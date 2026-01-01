会社がグローバルに拡大するなか、情報がすぐに見つかる環境を整えて、従業員がキャッチアップよりも実際の成果につながる仕事に時間を使えるようにしたいと考えています。そのための力になるのが、Slack のパワフルな AI 機能です。
会社全体で働き方を変革
働き方はかつてないスピードで変化しています。一歩先を行くには、働く人とともに成長するエンタープライズプラットフォームが必要です。Slack は、人と AI が協働することで、生産性を向上させ、ビジネスの成長を導くよう、働き方を変革しようとしています。
コンテキストを理解して、AI がさらに賢く
Slack の AI が特別な理由。それは、Slack の AI が会社のデータや会話の内容を基盤にして動作することにあります。Slack の AI は文脈に沿った情報を提供するため、信頼性が高く、働く場所に合ったリアルタイムのインサイトを活用できます。Slack の AI についてもっと詳しく
あらゆるエージェントに最適な「ホーム」
エージェントは、ただの便利ツールではなく、チームの一員です。タスクを遂行し、インサイトを提供し、仕事の流れの中で協働するエージェントにより、チームのコラボレーションがさらに強化されます。Salesforce の信頼性とセキュリティのもと、すべてのエージェントが社内のデータとコンテキストをリアルタイムで活用して、的確にサポートします。Slack のエージェントについて、もっと詳しく
エージェントを仕事の流れに組み込めば、従業員の生産性が一変します。Slack の会話データと構造化された企業データを組み合わせることで、コンテキストが追加され、エージェントがよりインテリジェントになり、より的確なアクションを実行できるようになります。
スマートな検索で、必要な答えをスピーディーに
分断された複数のシステムをまたいで情報を探し回ることは、生産性を大きく低下させます。Slack の検索を使えば、会話、接続済みアプリ、チャンネル、ファイルなど、組織全体の情報を 1 か所で横断的に検索できます。チームは蓄積されたナレッジを活用して、すぐにアクションを起こせます。エンタープライズ検索について、もっと詳しく
さまざまなシステムのデータソースを、1 か所で扱えるようにしたいと考えていました。それをまさに実現してくれるのが、Slack のエンタープライズ検索です。AI の力によって、ユーザーの目の前に直接、適切な情報を提示できます。
安全で拡張性にすぐれ、サイロ化も解消
Slack は、あらゆるアプリや AI エージェントとつながり、連携・協調した仕事を実現できる唯一のオープンプラットフォームです。柔軟でセキュア、そして IT チームやセキュリティチームが管理やコンプライアンス維持に必要なインフラも備えています。オープンエンタープライズプラットフォームについて、もっと詳しく
透明性のある会話型の発見エクスペリエンスを通じて、Perplexity は検索を再定義しようとしています。セキュリティ、コンプライアンス、ユーザーからの信頼の重要性を私たちと共有する Slack は、素晴らしいパートナーとして、この実現の力になっています。
実際の仕事の成果（と受賞）が証明
出典 : 2026 年度 Slack Customer Success Metrics、n=1,754 Slack のユーザー企業
世界の革新的なエンタープライズが Slack で仕事を前へ。
「人々が仕事をしている Slack 内の場所に、ChatGPT をさらに近づけることができてうれしく思います。同僚に話しかけるように自然に最先端の AI を利用いただけます。Slack 向けの ChatGPT アプリを、会話、ファイル、ワークフローに組み込むことで、ナレッジやインサイトがすぐに手に入り、仕事がさらにスムーズに進むようになります」
「すべてを 1 か所で把握できる環境は、CIO にとって理想的です。切り替えの手間をなくしてストレスを軽減でき、集中力が高まります。業務の 75～80% を Slack 内で完結できれば、会社全体の生産性が飛躍的に向上するでしょう」
「従業員、仕事のプロセス、データを集約して、仕事の流れの中で連携できます。Slack は私たちの成長に欠かせない存在です」
「Slack 内で AI エージェントと従業員が直接連携できることには、大きな力があります。AI エージェントは、Slack に蓄積された豊富なデータとコンテキストを活用し、仕事の流れの中でアクションしてくれる、まさにインテリジェントなチームメンバーです」
「IBM では毎日 Slack を活用しています。Slack 内で Salesforce の商談情報に接続し、信頼できる唯一の情報源から進捗を正確につかめることに、大きな価値を感じています」
「Slack によって、従業員は自分らしい働き方を実現し、コミュニティを育んでいます。自動化やボット、インテグレーションが充実した Slack は、開発者にとっても真のプラットフォームです。私たちは Slack が本当に大好きなんです」
Salesforce の CRM、データ、エージェントの力を Slack で活用
CRM のインサイトを Slack に、Slack のディスカッションを Salesforce に。CRM のデータと会話のデータを同時に確認できることで、どちらで仕事をしていても、より多くの情報にもとづいてすばやく意思決定できます。もっと詳しく
チームワークから生産性をさらに引き出す
