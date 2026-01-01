Slack のロゴを中心にして同僚 4 人が一緒に仕事をしているイラスト画像。
パートナーシップ

Slack とともに新しい働き方へ

パートナーとして、ソフトウェア、セキュリティ、コンサルティング分野の精鋭企業に加わり、Slack とともに組織の生産性向上やビジネスの変革を支援しましょう。

Slack のパートナープログラム

組織が生産性のポテンシャルを最大限に発揮できるよう、Slack のパートナー企業が、さまざまなツールやサービス、ソリューションを提供しています。

生産性が高まる

チームが日々利用しているツールを Slack 内で使えるようにすることで、集中力が高まり、生産性の向上につながります。

業務効率がアップ

パートナーの力により、組織の垣根を超えて、より有意義なコラボレーション方法を導入できます。

テクノロジーへの投資価値が向上

Slack のオープンなプラットフォームにより、既存の IT インフラと簡単に連携できます。

ソフトウェアパートナーのご紹介

チームで日常的に使っているツールと Slack を組み合わせることで、大きな効果が生まれます。財務やマーケティングの自動化から、生産性向上、ビデオ会議まで、すべてが 1 つの場所に集まり、プロジェクトの効率がシームレスに高まります。

Atlassian のロゴ

Atlassian

Jira、Confluence、Bitbucket、Trello など、チームワークをスマートかつ迅速に進めるための生産性ツール一式。

AWS のロゴ

AWS

世界中のデータセンターから充実した機能とサービスを提供する包括的なクラウドプラットフォーム。多くの企業が採用。

Box のロゴ

Box

コンテンツ管理、ワークフロー、コラボレーションのための安全なプラットフォーム。

DocuSign のロゴ

DocuSign

組織の契約プロセス全体の自動化・一元化を叶える電子署名の大手プロバイダー。

Google Workspace のロゴ

Google Workspace

カレンダーの予定の把握、ファイルの共同編集やステータスの更新などがスムーズに行える一連の時短アプリ。

PagerDuty のロゴ

PagerDuty

DevOps、ITOps、および SecOpsチームに対して、データに基づくインサイトをリアルタイムで提供する、大手デジタル運用管理プラットフォーム。

Workday のロゴ

Workday

財務管理、人事、計画立案のための大手 ERP システム。

Zoom のロゴ

Zoom

会議、ウェビナー、カンファレンス、電話でのコミュニケーションを集約できる最新の動画コミュニケーションプラットフォーム。

コンサルティングパートナーのご紹介

Salesforce のパートナーエコシステムから、Slack 認定のコンサルティングパートナーを探せます。チームの垣根を超えた効率と生産性の向上に、頼りになるパートナーです。

Accenture のロゴ

Accenture

ヒューマンエクスペリエンスを再構築して成長への勢いを燃え立たせ、価値創出を加速します。

Capgemini のロゴ

Capgemini

企業と提携し、テクノロジーと Slack の力を活用することでビジネスを変革・管理。

Deloitte のロゴ

Deloitte Digital

あらゆる業界におけるグローバルブランドのビジネス成果の実現を加速し、Slack でコラボレーションを変革。

IBM のロゴ

IBM

Slackを通して、さまざまな業界・業務知見・多様なソリューションを活用し、お客様の組織変革や新しい働き方の導入をご支援します。

PWC のロゴ

PwC

深い業界ナレッジ、チームの変革、変更管理を組み合わせ、ヒューマンエクスペリエンスとテクノロジーを通じて Slack による連携の進化を実現。

Silverline CRM のロゴ

Silverline

Slack と Salesforce の持つ力を活用して、ビジネスで本当の結果を出すためのソリューションを作成し、「仕事のための仕事」を減らします。

Slalom のロゴ

Slalom

Slack でできることや今後の展望を考えるための戦略、テクノロジー、ビジネス変革に特化。

アビームコンサルティングのロゴ

ABeam Consulting

次世代の人材管理ソリューションに向けた「働き方の変革」を推進する包括的なコンサルティングサービスを提供。

セキュリティ＆コンプライアンスパートナーの紹介

データ損失防止から、ID 管理、eDiscovery まで。セキュリティやコンプライアンスの分野をリードするパートナーとの連携で、あらゆる要件への対応をサポートします。

Microsoft のロゴ

Defender for Cloud Apps

サイバー脅威の特定と対処のため、多機能な視認性、データ移動の制御、アナリティクスを提供するクラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）。

Global Relay のロゴ

Global Relay

規格や規則に適合する電子通信のアーカイブ、メッセージ、監視、情報ガバナンス、eDiscovery を提供。

McAfee のロゴ

McAfee

あらゆるクラウドサービスにおけるエンタープライズのデータとユーザーをリアルタイムに保護。

Netskope のロゴ

Netskope

言語に依存しないコンテンツ検査とサポート機能を提供する、業界トップの DLP。

Okta のロゴ

Okta

シングルサインオン、2 要素認証、ライフサイクル管理（プロビジョニング）などを提供するクラウドベースのアイデンティティ管理プラットフォーム。

Symantec のロゴ

Symantec

データ損失防止（DLP）とクラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）のサービスを提供する統合クラウドセキュリティソリューション。

Splunk のロゴ

Splunk

世界初の Data-to-Everything™ プラットフォーム。IT、DevOps、セキュリティチームが、あらゆるソースやタイムスケールのデータを使って組織変革を実現。

Zscaler のロゴ

Zscaler

従来のネットワークセキュリティを見直し、企業がどこからでも安全に作業できるようにすることで安全なデジタルトランスフォーメーションを実現。

