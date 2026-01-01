La gestione dei progetti, direttamente in Slack
La gestione dei progetti in Slack ti consente di gestire il lavoro dell'intero team dall'inizio alla fine, proprio dove stai già lavorando.
Gestisci i progetti e porta avanti il lavoro, più velocemente
Aiuta il team a tenere il passo
Una gestione efficace dei progetti inizia acquisendo, organizzando e monitorando i componenti più importanti dei tuoi progetti in un elenco. Qui i team possono gestire le attività, dare priorità al lavoro, monitorare i progressi e promuovere la responsabilità.
Sintonizza tutti sulla stessa lunghezza d'onda
Crea un canvas per raccogliere e gestire tutte le informazioni sul progetto, dalle principali parti interessate e risorse alle tempistiche e obiettivi finali.
Accelera il ritmo in ogni progetto.
Con i modelli predefiniti per la gestione dei progetti, puoi rendere operativo il tuo team in un attimo.
Starter kit per la gestione dei progetti
Elementi essenziali per coordinare i progetti in modo efficace.Vedi modello
Acquisizione e valutazione del feedback
Semplifica il processo di raccolta con la definizione delle priorità integrataVedi modello
Agenda per aggiornamento settimanale
Mantieni i team allineati e fai avanzare i progetti.Vedi modello
Domande frequenti
La gestione dei progetti è il processo attraverso il quale si guida il lavoro di un team per raggiungere tutti gli obiettivi del progetto entro i limiti stabiliti. La gestione dei progetti con Slack consente di guidare l’intero team e l’azienda durante il lavoro aiutando tutti a tenere il passo.
Puoi usare Slack per gestire tutti gli elementi di ogni progetto su cui lavori. Crea canali di progetto per gestire la collaborazione quotidiana sui progetti e crea elenchi per gestire, controllare e monitorare tutti i risultati di un progetto.
Puoi usare gli elenchi per gestire qualsiasi tipo di progetto. I team di marketing possono monitorare le campagne, i team IT possono pianificare i progetti software, i team di vendita possono prepararsi per le prossime riunioni con i clienti e le risorse umane possono organizzare i processi di assunzione e onboarding. Per maggiori informazioni sulla disponibilità degli elenchi in base al piano, visita la nostra pagina dei prezzi.