En vigor: 7 de octubre de 2019

Slack recibe solicitudes de agencias gubernamentales, usuarios y otros terceros para divulgar datos que no estén en la operación ordinaria y la prestación de los Servicios. Esta Política de solicitud de datos describe las políticas y procedimientos de Slack para responder a dichas solicitudes formales de Datos del Cliente. Los términos en mayúsculas utilizados en esta Política de solicitud de datos que no tengan definición tendrán el significado establecido en las Condiciones de servicio al Cliente. En caso de cualquier inconsistencia entre las disposiciones de esta Política de solicitud de datos y las Condiciones de Servicio al Cliente o acuerdo escrito con el Cliente, según sea el caso, las Condiciones de servicio al Cliente o acuerdo escrito prevalecerán.

Solicitudes de Datos del cliente presentados por Personas

Los terceros que busquen acceder a Datos del Cliente se deben poner en contacto con el Cliente con respecto a dichas solicitudes. El Cliente controla sus datos y generalmente decide qué hacer con dichos datos.

Solicitudes de Datos del cliente presentados por una Autoridad jurídica

Slack se compromete con la importancia de la confianza y la transparencia para beneficio de nuestros Clientes. Con excepción de lo permitido expresamente por el Contrato o según se describe en esta política, Slack solo revelará los datos de Clientes en respuesta a un proceso legal válido. Slack requiere una garantía de búsqueda emitida por una corte de jurisdicción competente o por el proceso legal equivalente en la jurisdicción aplicable para revelar los contenidos de los datos de Clientes. Slack no revela voluntariamente datos a ninguna entidad gubernamental a menos que (a) haya una emergencia que implique un peligro inminente de muerte o lesión física seria a una persona o (b) para evitar daños a Servicios o Clientes. Slack, además, no proporciona voluntariamente a los gobiernos acceso a los datos de los usuarios para propósitos de vigilancia.

Todas las solicitudes de entidades gubernamentales o partes involucradas en litigios que buscan datos de contenido asociados con Clientes que tienen un contrato con Slack Technologies, LLC, una compañía estadounidense, deben enviarse a legalprocess@slack.com.

Todas las solicitudes de entidades gubernamentales o partes involucradas en litigios que buscan datos de contenido asociados con Clientes que tienen un contrato con Slack Technologies Limited, una compañía irlandesa, deben enviarse a intlegalprocess@slack.com. El personal ubicado en Dublín, Irlanda, procesará estas solicitudes.

Todas las solicitudes deben incluir la siguiente información: (a) la parte solicitante, (b) la materia penal o civil relevante y (c) una descripción de los Datos del Cliente solicitados, incluidos el nombre del Cliente y el nombre del Usuario autorizado (si corresponde), la url del espacio de trabajo de Slack y el tipo de datos que se busca.

Las solicitudes se deben elaborar y atender de acuerdo con la ley aplicable. Todas las solicitudes deben centrarse en los Datos del cliente específicos que se buscan. Slack interpretará todas las solicitudes estrictamente, así que no envíes solicitudes innecesariamente amplias. Si se permite legalmente, el Cliente será responsable de todo costo que surja de la respuesta de Slack a dichas solicitudes.

Aviso al cliente

A menos que se le prohíba a Slack hacerlo o haya una clara indicación de conducta ilegal o riesgo de daño, Slack notificará al Cliente la solicitud antes de revelar cualquiera de los Datos del Cliente para que el Cliente pueda buscar soluciones legales. Si un Administración de claves Enterprise es el tema de una solicitud de proceso legal que busca contenido, la producción podría encriptarse (según la configuración del Cliente) y también desencadenaría una entrada observable en el registro de acceso disponible para el Cliente. Si legalmente se prohíbe a Slack notificar al Cliente antes de su divulgación, Slack tomará medidas razonables para notificar al Cliente de la demanda después de que expire el requisito de no divulgación. Además, si Slack recibe un proceso legal sujeto a un requisito de no divulgación indefinido (incluida una Carta de seguridad nacional), Slack desafiará ese requisito de no divulgación en el tribunal.

Solicitudes nacionales e internacionales

Slack requiere que cualquier individuo o entidad que emita procesos legales o solicitudes de información legal (por ejemplo, solicitudes de descubrimiento, órdenes de detención o citaciones) se asegure de que el proceso o solicitud se localice adecuadamente. Para los datos almacenados en Estados Unidos, Slack no acepta procesos legales ni solicitudes directamente de entidades de orden público que se encuentren fuera de EE. UU. o Canadá. Las agencias de orden público internacionales que busquen datos almacenados en Estados Unidos deben proceder a través de un Tratado de asistencia legal mutua u otros medios diplomáticos o legales para obtener datos a través de un tribunal donde se encuentre ubicado Slack. Las solicitudes dirigidas a Slack Technologies Limited, una empresa irlandesa, deben emitirse o localizarse en Irlanda, mientras que las solicitudes dirigidas a Slack Technologies, LLC, la entidad estadounidense, deben emitirse o localizarse en los EE. UU.