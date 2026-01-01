Ottima domanda. Slack rappresenta un nuovo modo di lavorare per l’intera azienda. Rispetto alle e-mail, Slack è una piattaforma più veloce, meglio organizzata e più sicura: tutta la comunicazione è organizzata in canali facili da creare, da seguire e da cercare. Se crei un canale per tutto ciò che accade in azienda, tutti sanno esattamente dove andare per portare avanti il lavoro. Slack porta anche l’IA nel flusso di lavoro, supportandoti durante la giornata lavorativa e rendendo più facile e veloce trovare e utilizzare le informazioni di cui hai bisogno. Inoltre, a differenza delle e-mail, Slack si integra con tutti gli altri sistemi all'interno del tuo stack tecnologico, diventando l’unico sistema operativo per tutto il tuo lavoro. Slack riunisce in unico posto tutto e tutti coloro di cui hai bisogno per lavorare, eliminando i cambi di contesto, i silos di dati o la perdita di informazioni.

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