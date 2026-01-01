Der Schlüssel zum Erfolg von Slack liegt in Channels. Durch die Erstellung von Channels für all deine Projekte, Teams, Büros, Abteilungen – also für alles, was du bei der Arbeit tust – schaffst du zentrale Orte, an denen alle Unterhaltungen stattfinden können. Und da du Channels ganz einfach erstellen und ihnen beitreten kannst, lässt Slack sich auch leicht an wechselnde Anforderungen anpassen. Wenn jemand neu zu einem Projekt hinzustößt, kannst du diese Person einfach zum Channel hinzufügen. Durch einfaches Scrollen nach oben kann sie dann die bisherige Unterhaltung nachlesen. Wenn es an der Zeit ist, etwas Neues zu starten, erstellst du einfach einen neuen Channel und lädst die passenden Personen ein.

Mehr Infos dazu findest du im Thema Effizient in Channels zusammenarbeiten.