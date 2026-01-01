Ein Mikrofon und eine Kassette zeigen die sich schnell entwickelnde Medienlandschaft.
Medien

Der Medienrevolution voraus sein

In einer Welt, in der Nachrichten sich schneller verbreiten als E-Mails, sorgt die Arbeit in Slack dafür, dass du aktuellen Entwicklungen – und der Konkurrenz – stets einen Schritt voraus bist.

Sieh dir an, wie Branchenführende Slack für Folgendes nutzen:

Schließe dich diesen führenden Medienunternehmen an, die Slack nutzen, um ihr Geschäft zu transformieren

  • Stroer
  • Sky
  • Conde Nast
  • Time
  • Economist

Produktivität

Bessere, schnellere Inhalte

Egal, ob ihr ein Team aus 10 oder 10.000 Leuten seid – mit Slack bleibt deine Organisation flexibel.

In einem simulierten Screenshot wird ein WM-Channel verwendet, um Fotos zu koordinieren und einen Twitter-Post zu erstellen.
wm-berichterstattung
Nikki Kroll8:46 UhrHey @Mia Greco, diese Partie bleibt wirklich bis zur letzten Minute spannend. Sende den Schnappschuss vom Siegtreffer, sobald du ihn hast!
Mia Greco8:47 Uhr
Siegtreffer-FotoJPG from Google Drive
hat diese Datei hochgeladen: Siegtreffer-Foto
👀2🎊3
Nikki Kroll8:47 UhrGroßartig! Wir könnten die ersten sein, die das tweeten. Das ist sehr gut für die Interaktionsrate. Ich habe gleich ein Zoom-Meeting mit den Leuten in der Zentrale, also sag ich ihnen Bescheid.
Nachricht an #wm-berichterstattung

  • Workflows beschleunigen die Bereitstellung

    Slack ermöglicht dir eine agile Zusammenarbeit dank effizienter Projektmanagement- und Genehmigungsprozesse.

  • Dein Toolkit zusammenführen

    Integrationen von deinen Content-Management-Systemen und anderen häufig verwendeten Apps bedeuten die Automatisierung von Routineaufgaben, die schnelle Zuweisung von Arbeit und die Nutzung von Daten zur Leistungssteigerung.

  • Nahtlose Zusammenarbeit mit externen Organisationen

    Mit Slack Connect kannst du auf sichere Weise die richtigen internen und externen Personen an einem zentralen Ort einbeziehen.

„Highlights aus Sportereignissen, deren Erstellung, Redaktion und Distribution früher Stunden in Anspruch genommen hat, können heute dank Slack nahezu in Echtzeit über unsere Social-Media-Kanäle geteilt werden.“

Transparenz

Transparenz zu deinen Bedingungen

Hochgradig anpassbare Transparenz in Slack bedeutet, dass die richtigen internen und externen Personen immer auf dem Laufenden bleiben.

In einem simulierten Screenshot wird ein neuer Pilot-Channel benutzt, um neue Änderungen am Skript vorzunehmen.
neuer-pilot-juni
Bilge Yanar15:41 Uhr@Mia Greco hier ist meine Version für die Endszene. Sag mir in den Kommentaren, was du davon hältst.
Pilot-Folge Skript V3Document from Google Drive
hat diese Datei hochgeladen: Pilot-Folge Skript V3
👍3
Mia Greco15:45 UhrSuper, was du mit Alicias Charakter gemacht hast. Ich halte meine Gedanken in den Kommentaren fest.
🙌1
Gabriele Perino-Münster15:46 UhrDankeschön, @Bilge Yanar! Das können wir super morgen in unserer Workshop-Sitzung mit unseren Leuten aus der Produktion durchgehen.
Nachricht an #neuer-pilot-juni
Arbeite transparent oder auf vertrauliche Weise in Channels zusammen:
Was sind Channels?

In Channels kannst du Dateien und Nachrichten mit deinen Teams teilen. Sie können für Projekte, Themen, Abteilungen oder andere für dein Unternehmen sinnvolle Bereiche erstellt werden.

:
  • fotografie-freiberufler

    Projekte schnell deinem Freiberufler-Pool zuweisen

  • premiere-launch

    Arbeite direkt mit Anbieter:innen, Kund:innen, Partner:innen und anderen externen Beteiligten in Slack Connect zusammen

  • neuer-pilot-juni

    Ein Geschlossener Channel, in dem ihr frei zusammenarbeiten könnt, um eine neue, streng geheime Serie zu starten

Änderungsmanagement

Die Transformation auf Organisationsebene managen

Klare Kommunikation in Slack wahrt Stabilität in deinem Unternehmen – inmitten einer Branche, die sich in ständigem, rasanten Wandel befindet.

Beispiel für die Benutzung der Universalsuche.
Update zur Urlaubsgeldregelung
Löschen
Nachrichten 1.609Dateien 1.115Channels 0Leute 0
VonInMitDatumNur meine ChannelsDateitypApps und Workflows ausschließen
Sortieren: Am relevantestenAnzeigen: 20 Ergebnisse pro Seite
mitteilungen-global— 19. Sept.
Michael Meyer10:01 Uhr
Hallo allerseits, freut mich riesig, dass Jane News Teil der Fiktion-Familie wird. Damit gehen ein paar Änderungen einher, also schaut euch bitte das aktualisierte PDF zu unserer Urlaubsgeldregelung an.
❤️24 Reaktionen4 Antworten
mitteilungen— 26. Jan.
Stephan Zeis15:21 Uhr
👋Hier ist ein Update für die Urlaubsgeldregelung von Jane News, so wie wir heute beim Meeting besprochen haben.
Beispiel für die Suche in einem Slack-Workspace
  • Alle sehen wichtige Mitteilungen

    Die Kommunikation in Channels trägt dazu bei, das Vertrauen und die Abstimmung innerhalb der Organisation zu stärken.

  • Verlaufsdaten von Anfang an erfassen und verfolgen

    Mit den effektiven Suchfunktionen von Slack ist der gesamte Verlauf einfach zugänglich. Das bedeutet, je mehr ihr Slack nutzt, desto mehr Informationen stehen euch zur Verfügung.

Workflows

Gängige Abläufe automatisieren

Mit Tausenden von Drittanbieter-Integrationen kannst du die Leistung der Webseite in Pagerduty überwachen, Dokumente direkt auf Google Drive teilen, Tweets sortieren und mehr – alles direkt in Slack.

Alle App-Integrationen anzeigen
Logo of Google Drive
Google Drive
File management
Logo of Twitter
Twitter
Social Media
Logo of Outlook Calendar
Outlook Calendar
Communication
Logo of PagerDuty
PagerDuty
Support
Logo of Jira Cloud
Jira Cloud
Communication
Logo of Zoom
Zoom
Communication

Du befindest dich in bester Gesellschaft

Für Millionen Menschen auf der ganzen Welt ist Slack bereits der Ort, wo alle einfach zusammenarbeiten.

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