„Wir freuen uns, ChatGPT noch besser in Slack zu integrieren – so können Teams innovative KI so natürlich nutzen, als würden sie mit einem Teammitglied sprechen. Mit der ChatGPT-App für Slack, die in Unterhaltungen, Dateien und Workflows eingebunden ist, hast du Wissen und Einblicke immer sofort parat, was die Arbeit im Team schneller voranbringt.“

Hemal Shah Product Lead, OpenAI