Centro protezione
Affidati a Slack per la sicurezza e la privacy.
Slack offre sicurezza e conformità di livello aziendale, garantendoti controllo sui dati.
Da Slack, ci impegniamo a garantire la privacy e la sicurezza dei dati.
Il nostro Centro protezione collega gli utenti ai nostri programmi in materia di privacy e di sicurezza e conformità, in modo da mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per la gestione dei dati.
Principi IAComprendere come la privacy e la sicurezza dei dati siano fondamentali per il nostro approccio all’IA e all’ML.PrivacyI criteri, gli strumenti e le procedure sono realizzati per proteggere i dati e per aiutarti a soddisfare gli obblighi in materia di privacy.SicurezzaLa sicurezza di livello aziendale è presente in ogni aspetto del modo in cui gli utenti collaborano e portano a termine il loro lavoro su Slack.ConformitàIl nostro programma corposo è conforme a normative quali il GDPR e il CCPA e può aiutare le aziende a orientarsi in ambito di conformità.Gestione dei datiCi impegniamo a garantire la trasparenza riguardo ai criteri e agli strumenti che influenzano il modo in cui gestisci i dati.Richieste di datiI nostri Criteri per la richiesta dei dati e il Report sulla trasparenza forniscono informazioni sulle richieste di dati da parte di terze parti e delle forze dell’ordine.Invia la richiestaOttieni assistenza per le domande su privacy e sicurezza.