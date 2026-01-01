Slack とともに新しい働き方へ
パートナーとして、ソフトウェア、セキュリティ、コンサルティング分野の精鋭企業に加わり、Slack とともに組織の生産性向上やビジネスの変革を支援しましょう。
コンサルティングパートナーとなることに関心をお持ちの場合は、
Salesforce パートナーコミュニティからご登録ください。
Slack のパートナープログラム
組織が生産性のポテンシャルを最大限に発揮できるよう、Slack のパートナー企業が、さまざまなツールやサービス、ソリューションを提供しています。
生産性が高まる
チームが日々利用しているツールを Slack 内で使えるようにすることで、集中力が高まり、生産性の向上につながります。
業務効率がアップ
パートナーの力により、組織の垣根を超えて、より有意義なコラボレーション方法を導入できます。
テクノロジーへの投資価値が向上
Slack のオープンなプラットフォームにより、既存の IT インフラと簡単に連携できます。
ソフトウェアパートナーのご紹介
チームで日常的に使っているツールと Slack を組み合わせることで、大きな効果が生まれます。財務やマーケティングの自動化から、生産性向上、ビデオ会議まで、すべてが 1 つの場所に集まり、プロジェクトの効率がシームレスに高まります。
Atlassian
Jira、Confluence、Bitbucket、Trello など、チームワークをスマートかつ迅速に進めるための生産性ツール一式。
AWS
世界中のデータセンターから充実した機能とサービスを提供する包括的なクラウドプラットフォーム。多くの企業が採用。
Box
コンテンツ管理、ワークフロー、コラボレーションのための安全なプラットフォーム。
DocuSign
組織の契約プロセス全体の自動化・一元化を叶える電子署名の大手プロバイダー。
Google Workspace
カレンダーの予定の把握、ファイルの共同編集やステータスの更新などがスムーズに行える一連の時短アプリ。
PagerDuty
DevOps、ITOps、および SecOpsチームに対して、データに基づくインサイトをリアルタイムで提供する、大手デジタル運用管理プラットフォーム。
Workday
財務管理、人事、計画立案のための大手 ERP システム。
Zoom
会議、ウェビナー、カンファレンス、電話でのコミュニケーションを集約できる最新の動画コミュニケーションプラットフォーム。
Asana
小規模プロジェクトから戦略的施策まで、チームをまとめて仕事を進めるための管理ツール。
Dropbox
チームのコンテンツすべてを愛用ツールで融合するスマートなワークスペース。
ServiceNow
仕事環境の改善に役立つデジタルワークフローを提供するクラウドベースのプラットフォームとソリューション。
Zendesk
企業が顧客に対する理解を深めて適切に対応するためのカスタマーサービスと顧客エンゲージメントスイート。
コンサルティングパートナーのご紹介
Salesforce のパートナーエコシステムから、Slack 認定のコンサルティングパートナーを探せます。チームの垣根を超えた効率と生産性の向上に、頼りになるパートナーです。
Accenture
ヒューマンエクスペリエンスを再構築して成長への勢いを燃え立たせ、価値創出を加速します。
Capgemini
企業と提携し、テクノロジーと Slack の力を活用することでビジネスを変革・管理。
Deloitte Digital
あらゆる業界におけるグローバルブランドのビジネス成果の実現を加速し、Slack でコラボレーションを変革。
IBM
Slackを通して、さまざまな業界・業務知見・多様なソリューションを活用し、お客様の組織変革や新しい働き方の導入をご支援します。
PwC
深い業界ナレッジ、チームの変革、変更管理を組み合わせ、ヒューマンエクスペリエンスとテクノロジーを通じて Slack による連携の進化を実現。
Silverline
Slack と Salesforce の持つ力を活用して、ビジネスで本当の結果を出すためのソリューションを作成し、「仕事のための仕事」を減らします。
Slalom
Slack でできることや今後の展望を考えるための戦略、テクノロジー、ビジネス変革に特化。
ABeam Consulting
次世代の人材管理ソリューションに向けた「働き方の変革」を推進する包括的なコンサルティングサービスを提供。
Adesso
Slack と包括的な変更管理フレームワークを活用し、さまざまな業界においてビジネスプロセスおよびコミュニケーションプログラムを最適化。
Atrium
優れたデータサイエンスを、業界と Slack についての専門知識と組み合わせることで、アナリティクスと AI ソリューションのアドバイス提供、実装、拡張を行います。
Globant
Salesforce Summit Level Partner として18 か国で展開。デジタルやコグニティブの未来に備えるために Slack で組織を変革。
NeuraFlash
Slack と Salesforce Customer 360 を活用した、ソリューションの自動化、実装、カスタマイズにより、業務効率と顧客満足度の向上を導きます。
Nextview
深い業界ナレッジとデザイン主導の Slack および Salesforce の機能を融合し、ビジネスのデジタル変革と顧客中心主義の推進を実現。
Robots & Pencils
Slack プラットフォームでアプリとインテグレーションを構築して、デジタルイノベーションと効果的なコラボレーションを企業全体で促進。
セキュリティ＆コンプライアンスパートナーの紹介
データ損失防止から、ID 管理、eDiscovery まで。セキュリティやコンプライアンスの分野をリードするパートナーとの連携で、あらゆる要件への対応をサポートします。
Defender for Cloud Apps
サイバー脅威の特定と対処のため、多機能な視認性、データ移動の制御、アナリティクスを提供するクラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）。
Global Relay
規格や規則に適合する電子通信のアーカイブ、メッセージ、監視、情報ガバナンス、eDiscovery を提供。
McAfee
あらゆるクラウドサービスにおけるエンタープライズのデータとユーザーをリアルタイムに保護。
Netskope
言語に依存しないコンテンツ検査とサポート機能を提供する、業界トップの DLP。
Okta
シングルサインオン、2 要素認証、ライフサイクル管理（プロビジョニング）などを提供するクラウドベースのアイデンティティ管理プラットフォーム。
Symantec
データ損失防止（DLP）とクラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）のサービスを提供する統合クラウドセキュリティソリューション。
Splunk
世界初の Data-to-Everything™ プラットフォーム。IT、DevOps、セキュリティチームが、あらゆるソースやタイムスケールのデータを使って組織変革を実現。
Zscaler
従来のネットワークセキュリティを見直し、企業がどこからでも安全に作業できるようにすることで安全なデジタルトランスフォーメーションを実現。
Aware
リスクを排除し、組織センチメントを分析し、確実なインサイトを提供するオールインワンのガバナンス、eDiscovery、DLP、およびインテリジェンスプラットフォーム。
Exterro
eDiscovery、プライバシー、法律、デジタル調査、サイバーセキュリティ、コンプライアンス、情報ガバナンスなどの複雑な相互接続を自動化。
Hanzo Hold
Hanzo Enterprise Platform は法的な防御能力を基盤として開発され、eDiscovery およびコンプライアンスのためのデータ収集、保存、分析における代表的存在とみなされています。
Microsoft 365 コンプライアンス
組織がコンプライアンスリスクを評価し、機密データを管理・保護し、規制要件に対応するためのインテリジェントなコンプライアンスおよびリスク管理ソリューションを提供。
Microsoft Intune
Microsoft Endpoint Manager の一部。今日のハイブリッドな仕事環境でデータと従業員体験を保護するために構築された、クラウドベースの統合エンドポイント管理を牽引。
Onna
あらゆるデータソースを接続することで検索や管理を合理化・簡素化する中心的な情報アクセスポイント。
Relativity
訴訟、調査、政府要請の管理に必要なツールを提供する電子情報開示ソフトウェア。
Smarsh
幅広いコミュニケーションチャンネルにわたり、キャプチャ、アーカイブ、検索のソリューションを提供する大手データアーカイブプロバイダー。
Theta Lake
Theta Lake は Slack とシームレスに統合され、包括的なキャプチャからコンプライアンスに準拠した長期アーカイブ、eDiscovery、監視、リスク検知まで、あらゆる面を自動化できます。
Veritas
データ管理をシンプルにして重要データの完全保護を保証するためのデータ保護、アーカイブ、インサイトを提供。