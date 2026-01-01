Principi IA

Comprendere come la privacy e la sicurezza dei dati siano fondamentali per il nostro approccio all’IA e all’ML.

Privacy

I criteri, gli strumenti e le procedure sono realizzati per proteggere i dati e per aiutarti a soddisfare gli obblighi in materia di privacy.

Sicurezza

La sicurezza di livello aziendale è presente in ogni aspetto del modo in cui gli utenti collaborano e portano a termine il loro lavoro su Slack.

Conformità

Il nostro programma corposo è conforme a normative quali il GDPR e il CCPA e può aiutare le aziende a orientarsi in ambito di conformità.

Gestione dei dati

Ci impegniamo a garantire la trasparenza riguardo ai criteri e agli strumenti che influenzano il modo in cui gestisci i dati.

Richieste di dati

I nostri Criteri per la richiesta dei dati e il Report sulla trasparenza forniscono informazioni sulle richieste di dati da parte di terze parti e delle forze dell’ordine.

Invia la richiesta

Ottieni assistenza per le domande su privacy e sicurezza.