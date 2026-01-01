Die Arbeit für dein gesamtes Enterprise neu erfinden

Die Arbeitswelt verändert sich schneller als je zuvor. Du brauchst eine Enterprise-Plattform, die mit dir mitwächst, um Schritt halten zu können. Slack definiert Arbeit durch radikale Produktivität neu und bringt Menschen und KI zusammen, um das Unternehmenswachstum zu fördern.

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Eine intelligentere KI beginnt mit Kontext

Was ist das Besondere an unserer KI? Sie basiert auf Wissen aus Daten und Unterhaltungen deines Unternehmens. Die KI in Slack bezieht den jeweiligen Kontext ein und ist daher zuverlässiger und effektiver, weil sie dir personalisierte Erkenntnisse in Echtzeit direkt in der Umgebung zur Verfügung stellt, in der du arbeitest.

Mehr über die KI in Slack erfahren
Der Slackbot ist dein persönlicher KI-Agent für die Arbeit, der sich auf Daten und Kontext deiner Organisation stützt. Er lernt aus deinen Unterhaltungen und Dateien, kennt deinen Stil und ist immer für dich da, wenn du Hilfe brauchst.
Mehr über den Slackbot erfahren
Verfasse einen Entwurf, mache Meeting-Notizen und fasse Unterhaltungen sofort zusammen. Mit KI in Slack findet der Kontext dich – so geht die Arbeit schneller voran und du brauchst weniger Zeit, um auf den neuesten Stand zu kommen.
Die sinnvollsten Ergebnisse stammen aus relevanten Daten wie Unterhaltungen, geteilten Dateien und verknüpften Apps. KI in Slack liefert basierend auf der Arbeit in Slack Antworten – komplett mit Quellen und Zitaten.
A Slackbot window displays, asking how it can help.
A mockup displays a virtual huddle.
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
97
gesparte Minuten pro Woche mit KI in Slack*
*Quelle: Basierend auf einer internen Analyse während der Pilotphase der KI-Funktionen (Channel-Übersichten, Thread-Zusammenfassungen und KI-Suchantworten)
Demo
Den neuen KI-gestützten Slackbot in Aktion erleben
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Rivian fördert mit Slack Innovationen im Bereich Elektroautos
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Anstatt zwischen mehreren Anwendungen und Fenstern zu wechseln und dabei meinen Gedankengang zu verlieren, kann ich dem Slackbot Fragen stellen und ihn Recherchen durchführen und Inhalte erstellen lassen, ohne Slack, meine Arbeitsumgebung, zu verlassen. Der Slackbot hat meinen Tag deutlich effizienter gemacht – kein Kontextwechsel, keine Reibungsverluste.

Christine McHone

Das beste Zuhause für jeden Agenten

Agenten sind nicht nur praktische Tools, sie sind echte Teammitglieder. Die Zusammenarbeit im Team wird wesentlich verbessert, wenn Agenten Aufgaben übernehmen, Erkenntnisse zutage fördern und mit Kolleg:innen interagieren – direkt da, wo dein Team arbeitet. Jeder Agent kann in Echtzeit auf Unternehmenskontext und -daten zugreifen und wird durch die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Salesforce gestützt.

Mehr über Agenten in Slack erfahren
Da die Antworten auf Salesforce CRM und Unterhaltungsdaten basieren, unterstützt die sofort einsatzbereite Integration von Agentforce in Slack Mitarbeitende, automatisiert Reaktionen auf Vorfälle, schließt Geschäfte ab und bringt Projekte über die Ziellinie.
Bette deine am häufigsten verwendeten Drittanbieter-Agenten in Slack ein und greife über ein zentrales Menü ganz einfach auf sie zu. Sie können deine Daten und Unterhaltungen nutzen und sind damit hilfreicher und kontextbasierter als je zuvor.
Erstelle KI-Agenten, wo du möchtest, binde sie in Slack ein und biete ihnen mit dialogbasiertem Kontext in Echtzeit mehr Informationen – alles an einem zentralen Ort.
Ein Chat mit einem Agenten zeigt einen Prompt und ein angebotenes Canvas.
Eine Claude-App in Slack zeigt Optionen wie beispielsweise das Bearbeiten von Inhalten oder das Erstellen einer priorisierten Liste.
Ein Thread zwischen einer Mitarbeiterin und einem Agenten zur Rabattrichtlinie für Geschäfte.
Mit Slack stellt Box allen Mitarbeitenden Agenten zur Verfügung
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ezCater nutzt Slack und Agentforce, um Millionen von Menschen zu versorgen
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Demo
Deine Einführung in Agenten in Slack
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Bericht
KI-Agenten sind der Katalysator für eine grenzenlose Belegschaft
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Das Einbinden von Agenten in den Arbeitsablauf wird die Produktivität von Mitarbeitenden verändern. Die dialogorientierten Daten von Slack in Kombination mit strukturierten Enterprise-Daten liefern den Agenten zusätzlichen Kontext, wodurch sie intelligenter und handlungsfähiger werden.

Kevin Chung

Sicher, skalierbar, ohne Silos

Slack ist die einzige offene Plattform, die für das Hosten, Verknüpfen und Organisieren der Arbeit über alle Apps und KI-Agenten hinweg, die in deinem Unternehmen verwendet werden, konzipiert ist. Sie ist flexibel und sicher und bietet die Infrastruktur, die von IT- und Sicherheitsteams benötigt wird, um die Kontrolle zu behalten und Compliance zu gewährleisten.

Mehr über unsere offene Enterprise-Plattform erfahren
Slack enthält alle Sicherheits- und Konformitätstools, die Organisationen benötigen, und erfüllt gesetzliche Standards wie die DSGVO, HIPAA und SOC 2.
Vernetze deinen gesamten Tech-Stack – von Google Drive und Salesforce bis hin zu Claude von Anthropic –, ohne die Unterhaltung verlassen zu müssen. Im Slack Marketplace stehen derzeit 2.600 Apps zur Verfügung (Tendenz steigend).
Neue Entwicklungstools wie die Echtzeit-Such-API und der MCP-Server (Model Context Protocol) vereinfachen das sichere Auffinden und Verwenden von kontextbezogenen Informationen für KI-Agenten, damit diese im Namen von Benutzer:innen Aufgaben ausführen können.
A Slack window shows a chat application with a dialog box for creating a rule.
The Workday app in Slack displays app notifications and approval options.
A form shows code for sending a message with Bolt for JavaScript.

Perplexity macht die Suche zu einer komplett neuen Erfahrung: Sie fühlt sich wie ein Gespräch an und ist komplett transparent. Slack hat das als toller Partner möglich gemacht – dank unseres gemeinsamen Fokus auf Sicherheit, Konformität und das Vertrauen der Benutzer:innen.

Frank te Pas
Ein Bildschirm zeigt die Slack-Funktionen mit verschiedenen Anwendungen.
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Schütze dein Betriebssystem für die Arbeit: Die Sicherheitsgrundlagen bei Slack
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E-Book
Erfahren, wie Slack Kundendaten auf jeder Ebene sichert
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Die Suchfunktion, die genau weiß, wo sie suchen muss

Wenn du in fragmentierten Systemen nach etwas suchen musst, das du brauchst, sinkt deine Produktivität ganz erheblich. Die Suchfunktion in Slack sucht von einem zentralen Ort aus in deinem gesamten Unternehmen – in jeder Unterhaltung, jeder verbundenen App, jedem Channel, jeder Datei und allem anderen –, damit deine Teams das Wissen deiner Organisation praktisch nutzen können.

Mehr über die Enterprise-Suche erfahren
Stelle Fragen in deinen eigenen Worten und erhalte zuverlässige, verwertbare Antworten mit Informationen aus all deinen verknüpften Apps und Datenquellen – einschließlich sämtlicher Nachrichten, Dateien und Drittanbieterintegrationen.
Lass Agentforce-Agenten für dich suchen, da sie den vollständigen Kontext aus allen Daten in deinem Tech-Stack abrufen können. Agenten können Slack-Aktionen wie z. B. Suchvorgänge zugewiesen werden, sodass sie dir besser dabei helfen können, zu finden, was du suchst.
Unsere intelligente Suche indiziert den tatsächlichen Inhalt von Dateien, nicht nur die Metadaten, sodass Wissen nie verloren geht. Die Suchergebnisse werden in einer leicht verständlichen Sprache mit konkreten Zitaten angezeigt, sodass du dich auf die Ergebnisse verlassen kannst, um deine Arbeit voranzubringen.
Die KI in Slack durchsucht Anwendungen, um Antworten zu finden.
Eine Unterhaltung mit einem Agenten über Preisinformationen zu einem Projekt.
Die Benutzeroberfläche der Slack-Suche zeigt Antworten auf die Frage „Was ist Projekt Fiktion?“.

Wir brauchen für all unsere Datenquellen in all unseren verschiedenen Systemen eine zentrale Suchfunktion. Genau das bietet uns die Enterprise-Suche in Slack. Mithilfe von KI können wir unseren Benutzer:innen genau die richtigen Informationen präsentieren.

HC Madsen
Eine Lupe mit funkelnden Sternen.
E-Book
Vom Suchen zum Finden: Das neue Zeitalter des KI-gestützten Wissens
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Ein Suchfeld zeigt den Text „In Channels, Dateien und an weiteren Orten suchen“ an.
Demo
Alle Details der Enterprise-Suche kennenlernen
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Teamarbeit noch produktiver gestalten

Wähle einen Enterprise-Preisplan, der zu deiner Organisation passt.

Business+
Dank KI-gestützter Arbeit mehr erreichen
3 Monate lang 50 % Rabatt*
18 9 USD
pro Benutzer:in/Monat bei monatlicher Zahlung
15 € pro Benutzer:in/Monat bei jährlicher Zahlung
Vertrieb kontaktierenErste Schritte
Unbegrenzter Nachrichtenverlauf, App-Integrationen und Automatisierungen
Erhalte Zugriff auf deinen gesamten Nachrichtenverlauf, vernetze deine bevorzugten Apps und automatisiere deine Arbeit in Slack.
Audio- und Video-Meeting
Arbeite mit Slack Huddles über Audio- und Video-Meetings (mit Bildschirmfreigabe) in Echtzeit mit anderen Personen zusammen.
Zusammenfassungen von Unterhaltungen durch KI, tägliche Übersichten und Workflow-Erstellung
Nutze KI in Slack, um Antworten zu finden, Workflows zu erstellen und dich mit täglichen Übersichten schnell auf den neuesten Stand zu bringen.
Slackbot (persönlicher KI-Agent)Slackbot (persönlicher KI-Agent)Neu
Dein persönlicher KI-Agent, der Unterhaltungen, Dateien und Projekte in Slack versteht. Je nach Plan gelten Einschränkungen.
SAML-basiertes einmaliges Anmelden
Melde dich mit deinem bevorzugten IDP an. Unterstützt 12 SSO-Optionen, einschließlich Okta, Google und Azure.
SCIM-Benutzerverwaltung
Slack unterstützt die Bereitstellung von SCIM für Mitglieder. Verwende eine Connector-App und einen unterstützen Identitätsanbieter.
EMPFOHLEN
Enterprise+
Maximale Leistung mit dem umfassendsten agentenbasierten Betriebssystem
Vertrieb für Preisinformationen kontaktieren
Vertrieb kontaktieren
Alles in Business+ und:
Enterprise-Suche
Finde mit der Enterprise-Suche Informationen in verknüpften Apps, Datenbanken und Systemen.
HIPAA-konform
Slack kann so konfiguriert werden, dass geschützte Gesundheitsdaten (PHI) in Dateien und Nachrichteninhalten unterstützt werden.
Mehrere SAML-Konfigurationen
Melde dich mit deinem bevorzugten IDP an. Unterstützt 12 SSO-Optionen, einschließlich Okta, Google und Azure.
Unterstützung für EMM-Integration
Verwalte mobile Daten mit Enterprise Mobility Management wie VMware, AirWatch oder Ivanti MobileIron.
Nativer Schutz vor Datenverlust
Prüfe externe Nachrichten und Dateien, um Datenverlust oder -lecks zu vermeiden.

Kontaktiere unser Enterprise-Vertriebsteam.

Erhalte Antworten auf all deine Fragen, erfahre mehr zu Slack für Enterprise und sieh dir an, warum so viele Personen gern in dem agentenbasierten Betriebssystem arbeiten.

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Mit einem Sternchen (*) markierte Felder sind Pflichtfelder.
Slack-Logo mit einem Gesendet-Symbol und einer Sternmarkierung

Vielen Dank!

Unser Vertriebsteam freut sich auf das Gespräch mit dir. Wir werden uns bald bei dir melden und dir mehr Infos zum Zusammenbringen von Teams in Slack geben.

Die innovativsten Unternehmen der Welt arbeiten in Slack.

„Wir freuen uns, ChatGPT noch besser in Slack zu integrieren – so können Teams innovative KI so natürlich nutzen, als würden sie mit einem Teammitglied sprechen. Mit der ChatGPT-App für Slack, die in Unterhaltungen, Dateien und Workflows eingebunden ist, hast du Wissen und Einblicke immer sofort parat, was die Arbeit im Team schneller voranbringt.“

Hemal ShahProduct Lead, OpenAI

„Die „einheitliche Ansicht“ ist seit Langem so etwas wie der Heilige Gral für CIOs: weniger Wechsel zwischen Tools, nahtloseres Arbeiten und besserer Fokus. Wenn die Mitarbeitenden 75-80 % ihrer Arbeit in Slack erledigen können, ist die Produktivitätssteigerung in der gesamten Enterprise deutlich zu spüren.“

Ravi MalickSVP und Global CIO, Box

„Slack ist ein entscheidender Motor für das Wachstum deines Unternehmens und bringt deine Mitarbeitenden, Prozesse und Daten direkt im Arbeitsablauf zusammen.“

Sridhar ThatiVice President of Enterprise Technology and IT Infrastructure, Rivian

„Dass KI-Agenten direkt in Slack zusammen mit deinen Mitarbeitenden eingesetzt werden können, ist wirklich effektiv. Die Agenten werden nicht nur zu Teammitgliedern, sondern erhalten dank der Menge an Daten und Kontextinformationen in Slack die Informationen, die sie zum sofortigen Handeln im Arbeitsfluss benötigen.“

Nico CormierCTO, reMarkable

„Wir bei IBM arbeiten jeden Tag mit Slack. Die Tatsache, dass ich meine Salesforce-Opportunitys in Slack miteinander vernetzen und anhand einer einzigen Informationsquelle genau sehen kann, was vor sich geht, ist von unschätzbarem Wert.“

Jenn BoothGlobal Salesforce Partner, IBM

„Slack ermöglicht es deinen Mitarbeitenden, ganz authentisch zu arbeiten und eine Community aufzubauen. Von Automatisierungen über Bots zu Integrationen – Slack ist eine echte Entwicklungsplattform. Wir lieben Slack einfach.“

Varun KrishnaCEO, Rocket Companies

„Wir freuen uns, ChatGPT noch besser in Slack zu integrieren – so können Teams innovative KI so natürlich nutzen, als würden sie mit einem Teammitglied sprechen. Mit der ChatGPT-App für Slack, die in Unterhaltungen, Dateien und Workflows eingebunden ist, hast du Wissen und Einblicke immer sofort parat, was die Arbeit im Team schneller voranbringt.“

Hemal ShahProduct Lead, OpenAI

„Die „einheitliche Ansicht“ ist seit Langem so etwas wie der Heilige Gral für CIOs: weniger Wechsel zwischen Tools, nahtloseres Arbeiten und besserer Fokus. Wenn die Mitarbeitenden 75-80 % ihrer Arbeit in Slack erledigen können, ist die Produktivitätssteigerung in der gesamten Enterprise deutlich zu spüren.“

Ravi MalickSVP und Global CIO, Box

„Slack ist ein entscheidender Motor für das Wachstum deines Unternehmens und bringt deine Mitarbeitenden, Prozesse und Daten direkt im Arbeitsablauf zusammen.“

Sridhar ThatiVice President of Enterprise Technology and IT Infrastructure, Rivian

„Dass KI-Agenten direkt in Slack zusammen mit deinen Mitarbeitenden eingesetzt werden können, ist wirklich effektiv. Die Agenten werden nicht nur zu Teammitgliedern, sondern erhalten dank der Menge an Daten und Kontextinformationen in Slack die Informationen, die sie zum sofortigen Handeln im Arbeitsfluss benötigen.“

Nico CormierCTO, reMarkable

„Wir bei IBM arbeiten jeden Tag mit Slack. Die Tatsache, dass ich meine Salesforce-Opportunitys in Slack miteinander vernetzen und anhand einer einzigen Informationsquelle genau sehen kann, was vor sich geht, ist von unschätzbarem Wert.“

Jenn BoothGlobal Salesforce Partner, IBM

„Slack ermöglicht es deinen Mitarbeitenden, ganz authentisch zu arbeiten und eine Community aufzubauen. Von Automatisierungen über Bots zu Integrationen – Slack ist eine echte Entwicklungsplattform. Wir lieben Slack einfach.“

Varun KrishnaCEO, Rocket Companies

Der Beweis zeigt sich in der täglichen Arbeit (und den Erfolgen)

Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Easiest Setup - Fall 2025 by G2 market reportsAwarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reportsVon G2-Marktberichten im Herbst 2025 als „am besten umsetzbar“ ausgezeichnetVon G2-Marktberichten im Herbst 2025 mit dem Abzeichen „Benutzerzufriedenheit“ ausgezeichnetVon G2-Marktberichten im Winter 2026 als benutzerfreundlichste Lösung in der Kategorie „Enterprise” ausgezeichnetVon G2-Marktberichten im Herbst 2025 als „am ehesten von Benutzer:innen weiterempfohlen“ in der Kategorie „Enterprise” ausgezeichnet
94 %Slack-Kund:innen erreichen einen positiven ROI
33 %Kürzere Meetings
82 %Bessere funktionsübergreifende Zusammenarbeit

Quelle: Kundenerfolgsmetriken von Slack für das GJ26, n = 1.754 Slack-Kund:innen

Slack und Salesforce

So erwachen CRM, Daten und Agenten aus Salesforce in Slack zum Leben

Bringe CRM-Erkenntnisse zu Slack und führe Slack-Unterhaltungen in Salesforce. Deine CRM-Daten und dialogbasierten Daten stehen jetzt Seite an Seite zur Verfügung – für schnellere, fundierte Entscheidungen von überall.

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