AI エージェントが可能にする無限の労働力

人が仕事をする方法は根本的に変わってきています。

現代のチームは、サポートするためのリソースでは対応しきれないほどの業務を抱えており、製品の遅れや顧客対応品質の低下につながっています。組織は AI に期待を寄せるようになっていますが、画一的な回答を提供する中途半端なソリューションに対する許容度は著しく低くなっています。

企業は、エージェントを活用したビジネスの基本システムという、新しいタイプのプラットフォームを求めています。このプラットフォームでは、専用の AI エージェントという形でデジタル労働力が提供されます。AI エージェントは、データを活用し、論理的に考え、既存のワークフロー内で動作してアクションを実行することができます。

Slack の最新レポートによると、エージェントとともに働いている人は、自分の仕事に対して「非常に生産的だ」と感じる割合が 72% も高くなっています。

また、代わりの方法はコストがかかり、エージェントを使用しない従業員は、エージェントを使用する従業員に比べて 40% 近くも多くの時間を管理業務に費やしています。

Slack のレポートでは、IBM、Deloitte、Writer、Canva といったテクノロジー業界の企業の多数のリーダーによる先見的な予測が紹介されています。

レポートをダウンロードして、企業向けのデジタル労働プラットフォームである Agentforce が無限の労働力を可能にする仕組みと、Slack のビジネスの基本システムが、エージェントを真のチームメンバーに変えるためのベストプラクティスである理由をご確認ください。