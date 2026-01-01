Deine Sicherheit in Slack koordinieren
Slack ist der zentrale Ort, an dem dein Team sicher zusammenarbeiten, Daten schützen und Vorfälle schnell beheben kann.
Deine Daten schützen und gleichzeitig vernetzt bleiben
Schütze mit nativem DLP sensible Informationen und sorge für Richtlinienkonformität im gesamten Unternehmen.
Kontrolliere den Zugriff mit benutzerdefinierten Einstellungen, Richtlinien und Slack Encryption Key Management.
Sorge mit Slack Connect für Sicherheit bei der Zusammenarbeit mit Personen außerhalb deines Unternehmens, sodass die Konformität jederzeit gewährleistet bleibt.
Daten systemübergreifend überwachen
Führe Warnmeldungen, Datenfeeds und Kommunikation in Channels zusammen und stärke so das Situationsbewusstsein.
Priorisiere Reaktionen auf Bedrohungen und erhöhe die Wachsamkeit durch automatische Warnmeldungen sowie SIEM-, SOAR- und CASB-Integrationen.
Verknüpfe deine Sicherheitstools in Slack, um Kontextwechsel zu reduzieren und sofort handeln zu können.
Reaktionen auf Vorfälle an einem zentralen Ort verwalten
Bringe die richtigen Leute zur richtigen Zeit zusammen und reagiere auf Bedrohungen mit Integrationen von PagerDuty, Zoom und weiteren.
Erhalte schnell Echtzeitinformationen und -kontext, um teamübergreifende Maßnahmen zu koordinieren und Beeinträchtigungen zu minimieren.
Stelle historische Aufzeichnungen zu Vorfallsreaktionen für externe Audits oder Prozessverbesserungen auf einfache Weise bereit.
Über 2.600 Integrationen und es werden immer mehr
Slack lässt sich mit all deinen bevorzugten Tools wie Splunk, Okta, PagerDuty und anderen verknüpfen.
Häufig gestellte Fragen
Schön, dass du fragst! Mit Slack erschließt sich deinem Unternehmen eine ganz neue Art der Kommunikation. Mit Slack gehören E-Mails der Vergangenheit an, denn die Kollaborationsplattform ist schneller, geordneter und sicherer. Anstelle von langen E-Mail-Ketten ist deine gesamte Kommunikation in Channels organisiert, die einfach zu erstellen und zu durchsuchen sind und denen du leicht beitreten kannst. Wenn es für alle Arbeitsabläufe und Prozesse in deinem Unternehmen einen Channel gibt, wissen alle sofort, wo und wie sie ihre Arbeit erledigen können. Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehlen wir dir die Ressourcenbibliothek von Slack.
Der Schlüssel zum Erfolg von Slack liegt in Channels. Durch die Erstellung von Channels für all deine Projekte, Teams, Büros, Abteilungen – also für alles, was du bei der Arbeit tust – schaffst du zentrale Orte, an denen alle Unterhaltungen stattfinden können. Und da du Channels ganz einfach erstellen und ihnen beitreten kannst, lässt Slack sich auch leicht an wechselnde Anforderungen anpassen. Wenn jemand neu zu einem Projekt hinzustößt, kannst du diese Person einfach zum Channel hinzufügen. Durch einfaches Scrollen nach oben kann sie dann die bisherige Unterhaltung nachlesen. Wenn es an der Zeit ist, etwas Neues zu starten, erstellst du einfach einen neuen Channel und lädst die passenden Personen ein.
Mehr Infos dazu findest du im Thema Effizient in Channels zusammenarbeiten.
Ja. Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Slack bietet mehrere Möglichkeiten, die gewährleisten, dass deine Informationen, Unterhaltungen und Dateien sicher bleiben. Slack liefert Sicherheit auf Unternehmensebene, und zwar im Einklang mit diversen Compliance-Zertifikaten, darunter SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 und anderen. Slack ist DSGVO-konform und kann für Compliance mit HIPAA und FINRA konfiguriert werden. Slack ist nach der FedRAMP-Stufe „moderat“ autorisiert.
Ferner bietet Slack Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, mit denen Admins detaillierte Steuermöglichkeiten zur Datenverschlüsselung zur Hand haben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheitstools in Slack integrieren und erhältst dann sofort eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Hier erhältst du mehr Infos zum umfassenden Sicherheitsprogramm von Slack.
Ja! Und anders als bei E-Mails gibt es bei Slack kein Spam und kein Phishing, durch die 90 % aller Datenverstöße verursacht werden. Dein Slack-Name lässt sich weder an Werbetreibende verkaufen noch auf eine Mailingliste setzen. Nachrichten erhältst du in Slack ausschließlich von anderen Personen aus deinem Unternehmen oder vertrauenswürdigen Partnerunternehmen über Slack Connect. Unter Umständen bekommst du aber Benachrichtigungen von Apps, die in deinem Workspace integriert sind, etwa von Asana, Google Docs oder Jira.
Slack bietet Datenschutz auf Unternehmensebene. Mit detaillierten Einstellungsmöglichkeiten können Administrator:innen die Sicherheit für einzelne Benutzer:innen anpassen, damit keine Person etwas sieht, was sie nicht sehen darf. Erfahre mehr darüber, wie Slack in deinem Unternehmen auf sichere Weise E-Mails ersetzen kann.
Slack Connect ist eine sicherere und produktivere Methode der Kommunikation zwischen Organisationen. Mit der Plattform kannst du alle Unterhaltungen mit deinen externen Partner:innen, Kund:innen, Anbieter:innen und anderen zu Slack verlagern. E-Mails werden überflüssig, und die Zusammenarbeit verbessert sich. Die Sicherheitsfunktionen und Compliance-Standards auf Unternehmensebene von Slack, z. B. Enterprise Key Management, gelten auch für Slack Connect. Hier erfährst du mehr über Slack Connect.
Ja! Slack bietet eine einfach zu konfigurierende native Lösung für den Schutz vor Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP), die Kund:innen mit Slack Enterprise+ zur Verfügung steht. Mit Slack-DLP können Administrator:innen Richtlinien definieren, die dazu beitragen, dass niemand sensible Informationen in Nachrichten und Channels (einschließlich Slack Connect-Channels) teilt. Du kannst zentralisierte Regeln erstellen und anwenden, festlegen, was bei einem Verstoß passiert, und Verstöße ganz einfach prüfen und darauf reagieren. Slack ist außerdem mit DLP-Lösungen von Drittanbietern kompatibel.