Crea un modo migliore di lavorare insieme a Slack

Immagine illustrata di quattro colleghi che lavorano insieme con al centro il logo di Slack.
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Unisciti ad aziende leader in software, sicurezza e consulenza per aiutare i team a liberare il potenziale produttivo e trasformare il business con Slack.

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Il programma Partner

I nostri partner offrono una gamma di strumenti, servizi e soluzioni per aiutare i team a raggiungere il loro potenziale produttivo.

Aumenta la produttività

Ottieni di più e riduci le distrazioni integrando in Slack gli strumenti che i tuoi team usano quotidianamente.

Migliora l’efficienza

Sfrutta le capacità dei nostri partner per adottare modi migliori di collaborare all'interno e all'esterno della tua organizzazione.

Potenzia gli investimenti tecnologici

Connetti facilmente Slack alla tua architettura IT esistente grazie alla nostra piattaforma aperta.

I nostri partner di software

Slack si integra perfettamente con gli strumenti che i tuoi team usano già. Dall’automazione di finanza e marketing alla produttività e alle videoconferenze, inizia a ottimizzare facilmente i tuoi progetti, tutto da un unico posto.

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Logo di Atlassian

Atlassian

Una suite di strumenti per la produttività, tra cui Jira, Confluence, Bitbucket e Trello, che aiuta i team a collaborare in modo più efficiente e rapido.

Logo AWS

AWS

Piattaforma cloud completa e largamente diffusa che offre servizi completi dai data center di tutto il mondo.

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Box

Piattaforma sicura per la gestione di contenuti, i workflow e la collaborazione.

Logo DocuSign

DocuSign

Fornitore leader di firma elettronica che attualmente aiuta le organizzazioni ad automatizzare e collegare l’intero processo di stipula dei contratti.

Logo Google Workspace

Google Workspace

Set di app che ti aiutano a risparmiare tempo, tenere sotto controllo il calendario, collaborare su file, aggiornare lo stato e altro ancora.

Logo PagerDuty

PagerDuty

Piattaforma leader nella gestione delle operazioni digitali che offre informazioni dettagliate in tempo reale basate sui dati per i team DevOps, ITOps e SecOps.

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Workday

Sistema ERP leader nei settori della gestione finanziaria, delle risorse umane e della pianificazione.

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Zoom

Piattaforma moderna di comunicazione video che unisce riunioni, webinar, sale per conferenze e comunicazioni telefoniche.

I nostri partner di consulenza

Esplora l’ecosistema di partner Salesforce e troverai partner di consulenza con certificazione Slack: guide utili per migliorare efficienza e produttività in tutti i tuoi team.

Scopri i nostri partner con certificazione Slack

Logo Accenture

Accenture

Reinventare le esperienze umane che alimentano la crescita e accelerano il percorso verso il valore.

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Capgemini

Collabora con le aziende per trasformare e gestire il loro business sfruttando il potere della tecnologia e la piattaforma Slack.

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Deloitte Digital

Offre risultati aziendali accelerati per marchi globali di tutti i settori per trasformare la collaborazione con Slack.

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IBM

Slack e Salesforce insieme per creare workflow intelligenti e moderni che producono un impatto su larga scala

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KPMG

Accelera la trasformazione aziendale con una profonda esperienza nel settore e il framework incentrato sul cliente per la trasformazione digitale di KPMG — “Connected. Powered. Trusted.”

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PwC

Uniamo la profonda conoscenza del settore, la trasformazione della forza lavoro e la gestione del cambiamento per migliorare la collaborazione con Slack attraverso l'esperienza umana e la tecnologia.

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Silverline

Creazione di soluzioni che producono risultati aziendali reali e semplificazione dello svolgimento del lavoro grazie alla potenza di Slack e Salesforce.

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Slalom

Incentrato sulla strategia, la tecnologia e la trasformazione aziendale per ridefinire ciò che è possibile realizzare e creare il futuro con Slack.

I nostri partner per la sicurezza e la conformità

Prevenzione della perdita dei dati. Gestione dell’identità. E-discovery. Qualunque sia la tua esigenza, offriamo integrazioni con partner leader in ambito di sicurezza e conformità che sono pronti ad aiutarti.

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Defender for Cloud Apps

Cloud Access Security Broker (CASB) che offre visibilità multifunzione, controllo sul traffico di dati e statistiche per identificare e combattere le minacce informatiche.

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Global Relay

Offre soluzioni conformi per l’archiviazione delle comunicazioni elettroniche, la messaggistica, la supervisione, la governance delle informazioni e l’eDiscovery.

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McAfee

Offerta di protezione in tempo reale per dati e utenti aziendali in tutti i servizi cloud.

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Soluzione di prevenzione della perdita dei dati leader del settore con supporto e analisi del contenuto indipendente dalla lingua.

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Okta

Piattaforma di gestione delle identità basata sul cloud che offre funzioni quali Single Sign-On, autenticazione a più fattori, gestione del ciclo di vita (provisioning) e altro ancora.

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Symantec

Soluzione per la sicurezza cloud integrata che include la prevenzione della perdita dei dati e i servizi CASB (Cloud Access Security Broker).

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Splunk

La prima piattaforma Data-to-Everything™ al mondo, che permette ai team IT, DevOps e di sicurezza di trasformare le loro organizzazioni con dati provenienti da qualsiasi fonte e su qualsiasi scala temporale.

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Consente una trasformazione digitale sicura rielaborando la sicurezza di rete tradizionale e consentendo alle imprese di lavorare in modo sicuro da qualsiasi luogo.

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