit vollständigem Einblick in Salesforce-Accounts von jedem Gerät aus.Salesforce und Slack-IntegrationenIntegriere Salesforce-Einblicke in Slack, ohne die Unterhaltung verlassen zu müssen, um Teams zu koordinieren und die Arbeit zu beschleunigen.

Informationen

Nutze das kollektive Wissen und die CRM-Daten deines Unternehmens, um deine Arbeit intelligenter und einfacher zu gestalten.

Slack AIBring dich mit Channel- und Thread-Zusammenfassungen sofort auf den neuesten Stand, plane tägliche Channel-Übersichten und mach dir in Huddles automatisch Notizen.AgentforceBitte einen Agenten, Kundendaten zu analysieren, E-Mails zu schreiben, Empfehlungen zu Vertriebs-Opportunitys zu geben und vieles mehr.Enterprise-SucheDurchsuche alle Drittanbieter-Apps, Datenquellen und Unterhaltungen deines Unternehmens von einer einzigen, KI-gestützten Suchleiste aus.SlackbotDein persönlicher KI-Agent für die Arbeit, der dich und dein Team in- und auswendig kennt. Er passt sich deinem Stil an, findet, was du brauchst, und hilft dir dabei, deine Arbeit schneller zu erledigen.
Deliveroo

„Das, was uns am meisten verbindet, ist Slack. Es ist eine sehr direkte und unkomplizierte Kommunikationsmethode und wirklich der einzige Kanal, den die Leute bevorzugen und gerne nutzen.“

Will Sprunt, CIO, Deliveroo

Mehr Infos darüber, wie die Arbeit in Slack abläuft

Eine Nachricht in Slack mit der Frage „Was ist Slack?“
Blog

Was ist Slack? Jetzt neu: Das Betriebssystem für die Arbeit

E-Book
E-Book

Warum innovative Unternehmen Slack nutzen

Ein Slack-Channel mit farbenfrohen Symbolen, die über die Oberfläche verstreut sind
Blog

Unternehmen aller Größen arbeiten mit Slack AI schneller und intelligenter

Die Slack- Benutzeroberfläche zeigt Huddles, Apps, Emojis und mehr.
Produkttour

Eine interaktive Tour durch Slack machen

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Häufig gestellte Fragen

Sehr gute Frage. Mit Slack erschließt sich deinem Unternehmen eine ganz neue Art der Arbeit. Anstelle von E-Mail ist Slack eine schnellere, besser organisierte und sicherere Plattform – deine gesamte Kommunikation ist in Channels organisiert, die einfach zu erstellen, zu verbinden und zu durchsuchen sind. Wenn es für alle Arbeitsabläufe und Prozesse in deinem Unternehmen einen Channel gibt, wissen alle sofort, wo und wie sie ihre Arbeit erledigen können. Slack integriert außerdem KI in den Arbeitsablauf und unterstützt dich während deines Arbeitstages, damit du schneller und einfacher die benötigten Informationen findest und entsprechend handeln kannst. Und im Gegensatz zu E-Mail lässt sich Slack mit allen anderen Systemen in deinem Tech-Stack integrieren und wird so zum einzigen Betriebssystem für deine gesamte Arbeit. Mit Slack findest du alle Informationen und alle Personen, die du für deine Arbeit benötigst, an einem einzigen Ort, sodass Kontextwechsel, Datensilos und Informationsverluste der Vergangenheit angehören.

Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehlen wir dir unsere Ressourcenbibliothek.

Die Arbeit in Slack beginnt in Channels. Durch die Erstellung eines Channels für all deine Projekte, Teams, Büros, Abteilungen – also für alles, was du bei der Arbeit machst – schaffst du einen Ort, an dem entsprechende Unterhaltungen stattfinden können. Und da du Channels einfach beitreten und erstellen kannst, lässt Slack sich auch leicht an veränderliche Anforderungen anpassen. Wenn jemand neu zu einem Projekt stößt, kannst du diese Person einfach zum Channel hinzufügen. Durch einfaches Scrollen nach oben kann sie dann die bisherige Unterhaltung nachlesen. Wenn es an der Zeit ist, etwas Neues zu starten, erstellst du einfach einen neuen Channel und lädst die passenden Personen ein.

Erfahre mehr darüber, wie du effektiv in Channels zusammenarbeitest.

Slack AI wird auf der bewährten Infrastruktur von Slack ausgeführt und unterliegt denselben Sicherheitspraktiken und Compliance-Standards, die Kund:innen von Slack erwarten. Slack teilt keine Kundendaten mit LLM (Large Language Model)-Anbieter:innen und verwendet Kundendaten nicht zum Trainieren von LLMs.

Unsere LLMs werden direkt in der virtuellen AWS-Private-Cloud von Slack gehostet, sodass gewährleistet ist, dass deine Daten intern verbleiben. Mehr Infos bekommst du hier.

Ja – Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Slack bietet mehrere Methoden, mit denen du gewährleisten kannst, dass deine Informationen, Unterhaltungen und Dateien sicher bleiben. Slack liefert Sicherheit auf Enterprise-Ebene und zwar in Übereinstimmung mit diversen Compliance-Zertifikaten, darunter SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 und mehr. Slack ist DSGVO-konform und lässt sich hinsichtlich Compliance mit HIPAA und FINRA konfigurieren. Slack ist nach der FedRAMP-Stufe „moderat“ autorisiert.

Außerdem bietet Slack erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, mit denen Admins detaillierte Steuermöglichkeiten zur Datenverschlüsselung an der Hand haben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheitstools in Slack integrieren und erhältst dann sofort eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Hier erhältst du mehr Infos zum umfassenden Sicherheitsprogramm von Slack.

Ja. Und anders als bei E-Mails gibt es bei Slack kein Spam und kein Phishing, durch die 90 % aller Datenverstöße verursacht werden. Dein Slack-Name lässt sich weder an Werbetreibende verkaufen noch auf eine Mailingliste setzen und du erhältst Nachrichten in Slack ausschließlich von anderen Personen aus deiner Organisation oder vertrauenswürdigen Partner:innen über Slack Connect. Unter Umständen bekommst du aber Benachrichtigungen von Apps, die in deinem Workspace integriert sind, etwa von Asana, Google Docs oder Jira.

Slack bietet Datenschutz auf Enterprise-Ebene. Mit detaillierten Steuermöglichkeiten können Admins die Sicherheit für einzelne Benutzer:innen anpassen, damit niemand etwas sieht, was die Person eigentlich nicht sehen darf. Erfahre mehr darüber, wie Slack in deinem Unternehmen auf sichere Weise E-Mails ersetzen kann.

Slack Connect ist eine sicherere und produktivere Methode der Kommunikation zwischen Unternehmen. Damit kannst du alle Unterhaltungen mit deinen externen Partner:innen, Kund:innen, Anbieter:innen und anderen zu Slack übertragen. E-Mails werden überflüssig, und die Zusammenarbeit wird gefördert. Die Sicherheitsfunktionen und Compliance-Standards auf Enterprise-Ebene von Slack, z. B. Enterprise Key Management, gelten auch für Slack Connect. Hier erfährst du mehr über Slack Connect.