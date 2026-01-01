Bild von Kisten mit Schlüssellöchern und einem Schlüssel daneben
Enterprise Encryption Key Management

Optimaler Datenfluss bei gleichzeitiger Risikominimierung mit EKM

Mit der Key Management-Lösung von Slack erhältst du die vollständige Kontrolle über den Zugriff auf deine Daten und jederzeit Transparenz.

Was ist Slack Enterprise Encryption Key Management?

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Deine eigenen Schlüssel nutzen

Mit Slack EKM benutzt du deine eigenen Codes – gespeichert im Key Management Service von Amazon (AWS KMS) –, um Nachrichten und Dateien zu verschlüsseln. Admins können den Schlüsselzugriff präzise widerrufen, sodass die Störungen für Teams auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Sie arbeiten wie gewohnt weiter – und Slack ebenfalls.

Deine eigenen Schlüssel nutzen
Beispiel-Nachricht mit Slack EKM im Einsatz
proj-abrechnung
Mia GrecoOkay, ich habe ein paar Hochrechnungen darüber, wie die neue Abrechnungsstruktur sich auf den Umsatz auswirken könnte. Diese basieren auf dem Gespräch zwischen @Michael Meyer und @Gabriele Perino-Münster.
2 AntwortenLetzte Antwort vor 3 Minuten
Nachricht an #proj-abrechnung

Ein ruhiges Gewissen für besonders Sicherheitsbewusste

Slack EKM verbessert die Fähigkeit von Unternehmen, sensible Gespräche und Dateien über Slack auszutauschen und gleichzeitig Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Beispiel-Nachricht mit Slack EKM im Einsatz
proj-abrechnung
Mia GrecoOkay, ich habe ein paar Hochrechnungen darüber, wie die neue Abrechnungsstruktur sich auf den Umsatz auswirken könnte. Diese basieren auf dem Gespräch zwischen @Michael Meyer und @Gabriele Perino-Münster.
2 AntwortenLetzte Antwort vor 3 Minuten
Nachricht an #proj-abrechnung

„Technologien wie Slack Enterprise Key Management werden immer mehr zu einer Grundvoraussetzung für Unternehmen jeder Größe, die eine Umgebung zur Zusammenarbeit mit erhöhter Sicherheit benötigen. Es wird immer wichtiger für Unternehmen, die Kontrolle über ihre Verschlüsselungscodes zu behalten.“

Wayne KurtzmanResearch Director for Social, Communities and Collaboration, IDC

Die Arbeit am Laufen halten – mit höchster Sicherheit

Deine Daten bleiben geschützt, während die Teams effizient arbeiten.

Transparenz auf Schritt und Tritt

Erhalte detaillierten Einblick in den Zugriff auf deine Schlüssel – die Verwendung deiner Codes zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von Nachrichten und Dateien in Slack wird in CloudWatch und CloudTrail von AWS protokolliert.

Präzises Widerrufen von Schlüsselzugriff

Admins können den Zugriff sehr gezielt widerrufen, um Sicherheitsbedrohungen zu begegnen. Der Zugriff auf Nachrichten und Dateien kann auf Organisations-, Workspace-, Channel-, Zeitraum- und Dateiebene widerrufen werden.

Wie gewohnt in Slack zusammenarbeiten

Das Slack-Erlebnis – von den Funktionen bis hin zur Leistung – bleibt unverändert. Teams können weiterhin mithilfe aller bekannten und bewährten Slack-Funktionen zusammenarbeiten, selbst wenn der Zugriff auf bestimmte Daten widerrufen wird.

Sichere Enterprise-Unternehmen nutzen Slack für ihre Zusammenarbeit

Millionen Menschen auf der ganzen Welt benutzen Slack für die innovative Zusammenarbeit.

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