Crea un modo migliore di lavorare insieme a Slack
Unisciti ad aziende leader in software, sicurezza e consulenza per aiutare i team a liberare il potenziale produttivo e trasformare il business con Slack.
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Il programma Partner
I nostri partner offrono una gamma di strumenti, servizi e soluzioni per aiutare i team a raggiungere il loro potenziale produttivo.
Aumenta la produttività
Ottieni di più e riduci le distrazioni integrando in Slack gli strumenti che i tuoi team usano quotidianamente.
Migliora l’efficienza
Sfrutta le capacità dei nostri partner per adottare modi migliori di collaborare all'interno e all'esterno della tua organizzazione.
Potenzia gli investimenti tecnologici
Connetti facilmente Slack alla tua architettura IT esistente grazie alla nostra piattaforma aperta.
I nostri partner di software
Slack si integra perfettamente con gli strumenti che i tuoi team usano già. Dall’automazione di finanza e marketing alla produttività e alle videoconferenze, inizia a ottimizzare facilmente i tuoi progetti, tutto da un unico posto.
Atlassian
Una suite di strumenti per la produttività, tra cui Jira, Confluence, Bitbucket e Trello, che aiuta i team a collaborare in modo più efficiente e rapido.
AWS
Piattaforma cloud completa e largamente diffusa che offre servizi completi dai data center di tutto il mondo.
Box
Piattaforma sicura per la gestione di contenuti, i workflow e la collaborazione.
DocuSign
Fornitore leader di firma elettronica che attualmente aiuta le organizzazioni ad automatizzare e collegare l’intero processo di stipula dei contratti.
Google Workspace
Set di app che ti aiutano a risparmiare tempo, tenere sotto controllo il calendario, collaborare su file, aggiornare lo stato e altro ancora.
PagerDuty
Piattaforma leader nella gestione delle operazioni digitali che offre informazioni dettagliate in tempo reale basate sui dati per i team DevOps, ITOps e SecOps.
Workday
Sistema ERP leader nei settori della gestione finanziaria, delle risorse umane e della pianificazione.
Zoom
Piattaforma moderna di comunicazione video che unisce riunioni, webinar, sale per conferenze e comunicazioni telefoniche.
Asana
Strumento di gestione del lavoro che aiuta i team a coordinare il lavoro, dai piccoli progetti alle iniziative strategiche.
Dropbox
L’area di lavoro intelligente che riunisce tutto il contenuto di un team con gli strumenti preferiti.
ServiceNow
Piattaforma e soluzioni basate sul cloud che offrono workflow digitali, migliorando l’efficienza del mondo del lavoro e semplificando la vita delle persone.
Zendesk
Suite di servizi di assistenza e coinvolgimento dei clienti che aiuta le aziende a comprendere e a servire meglio i propri clienti.
I nostri partner di consulenza
Esplora l’ecosistema di partner Salesforce e troverai partner di consulenza con certificazione Slack: guide utili per migliorare efficienza e produttività in tutti i tuoi team.
Accenture
Reinventare le esperienze umane che alimentano la crescita e accelerano il percorso verso il valore.
Capgemini
Collabora con le aziende per trasformare e gestire il loro business sfruttando il potere della tecnologia e la piattaforma Slack.
Deloitte Digital
Offre risultati aziendali accelerati per marchi globali di tutti i settori per trasformare la collaborazione con Slack.
IBM
Slack e Salesforce insieme per creare workflow intelligenti e moderni che producono un impatto su larga scala
KPMG
Accelera la trasformazione aziendale con una profonda esperienza nel settore e il framework incentrato sul cliente per la trasformazione digitale di KPMG — “Connected. Powered. Trusted.”
PwC
Uniamo la profonda conoscenza del settore, la trasformazione della forza lavoro e la gestione del cambiamento per migliorare la collaborazione con Slack attraverso l'esperienza umana e la tecnologia.
Silverline
Creazione di soluzioni che producono risultati aziendali reali e semplificazione dello svolgimento del lavoro grazie alla potenza di Slack e Salesforce.
Slalom
Incentrato sulla strategia, la tecnologia e la trasformazione aziendale per ridefinire ciò che è possibile realizzare e creare il futuro con Slack.
Adesso
Utilizzo di Slack e dei framework di gestione olistica del cambiamento per ottimizzare i processi aziendali e i programmi di comunicazione in un’ampia gamma di settori.
Atrium
Consulenza, implementazione ed estensione di soluzioni di intelligenza artificiale e analisi combinando l’eccellenza nella data science con l’esperienza nel settore e di Slack.
Globant
Cresce come Salesforce Summit Level Partner in 18 paesi e trasforma le organizzazioni, preparandole a un futuro digitale e cognitivo con Slack.
MHP
Definisce il futuro della mobilità e della produzione creando esperienze complete per i dipendenti e reinventando il lavoro grazie alla collaborazione.
NeuraFlash
Aiuta le organizzazioni ad automatizzare, implementare e personalizzare soluzioni usando Slack e Salesforce Customer 360, migliorando l’efficienza e la soddisfazione dei clienti.
Nextview
Combina una profonda conoscenza del settore con un’esperienza Slack e Salesforce basata sulla progettazione per trasformare digitalmente le aziende e promuovere la centralità del cliente.
Robots & Pencils
Creazione di app e integrazioni sulla piattaforma Slack per favorire l'innovazione digitale e una collaborazione efficace in tutta l'azienda.
I nostri partner per la sicurezza e la conformità
Prevenzione della perdita dei dati. Gestione dell’identità. E-discovery. Qualunque sia la tua esigenza, offriamo integrazioni con partner leader in ambito di sicurezza e conformità che sono pronti ad aiutarti.
Defender for Cloud Apps
Cloud Access Security Broker (CASB) che offre visibilità multifunzione, controllo sul traffico di dati e statistiche per identificare e combattere le minacce informatiche.
Global Relay
Offre soluzioni conformi per l’archiviazione delle comunicazioni elettroniche, la messaggistica, la supervisione, la governance delle informazioni e l’eDiscovery.
McAfee
Offerta di protezione in tempo reale per dati e utenti aziendali in tutti i servizi cloud.
Netskope
Soluzione di prevenzione della perdita dei dati leader del settore con supporto e analisi del contenuto indipendente dalla lingua.
Okta
Piattaforma di gestione delle identità basata sul cloud che offre funzioni quali Single Sign-On, autenticazione a più fattori, gestione del ciclo di vita (provisioning) e altro ancora.
Symantec
Soluzione per la sicurezza cloud integrata che include la prevenzione della perdita dei dati e i servizi CASB (Cloud Access Security Broker).
Splunk
La prima piattaforma Data-to-Everything™ al mondo, che permette ai team IT, DevOps e di sicurezza di trasformare le loro organizzazioni con dati provenienti da qualsiasi fonte e su qualsiasi scala temporale.
Zscaler
Consente una trasformazione digitale sicura rielaborando la sicurezza di rete tradizionale e consentendo alle imprese di lavorare in modo sicuro da qualsiasi luogo.
Aware
Offre una piattaforma completa di governance, eDiscovery, DLP e intelligence che rimuove il rischio, analizza le opinioni dell’organizzazione e fornisce informazioni dettagliate autentiche.
Exterro
Automatizza le complesse interconnessioni di eDiscovery, privacy, questioni legali, indagini digitali, cybersecurity, compliance e information governance.
Hanzo Hold
La piattaforma enterprise di Hanzo è stata sviluppata sulla base della difendibilità legale ed è considerata il "gold standard" per la raccolta, la conservazione e l’analisi in ambito di eDiscovery e conformità.
Conformità Microsoft 365
Offre soluzioni intelligenti di gestione del rischio e della conformità per aiutare la tua organizzazione a valutare i rischi di conformità, governare e proteggere i dati sensibili e rispettare i requisiti normativi.
Microsoft Intune
Parte di Microsoft Endpoint Manager e leader nella gestione unificata degli endpoint basata sul cloud, è stato realizzato per proteggere i dati e le esperienze dei dipendenti per il mondo ibrido del lavoro odierno.
Onna
Un punto di accesso centrale alle informazioni che collega qualsiasi origine dati per offrire un'esperienza di ricerca e gestione rapida e semplificata.
Relativity
Software di eDiscovery che offre gli strumenti necessari per gestire contenziosi, indagini e richieste da parte delle autorità.
Smarsh
Fornitore leader di servizi di archiviazione dei dati che offre soluzioni specializzate di acquisizione, archiviazione e rilevamento su una vasta gamma di canali di comunicazione.
Theta Lake
Theta Lake si integra perfettamente con Slack per automatizzare tutti i processi, dall’acquisizione completa dei dati all’archiviazione conforme a lungo termine, l’eDiscovery, la supervisione e l’individuazione dei rischi.
Veritas
Offre protezione dei dati, archiviazione e informazioni dettagliate per semplificare la gestione dei dati e garantire la protezione completa dei dati aziendali di importanza critica.