Applicazione Slack che mostra un canale selezionato con chat

La gestione dei progetti, direttamente in Slack

La gestione dei progetti in Slack ti consente di gestire il lavoro dell'intero team dall'inizio alla fine, proprio dove stai già lavorando.

Scopri come i team gestiscono i progetti in Slack:
Collaborazione

Gestisci i progetti e porta avanti il lavoro, più velocemente

Riunisci le persone giuste in un canale per assicurarti che nessuno resti indietro e facilitare la gestione dei progetti. Avvia un incontro per chattare in diretta con il tuo team o registra un clip per condividere rapidamente aggiornamenti e feedback.

Monitoraggio

Aiuta il team a tenere il passo

Una gestione efficace dei progetti inizia acquisendo, organizzando e monitorando i componenti più importanti dei tuoi progetti in un elenco. Qui i team possono gestire le attività, dare priorità al lavoro, monitorare i progressi e promuovere la responsabilità.

Organizzazione

Sintonizza tutti sulla stessa lunghezza d'onda

Crea un canvas per raccogliere e gestire tutte le informazioni sul progetto, dalle principali parti interessate e risorse alle tempistiche e obiettivi finali.

Accelera il ritmo in ogni progetto.

Con i modelli predefiniti per la gestione dei progetti, puoi rendere operativo il tuo team in un attimo.

Modello di progetto
Elenco dei tracker di feedback con un elenco
Elenco dei tracker dei progetti delle attività
Modello per la sincronizzazione settimanale

Starter kit per la gestione dei progetti

Elementi essenziali per coordinare i progetti in modo efficace.

Vedi modello
Modello di progetto

Acquisizione e valutazione del feedback

Semplifica il processo di raccolta con la definizione delle priorità integrata

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Elenco dei tracker di feedback con un elenco

Tracker dei progetti

Gestisci e monitora le attività in team

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Elenco dei tracker dei progetti delle attività

Agenda per aggiornamento settimanale

Mantieni i team allineati e fai avanzare i progetti.

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Modello per la sincronizzazione settimanale

Domande frequenti

La gestione dei progetti è il processo attraverso il quale si guida il lavoro di un team per raggiungere tutti gli obiettivi del progetto entro i limiti stabiliti. La gestione dei progetti con Slack consente di guidare l’intero team e l’azienda durante il lavoro aiutando tutti a tenere il passo.

Puoi usare Slack per gestire tutti gli elementi di ogni progetto su cui lavori. Crea canali di progetto per gestire la collaborazione quotidiana sui progetti e crea elenchi per gestire, controllare e monitorare tutti i risultati di un progetto.

Puoi usare gli elenchi per gestire qualsiasi tipo di progetto. I team di marketing possono monitorare le campagne, i team IT possono pianificare i progetti software, i team di vendita possono prepararsi per le prossime riunioni con i clienti e le risorse umane possono organizzare i processi di assunzione e onboarding. Per maggiori informazioni sulla disponibilità degli elenchi in base al piano, visita la nostra pagina dei prezzi.