Slack とともに新しい働き方へ

ソフトウェアパートナーのご紹介

チームで日常的に使っているツールと Slack を組み合わせることで、大きな効果が生まれます。財務やマーケティングの自動化から、生産性向上、ビデオ会議まで、すべてが 1 つの場所に集まり、プロジェクトの効率がシームレスに高まります。

