Der Medienrevolution voraus sein
In einer Welt, in der Nachrichten sich schneller verbreiten als E-Mails, sorgt die Arbeit in Slack dafür, dass du aktuellen Entwicklungen – und der Konkurrenz – stets einen Schritt voraus bist.
Schließe dich diesen führenden Medienunternehmen an, die Slack nutzen, um ihr Geschäft zu transformieren
Produktivität
Bessere, schnellere Inhalte
Egal, ob ihr ein Team aus 10 oder 10.000 Leuten seid – mit Slack bleibt deine Organisation flexibel.
Workflows beschleunigen die Bereitstellung
Slack ermöglicht dir eine agile Zusammenarbeit dank effizienter Projektmanagement- und Genehmigungsprozesse.
Dein Toolkit zusammenführen
Integrationen von deinen Content-Management-Systemen und anderen häufig verwendeten Apps bedeuten die Automatisierung von Routineaufgaben, die schnelle Zuweisung von Arbeit und die Nutzung von Daten zur Leistungssteigerung.
Nahtlose Zusammenarbeit mit externen Organisationen
Mit Slack Connect kannst du auf sichere Weise die richtigen internen und externen Personen an einem zentralen Ort einbeziehen.
„Highlights aus Sportereignissen, deren Erstellung, Redaktion und Distribution früher Stunden in Anspruch genommen hat, können heute dank Slack nahezu in Echtzeit über unsere Social-Media-Kanäle geteilt werden.“
Transparenz
Transparenz zu deinen Bedingungen
Hochgradig anpassbare Transparenz in Slack bedeutet, dass die richtigen internen und externen Personen immer auf dem Laufenden bleiben.
In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.
fotografie-freiberufler
Projekte schnell deinem Freiberufler-Pool zuweisen
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Arbeite direkt mit Anbieter:innen, Kund:innen, Partner:innen und anderen externen Beteiligten in Slack Connect zusammen
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Ein Geschlossener Channel, in dem ihr frei zusammenarbeiten könnt, um eine neue, streng geheime Serie zu starten
Änderungsmanagement
Die Transformation auf Organisationsebene managen
Klare Kommunikation in Slack wahrt Stabilität in deinem Unternehmen – inmitten einer Branche, die sich in ständigem, rasanten Wandel befindet.
Alle sehen wichtige Mitteilungen
Die Kommunikation in Channels trägt dazu bei, das Vertrauen und die Abstimmung innerhalb der Organisation zu stärken.
Verlaufsdaten von Anfang an erfassen und verfolgen
Mit den effektiven Suchfunktionen von Slack ist der gesamte Verlauf einfach zugänglich. Das bedeutet, je mehr ihr Slack nutzt, desto mehr Informationen stehen euch zur Verfügung.
Workflows
Gängige Abläufe automatisieren
Mit Tausenden von Drittanbieter-Integrationen kannst du die Leistung der Webseite in Pagerduty überwachen, Dokumente direkt auf Google Drive teilen, Tweets sortieren und mehr – alles direkt in Slack.Alle App-Integrationen anzeigen
Du befindest dich in bester Gesellschaft
Für Millionen Menschen auf der ganzen Welt ist Slack bereits der Ort, wo alle einfach zusammenarbeiten.
Medienhaus steigert Markenbekanntheit mit Slack
Besserer Service und schnellere Entscheidungen in einer globalen Agentur
Zusammenarbeit mit Slack verbessern