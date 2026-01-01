Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

Questa risorsa fornisce informazioni dettagliate sui criteri e sulle procedure per la gestione dei dati di Slack, oltre a fornire informazioni sugli strumenti necessari per gestire, proteggere e controllare i dati.

Inizia

Per comprendere le procedure di Slack per la gestione dei dati, è importante capire che definiamo questi dati in base a due categorie distinte: Dati del cliente e Altre informazioni. I Dati del cliente (come i messaggi, il contenuto e i file inviati ai Servizi) sono di proprietà del Cliente e sono da lui controllati, come definito nelle Condizioni d’uso. Inoltre, Slack processa e controlla le Altre informazioni (come le informazioni sull’utilizzo e quelle dell’account). Per maggiori informazioni, consulta l’Informativa sulla privacy.

A chi appartengono i dati inviati in un’area di lavoro?

Un Cliente possiede e controlla tutti i contenuti presenti nella sua area di lavoro. Slack elabora i Dati del cliente a nome del Cliente.

Quali strumenti di portabilità dei dati sono disponibili su Slack e chi può utilizzarli?

I dati a cui i Clienti potrebbero avere accesso utilizzando gli strumenti di importazione e di esportazione di Slack variano in base ai piani, ma puoi trovare una panoramica qui sotto. Per scoprirne di più, consulta la Guida agli strumenti di importazione e di esportazione di Slack.

Tutti i piani I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono esportare tutti i dati (messaggi e file) dai canali pubblici, a prescindere dal piano che utilizzano.

Piano Business+ I proprietari dell’area di lavoro possono richiedere l’accesso a uno strumento che scaricherà tutti i contenuti dai canali pubblici e privati. Si noti che tutte le richieste sono soggette a un processo di applicazione per assicurarsi che (a) siano stati implementati contratti di lavoro e criteri aziendali appropriati e (b) qualsiasi utilizzo di Corporate Export sia consentito dalla legge applicabile.

Piani Free e Pro La possibilità di scaricare tutti i dati di un’area di lavoro è disponibile per le aree di lavoro con i piani Free e Pro soltanto in circostanze limitate. È necessario che i proprietari dell’area di lavoro che utilizzano questi piani compiano un processo di revisione e forniscano (a) un procedimento legale valido, (b) il consenso da parte dei membri o (c) un requisito o un diritto in base alle leggi applicabili.

Piani Enterprise Grid and Enterprise+ I proprietari delle organizzazioni possono richiedere di accedere alla funzionalità di esportazione self-service che consente loro di esportare e gestire le esportazioni in tutte le aree di lavoro, incluse tutte le conversazioni di cui fa parte un singolo utente, dai canali privati e dai messaggi diretti tra due persone o di gruppo, a seconda di quanto necessario e consentito dalla legge. Inoltre, Scopri API consente ai clienti Slack idonei di utilizzare applicazioni di terze parti per esportare, conservare o archiviare i messaggi e i file inviati su Slack.

Quali sono gli strumenti per la gestione dei canali disponibili e chi può utilizzarli?

Slack è progettato per aiutare organizzazioni di qualsiasi dimensione a gestire le proprie attività con maggiore efficienza. Ti offriamo controlli per consentirti di gestire e amministrare tutti i tuoi team con facilità. Uno di questi controlli è lo strumento di gestione dei canali. Grazie a questo strumento, i clienti approvati del piano Business+ e di Enterprise Grid possono eseguire azioni sui canali senza entrare nelle aree di lavoro o nei canali in cui avvengono le azioni (e senza vedere il contenuto di tali canali).

Per esempio, se tu decidessi di utilizzare un semplice nome per un canale, come #vendite o #annunci, potresti scoprire che quel nome è già stato utilizzato altrove. In questi casi, lo strumento per la gestione dei canali potrebbe essere utilizzato per rinominare un canale meno recente e rendere di nuovo disponibile il nome per altri utilizzi. In alternativa, se tu volessi aggiungere un consulente legale a un canale privato, potresti utilizzare questo strumento per aggiungere l’ospite senza visualizzare il contenuto del canale privato.

Il proprietario principale dell’organizzazione, così come qualsiasi proprietario o amministratore autorizzato dell’organizzazione, può visualizzare le informazioni seguenti ed eseguire le azioni qui sotto dalla dashboard dell’organizzazione.

Informazioni disponibili

In quali aree di lavoro si trova il canale

Il numero dei membri e degli ospiti presenti nel canale

Il creatore del canale

La data dell’attività più recente nel canale

Quando il canale è stato creato

Azioni disponibili

Gestisci le autorizzazioni per postare

Rinomina un canale

Rendi privato un canale

Converti un canale privato in pubblico

Archivia o annulla l’archiviazione di un canale

Elimina un canale

Creare un canale

Aggiungi un utente a un canale di cui l’amministratore non è membro

Disconnetti un canale da un’organizzazione esterna

Per scoprirne di più, visita il Centro assistenza.

Come posso richiedere i dati personali a Slack?

Per richiedere l’accesso ai Dati del cliente (contenuto dei messaggi o file), contatta il proprietario principale dell’area di lavoro. Se non conosci l’identità del proprietario principale, visita la pagina Informazioni sull’area di lavoro. Se vuoi ricevere assistenza, contatta feedback@slack.com e indirizzeremo la richiesta alla persona giusta.

Potresti anche avere il diritto di richiedere l’accesso ai dati che Slack potrebbe aver raccolto su di te. Per esercitare questi diritti e per richiedere l’accesso a Altre informazioni (area di lavoro, account o informazioni sull’utilizzo), qualsiasi Cliente o utente potrà contattare privacy@slack.com.

Come posso eliminare i dati personali da Slack?

Il proprietario principale di un’area di lavoro o di un’organizzazione ha il controllo dei dati relativi all’area di lavoro (detti anche Dati dei clienti). Questi dati includono tutti i contenuti inviati dai membri, incluse le informazioni del profilo dei membri. Quando i membri escono da un’area di lavoro o da un’organizzazione, potrebbero avere il diritto di richiedere l’eliminazione delle informazioni del profilo al proprietario principale. In quanto responsabile dei dati, il proprietario principale determina se le informazioni del profilo debbano essere eliminate. I proprietari principali di un’area di lavoro o di un’organizzazione possono eliminare le informazioni del profilo di un membro dopo la disattivazione dell’account

A seconda delle impostazioni dell’area di lavoro, puoi rimuovere le informazioni del profilo e/o eliminare i messaggi e i file che hai condiviso prima della disattivazione dell’account. In caso di domande sulle impostazioni di modifica e di eliminazione, contatta un proprietario o un amministratore dell’area di lavoro.

Come posso eliminare messaggi e file da Slack?

Dato che può capitare di commettere errori, è possibile modificare ed eliminare i messaggi su Slack. Se autorizzati dai proprietari e dagli amministratori dell’area di lavoro, i membri possono modificare ed eliminare i messaggi da loro inviati. I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono eliminare i messaggi di qualsiasi membro nei canali pubblici e nei canali privati di cui fanno parte.

Ricorda che la tua azienda potrebbe aver scelto di conservare i registri delle modifiche e dell’eliminazione dei messaggi. Per scoprirne di più, esamina le impostazioni dell’area di lavoro e consulta il Centro assistenza.

I clienti con il piano Enterprise Grid possono anche utilizzare app di terze parti approvate per effettuare esportazioni in blocco o per eseguire azioni su messaggi e file direttamente da Slack. Per scoprirne di più, consulta questa guida.

Come utilizziamo i dati per migliorare Slack?

Per trovare schemi che possano aiutarci a migliorare l'esperienza dei clienti, analizziamo sia i Dati del cliente aggregati e dissociati inviati a Slack sia le Altre informazioni. Per esempio, potremmo migliorare le funzionalità di ricerca utilizzando le Altre informazioni per aiutare a determinare e classificare la rilevanza del contenuto e dei canali. Scopri di più e visualizza alcuni esempi: Principi sulla privacy: ricerca, apprendimento e intelligenza.

Dove vengono archiviati i dati?

Slack è ospitato da Amazon Web Services (AWS). Il centro dati predefinito si trova negli Stati Uniti, ma alcuni clienti potrebbero essere idonei per usufruire della capacità della nostra residenza dei dati. La residenza dei dati per Slack consente ai team di tutto il mondo di scegliere l’area geografica o il Paese in cui archiviare i dati inattivi. Per scoprirne di più, consulta Residenza dei dati per Slack.