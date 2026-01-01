Automazione potenziata dall'IA per tutti
Converti i processi quotidiani in workflow automatizzati, senza scrivere una sola riga di codice.
Crea workflow in pochi minuti con l’IA
Nessuna competenza tecnica? Nessun problema. Workflow Builder usa l’IA per creare processi automatizzati in pochi clic. Ti basta dire all’IA di cosa hai bisogno e costruirà il workflow per te, liberando tempo prezioso da dedicare a ciò che conta davvero.
“Workflow Builder semplifica i processi e migliora la collaborazione. Grazie all’automazione delle attività, possiamo concentrarci meglio sull’esperienza di clienti e fornitori e meno sull’amministrazione.”
Workflow più intelligenti in un solo passaggio
Il passaggio Genera risposta IA in Workflow Builder consente a chiunque di aggiungere un passaggio IA ai propri workflow. Scrivi un prompt in linguaggio naturale, connetti le fonti di conoscenza da Slack e ottieni ogni volta una risposta affidabile e contestualizzata.
Automatizza qualsiasi cosa, dalla più semplice alla più complessa
Gestisci il triage degli incidenti, instrada le richieste, concedi le approvazioni e molto altro. Dalle attività con un singolo passaggio ai processi con più diramazioni, i workflow in Slack possono includere logica condizionale con supporto fino a 15 condizioni.
Connetti i tuoi strumenti con un semplice clic
Porta i tuoi strumenti preferiti in Slack e Workflow Builder si occuperà del resto. Tra questi, Salesforce e oltre 70 app, con connettori plug-and-play per mantenere un flusso di lavoro costante e ridurre i cambi di contesto.
28%
tempo risparmiato con l’automazione1
80%
di coloro che hanno sviluppato workflow di Slack non sono esperti tecnici2
Workflow Builder funziona ovunque lavori il tuo team
Invia workflow nei messaggi, incorporali nei canvas, aggiungili ai segnalibri in un canale e molto altro. Workflow Builder si integra nel tuo flusso di lavoro, facilitando l'adozione da parte di tutto il team.
Personalizza il tuo flusso di lavoro
Porta l’automazione a nuovi livelli con il codice personalizzato nell'API di Slack. Collega i connettori per tradurre le azioni in Slack in risultati immediati nei tuoi strumenti di terze parti preferiti.Inizia a creare passaggi personalizzati
Domande frequenti
Ottima domanda. Slack rappresenta un nuovo modo di lavorare per l’intera azienda. Rispetto alle e-mail, Slack è una piattaforma più veloce, meglio organizzata e più sicura: tutta la comunicazione è organizzata in canali facili da creare, da seguire e da cercare. Se crei un canale per tutto ciò che accade in azienda, tutti sanno esattamente dove andare per portare avanti il lavoro. Slack porta anche l’IA nel flusso di lavoro, supportandoti durante la giornata lavorativa e rendendo più facile e veloce trovare e utilizzare le informazioni di cui hai bisogno. Inoltre, a differenza delle e-mail, Slack si integra con tutti gli altri sistemi all'interno del tuo stack tecnologico, diventando l’unico sistema operativo per tutto il tuo lavoro. Slack riunisce in unico posto tutto e tutti coloro di cui hai bisogno per lavorare, eliminando i cambi di contesto, i silos di dati o la perdita di informazioni.
Per scoprire di più sull’argomento, ti consigliamo di consultare la nostra Libreria di risorse.
Workflow Builder è una funzione a pagamento inclusa negli abbonamenti Pro, Business+ ed Enterprise di Slack. Per scoprire gli abbonamenti gratuiti e a pagamento, consulta la nostra pagina dei prezzi.
Grazie alla sua flessibilità, Workflow Builder consente di creare workflow per una vasta gamma di attività. Molte persone creano workflow per condividere informazioni con i nuovi membri del team, richiedere l’approvazione di permessi o ferie, compilare ticket di assistenza, chiedere feedback ai colleghi, facilitare le sessioni di domande e risposte e molto altro ancora. Le possibilità sono praticamente infinite. Lasciati ispirare da questi workflow di esempio.
Pensa ai workflow come a una serie di azioni e reazioni. Ogni workflow in Slack inizia con un trigger. Alcuni trigger avviano automaticamente un workflow, ad esempio a una data e ora programmate, mentre altri si attivano quando qualcuno compie un’azione, come quella di selezionarli dal menu delle azioni rapide.
Quando viene eseguita una di queste azioni, il trigger avvia automaticamente i passaggi del workflow. Questi passaggi definiscono il modo in cui le persone interagiscono con il workflow. Puoi aggiungere passaggi che inviano messaggi o moduli personalizzati oppure usare passaggi di connettori che collegano il workflow ad altri strumenti.
Vuoi provare? Apri Workflow Builder per iniziare!
Sì! Con i connettori è possibile creare workflow che inviano automaticamente informazioni a strumenti come Jira, Salesforce e Google Sheets. Scopri di più su come creare un nuovo workflow con i connettori.