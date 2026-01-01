Anstatt zwischen mehreren Anwendungen und Fenstern zu wechseln und dabei meinen Gedankengang zu verlieren, kann ich dem Slackbot Fragen stellen und ihn Recherchen durchführen und Inhalte erstellen lassen, ohne Slack, meine Arbeitsumgebung, zu verlassen. Der Slackbot hat meinen Tag deutlich effizienter gemacht – kein Kontextwechsel, keine Reibungsverluste.
Die Arbeit für dein gesamtes Enterprise neu erfinden
Die Arbeitswelt verändert sich schneller als je zuvor. Du brauchst eine Enterprise-Plattform, die mit dir mitwächst, um Schritt halten zu können. Slack definiert Arbeit durch radikale Produktivität neu und bringt Menschen und KI zusammen, um das Unternehmenswachstum zu fördern.
Eine intelligentere KI beginnt mit Kontext
Was ist das Besondere an unserer KI? Sie basiert auf Wissen aus Daten und Unterhaltungen deines Unternehmens. Die KI in Slack bezieht den jeweiligen Kontext ein und ist daher zuverlässiger und effektiver, weil sie dir personalisierte Erkenntnisse in Echtzeit direkt in der Umgebung zur Verfügung stellt, in der du arbeitest.Mehr über die KI in Slack erfahren
Das beste Zuhause für jeden Agenten
Agenten sind nicht nur praktische Tools, sie sind echte Teammitglieder. Die Zusammenarbeit im Team wird wesentlich verbessert, wenn Agenten Aufgaben übernehmen, Erkenntnisse zutage fördern und mit Kolleg:innen interagieren – direkt da, wo dein Team arbeitet. Jeder Agent kann in Echtzeit auf Unternehmenskontext und -daten zugreifen und wird durch die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Salesforce gestützt.Mehr über Agenten in Slack erfahren
Das Einbinden von Agenten in den Arbeitsablauf wird die Produktivität von Mitarbeitenden verändern. Die dialogorientierten Daten von Slack in Kombination mit strukturierten Enterprise-Daten liefern den Agenten zusätzlichen Kontext, wodurch sie intelligenter und handlungsfähiger werden.
Sicher, skalierbar, ohne Silos
Slack ist die einzige offene Plattform, die für das Hosten, Verknüpfen und Organisieren der Arbeit über alle Apps und KI-Agenten hinweg, die in deinem Unternehmen verwendet werden, konzipiert ist. Sie ist flexibel und sicher und bietet die Infrastruktur, die von IT- und Sicherheitsteams benötigt wird, um die Kontrolle zu behalten und Compliance zu gewährleisten.Mehr über unsere offene Enterprise-Plattform erfahren
Perplexity macht die Suche zu einer komplett neuen Erfahrung: Sie fühlt sich wie ein Gespräch an und ist komplett transparent. Slack hat das als toller Partner möglich gemacht – dank unseres gemeinsamen Fokus auf Sicherheit, Konformität und das Vertrauen der Benutzer:innen.
Die Suchfunktion, die genau weiß, wo sie suchen muss
Wenn du in fragmentierten Systemen nach etwas suchen musst, das du brauchst, sinkt deine Produktivität ganz erheblich. Die Suchfunktion in Slack sucht von einem zentralen Ort aus in deinem gesamten Unternehmen – in jeder Unterhaltung, jeder verbundenen App, jedem Channel, jeder Datei und allem anderen –, damit deine Teams das Wissen deiner Organisation praktisch nutzen können.Mehr über die Enterprise-Suche erfahren
Wir brauchen für all unsere Datenquellen in all unseren verschiedenen Systemen eine zentrale Suchfunktion. Genau das bietet uns die Enterprise-Suche in Slack. Mithilfe von KI können wir unseren Benutzer:innen genau die richtigen Informationen präsentieren.
Teamarbeit noch produktiver gestalten
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Unser Vertriebsteam freut sich auf das Gespräch mit dir. Wir werden uns bald bei dir melden und dir mehr Infos zum Zusammenbringen von Teams in Slack geben.
Die innovativsten Unternehmen der Welt arbeiten in Slack.
„Wir freuen uns, ChatGPT noch besser in Slack zu integrieren – so können Teams innovative KI so natürlich nutzen, als würden sie mit einem Teammitglied sprechen. Mit der ChatGPT-App für Slack, die in Unterhaltungen, Dateien und Workflows eingebunden ist, hast du Wissen und Einblicke immer sofort parat, was die Arbeit im Team schneller voranbringt.“
„Die „einheitliche Ansicht“ ist seit Langem so etwas wie der Heilige Gral für CIOs: weniger Wechsel zwischen Tools, nahtloseres Arbeiten und besserer Fokus. Wenn die Mitarbeitenden 75-80 % ihrer Arbeit in Slack erledigen können, ist die Produktivitätssteigerung in der gesamten Enterprise deutlich zu spüren.“
„Slack ist ein entscheidender Motor für das Wachstum deines Unternehmens und bringt deine Mitarbeitenden, Prozesse und Daten direkt im Arbeitsablauf zusammen.“
„Dass KI-Agenten direkt in Slack zusammen mit deinen Mitarbeitenden eingesetzt werden können, ist wirklich effektiv. Die Agenten werden nicht nur zu Teammitgliedern, sondern erhalten dank der Menge an Daten und Kontextinformationen in Slack die Informationen, die sie zum sofortigen Handeln im Arbeitsfluss benötigen.“
„Wir bei IBM arbeiten jeden Tag mit Slack. Die Tatsache, dass ich meine Salesforce-Opportunitys in Slack miteinander vernetzen und anhand einer einzigen Informationsquelle genau sehen kann, was vor sich geht, ist von unschätzbarem Wert.“
„Slack ermöglicht es deinen Mitarbeitenden, ganz authentisch zu arbeiten und eine Community aufzubauen. Von Automatisierungen über Bots zu Integrationen – Slack ist eine echte Entwicklungsplattform. Wir lieben Slack einfach.“
„Wir freuen uns, ChatGPT noch besser in Slack zu integrieren – so können Teams innovative KI so natürlich nutzen, als würden sie mit einem Teammitglied sprechen. Mit der ChatGPT-App für Slack, die in Unterhaltungen, Dateien und Workflows eingebunden ist, hast du Wissen und Einblicke immer sofort parat, was die Arbeit im Team schneller voranbringt.“
„Die „einheitliche Ansicht“ ist seit Langem so etwas wie der Heilige Gral für CIOs: weniger Wechsel zwischen Tools, nahtloseres Arbeiten und besserer Fokus. Wenn die Mitarbeitenden 75-80 % ihrer Arbeit in Slack erledigen können, ist die Produktivitätssteigerung in der gesamten Enterprise deutlich zu spüren.“
„Slack ist ein entscheidender Motor für das Wachstum deines Unternehmens und bringt deine Mitarbeitenden, Prozesse und Daten direkt im Arbeitsablauf zusammen.“
„Dass KI-Agenten direkt in Slack zusammen mit deinen Mitarbeitenden eingesetzt werden können, ist wirklich effektiv. Die Agenten werden nicht nur zu Teammitgliedern, sondern erhalten dank der Menge an Daten und Kontextinformationen in Slack die Informationen, die sie zum sofortigen Handeln im Arbeitsfluss benötigen.“
„Wir bei IBM arbeiten jeden Tag mit Slack. Die Tatsache, dass ich meine Salesforce-Opportunitys in Slack miteinander vernetzen und anhand einer einzigen Informationsquelle genau sehen kann, was vor sich geht, ist von unschätzbarem Wert.“
„Slack ermöglicht es deinen Mitarbeitenden, ganz authentisch zu arbeiten und eine Community aufzubauen. Von Automatisierungen über Bots zu Integrationen – Slack ist eine echte Entwicklungsplattform. Wir lieben Slack einfach.“
Der Beweis zeigt sich in der täglichen Arbeit (und den Erfolgen)
Quelle: Kundenerfolgsmetriken von Slack für das GJ26, n = 1.754 Slack-Kund:innen
So erwachen CRM, Daten und Agenten aus Salesforce in Slack zum Leben
Bringe CRM-Erkenntnisse zu Slack und führe Slack-Unterhaltungen in Salesforce. Deine CRM-Daten und dialogbasierten Daten stehen jetzt Seite an Seite zur Verfügung – für schnellere, fundierte Entscheidungen von überall.Mehr erfahren