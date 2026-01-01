Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

In vigore dal: 7 ottobre 2019

Slack riceve richieste da agenzie governative, utenti e altre terze parti di divulgare i dati al di fuori del funzionamento e della fornitura normali dei Servizi. I presenti Criteri per la richiesta dei dati descrivono i criteri e le procedure di Slack in merito alla risposta alle richieste formali di Dati del cliente. I termini in maiuscolo utilizzati nei presenti Criteri per la richiesta dei dati, ma non definiti, hanno il significato stabilito nelle Condizioni d’uso per il Cliente. In caso di incoerenze tra le disposizioni dei presenti Criteri per la richiesta dei dati e le Condizioni d’uso per il Cliente o un accordo scritto con il cliente, a seconda dei casi, le Condizioni d’uso per il Cliente o l’accordo scritto prevarranno.

Richieste dei Dati del cliente da parte di individui

Le terze parti che richiedono Dati del cliente devono contattare il Cliente in relazione a tali richieste. Il Cliente controlla i Dati del cliente e generalmente ne decide le modalità di trattamento per tutti.

Richiesta dei Dati del cliente da parte di autorità legali

Slack è consapevole dell’importanza della fiducia e della trasparenza a vantaggio dei propri Clienti. Salvo quanto espressamente consentito dal Contratto o descritto nei presenti criteri, Slack divulgherà i Dati del cliente solo in risposta a un procedimento legale valido. Per divulgare il contenuto dei Dati del cliente, Slack richiede un mandato di perquisizione emesso da un tribunale della giurisdizione competente o il procedimento legale equivalente nella giurisdizione applicabile. Slack non divulga volontariamente alcun dato a enti governativi a meno che (a) non vi sia un’emergenza che comporti un pericolo imminente di morte o di lesioni fisiche gravi a una persona o (b) non sia necessario prevenire danni ai Servizi o ai Clienti. Slack inoltre non fornisce volontariamente agli enti governativi l’accesso ai dati sugli utenti per scopi di sorveglianza.

Tutte le richieste da parte di enti governativi o parti coinvolti in contenziosi che richiedono dati sui contenuti associati a Clienti che hanno stipulato un contratto con Slack Technologies, LLC, una società degli Stati Uniti, devono essere inviate all’indirizzo legalprocess@slack.com.

Tutte le richieste da parte di enti governativi o parti coinvolte in contenziosi che richiedono dati sui contenuti associati a Clienti che hanno stipulato un contratto con Slack Technologies Limited, una società irlandese, devono essere inviate all’indirizzo intlegalprocess@slack.com. Tali richieste verranno elaborate da personale che si trova a Dublino, Irlanda.

Tutte le richieste devono includere le informazioni seguenti: (a) la parte richiedente, (b) il reato penale o civile e (c) una descrizione dei Dati del cliente specifici richiesti, ad esempio il nome del Cliente e dell’Utente autorizzato (se applicabile) pertinenti, l’URL dell’area di lavoro Slack e il tipo di dati di cui eseguire la ricerca.

Le richieste devono essere preparate e presentate in conformità alla legge applicabile. Tutte le richieste devono essere incentrate sui Dati del cliente specifici di cui eseguire la ricerca. Tutte le richieste verranno interpretate in modo restrittivo da Slack, quindi si invitano le parti richiedenti a non inviare richieste inutilmente ampie. Se consentito dalla legge, il Cliente sarà responsabile dei costi derivanti dalla risposta di Slack a tali richieste.

Comunicazione per i clienti

Fatto salvo il caso in cui la legge vieti a Slack di farlo o in cui vi sia una chiara indicazione di comportamento illecito o rischio di danno, Slack informerà il Cliente della richiesta prima di divulgarne i Dati in modo che il Cliente possa cercare rimedi legali. Se un Enterprise Key Management è oggetto di una richiesta per procedimento legale di ricerca di contenuti, la produzione potrebbe essere crittografata (in base alle impostazioni del Cliente) e comporterebbe anche l’attivazione di una voce osservabile nel registro di accesso a disposizione del Cliente. Se a Slack è legalmente vietato informare il Cliente prima della divulgazione dei dati, Slack adotterà misure ragionevoli per comunicare al Cliente la richiesta dopo la scadenza del requisito di non divulgazione. Se Slack riceve un procedimento legale soggetto a un requisito di non divulgazione indefinito (ad esempio una richiesta correlata alla sicurezza nazionale), Slack contesterà tale requisito di non divulgazione in tribunale.

Richieste internazionali e adattamento all’ambito locale

Slack richiede che qualsiasi individuo o entità che avvia un procedimento legale o emette richieste di informazioni legali (ad esempio richieste di scambio di materiale probatorio tra le parti, mandati o ingiunzioni) assicuri che il procedimento o la richiesta siano adeguatamente adattati all’ambito locale. Per i dati archiviati negli Stati Uniti, Slack non accetta procedimenti legali o richieste direttamente dalle forze dell’ordine al di fuori degli Stati Uniti o del Canada. Le forze dell’ordine straniere che cercano dati archiviati negli Stati Uniti devono procedere tramite un trattato di reciproca assistenza legale o tramite altri strumenti diplomatici o legali per ottenere dati da un tribunale del luogo in cui si trova Slack. Le richieste dirette a Slack Technologies Limited, una società irlandese, devono essere emesse in Irlanda o adattate all’ambito locale in Irlanda, mentre le richieste dirette a Slack Technologies, LLC, l’entità negli Stati Uniti, devono essere emesse negli Stati Uniti o adattate all’ambito locale negli Stati Uniti.