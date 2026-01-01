会社全体で働き方を変革

働き方はかつてないスピードで変化しています。一歩先を行くには、働く人とともに成長するエンタープライズプラットフォームが必要です。Slack は、人と AI が協働することで、生産性を向上させ、ビジネスの成長を導くよう、働き方を変革しようとしています。

コンテキストを理解して、AI がさらに賢く

Slack の AI が特別な理由。それは、Slack の AI が会社のデータや会話の内容を基盤にして動作することにあります。Slack の AI は文脈に沿った情報を提供するため、信頼性が高く、働く場所に合ったリアルタイムのインサイトを活用できます。

Slack の AI についてもっと詳しく
下書きや議事録の作成から、会話の要約まで。コンテキストを理解する Slack の AI により、キャッチアップの時間を節約して、仕事をすばやく前に進めましょう。
ほんとうに役に立つ答えを導くには、会話や共有ファイル、接続済みアプリなどから、関連性の高いデータを引き出す必要があります。Slack の AI は、Slack 内の仕事のデータをもとに回答を提供し、出典や引用元も明示します。
Slackbot をゼロから再設計し、文脈を理解する親しみやすい AI アシスタントに生まれ変わりました。会話やファイルから学習し、ユーザーの声や話し方を理解。困ったときにはいつでもサポートしてくれます。
A mockup displays a virtual huddle.
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
A Slackbot window displays, asking how it can help.
97
Slack での AI 利用により 1 週間に節約された時間（分）*
*出典 : AI の機能（チャンネルのまとめ、スレッドの要約、AI による回答の検索）のパイロット期間中に実施した社内分析に基づく
レポート
Slack で AI を使って仕事を変革する 10 の方法
もっと詳しく
Rivian は Slack で最先端の EV イノベーションを強化
動画を再生する

会社がグローバルに拡大するなか、情報がすぐに見つかる環境を整えて、従業員がキャッチアップよりも実際の成果につながる仕事に時間を使えるようにしたいと考えています。そのための力になるのが、Slack のパワフルな AI 機能です。

Asad Rahman

あらゆるエージェントに最適な「ホーム」

エージェントは、ただの便利ツールではなく、チームの一員です。タスクを遂行し、インサイトを提供し、仕事の流れの中で協働するエージェントにより、チームのコラボレーションがさらに強化されます。Salesforce の信頼性とセキュリティのもと、すべてのエージェントが社内のデータとコンテキストをリアルタイムで活用して、的確にサポートします。

Slack のエージェントについて、もっと詳しく
すぐに利用を開始できる Agentforce in Slack は、Salesforce の CRM や会話データをもとに回答を提供して、働く人をサポート。インシデント対応の自動化や、商談成約のスピードアップ、プロジェクトの推進に貢献します。
頻繁に使うサードパーティーエージェントを Slack に集約させて、ひとつのメニューからスムーズにアクセス。会話やデータから文脈を理解したエージェントが、さらにスマートに支援してくれます。
あらゆる場所で AI エージェントを構築し、Slack に取り込んで、リアルタイムの会話データで精度を強化。そのすべてを 1 か所で。
エージェントとのチャット画面に、プロンプトと提案された canvas が表示されている。
コンテンツ編集や優先リスト作成などのオプションが表示された Slack の Claude アプリ。
案件の割引ポリシーについて、社員とエージェントが議論しているスレッド。
Box は Slack で、あらゆる従業員がエージェントを活用できるように
動画を再生する
ezCater が Slack と Agentforce で数百万人へのサービスを滞りなく実現
動画を再生する
デモ
Slack でのエージェント活用をご紹介
今すぐ見る
レポート
AI エージェントの活用で無限の労働力を
もっと詳しく

エージェントを仕事の流れに組み込めば、従業員の生産性が一変します。Slack の会話データと構造化された企業データを組み合わせることで、コンテキストが追加され、エージェントがよりインテリジェントになり、より的確なアクションを実行できるようになります。

Kevin Chung

スマートな検索で、必要な答えをスピーディーに

分断された複数のシステムをまたいで情報を探し回ることは、生産性を大きく低下させます。Slack の検索を使えば、会話、接続済みアプリ、チャンネル、ファイルなど、組織全体の情報を 1 か所で横断的に検索できます。チームは蓄積されたナレッジを活用して、すぐにアクションを起こせます。

エンタープライズ検索について、もっと詳しく
自分の言葉で質問するだけで、メッセージやファイル、サードパーティーのインテグレーションを含めた、接続済みアプリやデータソースから、信頼できる実用的な回答が得られます。
Agentforce のエージェントは、技術スタック全体から豊富なコンテキストを取得して、回答を提供。検索をはじめとする Slack アクションを扱えるようにすることで、求めている情報をエージェントに見つけてもらいやすくなります。
Slack のインテリジェントな検索は、メタデータだけでなく、ファイル内の実際の内容をインデックス化するため、ナレッジが埋もれてしまうことはありません。検索結果は読みやすい会話形式で表示され、具体的な引用元も示されるため、情報を信頼して仕事に活かせます。
Slack の AI は、アプリケーション全体を検索して回答を見つけます。
プロジェクトのコストについて、エージェントとやり取りしている会話。
Slack の検索 UI が「プロジェクト ABC とは？」という質問に対する回答を表示している。

さまざまなシステムのデータソースを、1 か所で扱えるようにしたいと考えていました。それをまさに実現してくれるのが、Slack のエンタープライズ検索です。AI の力によって、ユーザーの目の前に直接、適切な情報を提示できます。

HC Madsen
キラキラのオーバーレイがついた虫眼鏡。
電子ブック
「探す」から「届く」へ : AI 活用が導くエンタープライズナレッジの新時代
もっと詳しく
検索フィールドに「チャンネル、ファイルなどを検索」と表示されている。
デモ
エンタープライズ検索のすべてを詳しく知る
今すぐ見る

安全で拡張性にすぐれ、サイロ化も解消

Slack は、あらゆるアプリや AI エージェントとつながり、連携・協調した仕事を実現できる唯一のオープンプラットフォームです。柔軟でセキュア、そして IT チームやセキュリティチームが管理やコンプライアンス維持に必要なインフラも備えています。

オープンエンタープライズプラットフォームについて、もっと詳しく
Slack は、大企業に求められる水準のセキュリティとコンプライアンスのツールを備え、GDPR、HIPAA、SOC 2 など主要な基準に対応しています。
Google ドライブや Salesforce、Anthropic の Claude など、技術スタック全体に接続できるため、会話の流れが途切れません。Slack Marketplace に 2,600 種類以上のアプリがそろい、その数は今も増加中です。
リアルタイム検索 API や MCP（モデルコンテキストプロトコル）サーバーを含んだ新しい開発者向けツールにより、ユーザーに代わってタスクを実行するのに必要なコンテキストを AI エージェントが安全に取得・利用する仕組みを、簡単に構築できるようになりました。
A Slack window shows a chat application with a dialog box for creating a rule.
The Workday app in Slack displays app notifications and approval options.
A form shows code for sending a message with Bolt for JavaScript.
画面に、さまざまなアプリケーションを使用した Slack の機能が表示されている。
ウェビナー
あらゆる仕事を Slack で
今すぐ見る

透明性のある会話型の発見エクスペリエンスを通じて、Perplexity は検索を再定義しようとしています。セキュリティ、コンプライアンス、ユーザーからの信頼の重要性を私たちと共有する Slack は、素晴らしいパートナーとして、この実現の力になっています。

Frank te Pas
ウェビナー
安全な Work OS へ : セキュリティに関する Slack のベストプラクティス
もっと詳しく
電子ブック
すべての層で顧客データを安全に管理する Slack のしくみ
もっと詳しく

実際の仕事の成果（と受賞）が証明

Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Easiest Setup - Fall 2025 by G2 market reportsAwarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reportsMost Implementable に選出 - 2025 年秋季 G2 マーケットレポート「Users Love Us」バッジを獲得 - 2025 年秋版 G2 マーケットレポート2026 年冬季 G2 マーケットレポートで Enterprise 部門の Easiest to Use を受賞Enterprise 部門の Users Most Likely To Recommend に選出 - 2025 年秋版 G2 マーケットレポート
94%プラスの ROI を達成した Slack のユーザー企業
33%ミーティング時間が短縮
82%部門を超えたコラボレーションの向上

出典 : 2026 年度 Slack Customer Success Metrics、n=1,754 Slack のユーザー企業

世界の革新的なエンタープライズが Slack で仕事を前へ。

「人々が仕事をしている Slack 内の場所に、ChatGPT をさらに近づけることができてうれしく思います。同僚に話しかけるように自然に最先端の AI を利用いただけます。Slack 向けの ChatGPT アプリを、会話、ファイル、ワークフローに組み込むことで、ナレッジやインサイトがすぐに手に入り、仕事がさらにスムーズに進むようになります」

OpenAI、Product LeadHemal Shah

「すべてを 1 か所で把握できる環境は、CIO にとって理想的です。切り替えの手間をなくしてストレスを軽減でき、集中力が高まります。業務の 75～80% を Slack 内で完結できれば、会社全体の生産性が飛躍的に向上するでしょう」

Box、SVP and Global CIORavi Malick

「従業員、仕事のプロセス、データを集約して、仕事の流れの中で連携できます。Slack は私たちの成長に欠かせない存在です」

Rivian、Vice President of Enterprise Technology and IT InfrastructureSridhar Thati

「Slack 内で AI エージェントと従業員が直接連携できることには、大きな力があります。AI エージェントは、Slack に蓄積された豊富なデータとコンテキストを活用し、仕事の流れの中でアクションしてくれる、まさにインテリジェントなチームメンバーです」

reMarkable、CTONico Cormier

「IBM では毎日 Slack を活用しています。Slack 内で Salesforce の商談情報に接続し、信頼できる唯一の情報源から進捗を正確につかめることに、大きな価値を感じています」

IBM、Global Salesforce PartnerJenn Booth

「Slack によって、従業員は自分らしい働き方を実現し、コミュニティを育んでいます。自動化やボット、インテグレーションが充実した Slack は、開発者にとっても真のプラットフォームです。私たちは Slack が本当に大好きなんです」

Rocket Companies、CEOVarun Krishna

Slack と Salesforce

Salesforce の CRM、データ、エージェントの力を Slack で活用

CRM のインサイトを Slack に、Slack のディスカッションを Salesforce に。CRM のデータと会話のデータを同時に確認できることで、どちらで仕事をしていても、より多くの情報にもとづいてすばやく意思決定できます。

もっと詳しく

チームワークから生産性をさらに引き出す

組織にぴったりのエンタープライズ向け料金プランをお選びいただけます。

ビジネスプラス
AI を活用した仕事で、規模拡大に対応
3 か月間 50% オフ*
$18US$9
ユーザー 1 人あたりの月額（月払い）
ユーザー 1 人あたり月額 $15 USD（年払い）
営業担当者に問い合わせる今すぐ始める
無制限のメッセージ履歴、アプリのインテグレーション、自動化
Slack 内のすべてのメッセージ履歴にアクセスし、お気に入りのアプリを接続して、仕事を自動化。
音声会議とビデオ会議
Slack ハドルミーティングによる音声・ビデオ会議（画面共有も可能）で、リアルタイムで連携して仕事を進められます。
AI による会話の要約、毎日のまとめ、ワークフローの生成
Slack で AI を利用して、質問への答えを得たり、ワークフローを構築したり、毎日のまとめですばやくキャッチアップしたりしましょう。
SAML ベースのシングルサインオン
任意の IDP でサインインできます。Okta、Google、Azure など、12 の SSO オプションがサポートされています。
SCIM ユーザー管理
Slack は、SCIM によるメンバーのプロビジョニングに対応。コネクタアプリと、サポートされている ID プロバイダーの利用が必要です。
おすすめ
Enterprise+
包括的なエージェンティック OS でパフォーマンスを最大化
料金は営業担当者にお問い合わせください
営業担当者に問い合わせる
ビジネスプラスプランの全機能に以下をプラス
エンタープライズ検索
エンタープライズ検索により、接続されたアプリ、データベース、システムを横断して情報を検索。
HIPAA 準拠
Slack では、ファイルやメッセージコンテンツに対して、保護対象保健情報（PHI）をサポートするよう設定できます。
複数の SAML 設定
任意の IDP でサインインできます。Okta、Google、Azure など、12 の SSO オプションがサポートされています。
EMM インテグレーションのサポート
VMware AirWatch や Ivanti MobileIron などのエンタープライズモバイル管理（EMM）ソリューションで、モバイルデータを管理。
ネイティブのデータ損失防止
外部メッセージやファイルをスキャンして、データの損失や漏えいを防止。

