Cumplimiento GDPR de Slack

Nuestro compromiso contigo y con la protección de tus datos

Nos comprometemos a ayudar a los clientes y usuarios de Slack a entender y, cuando corresponda, a cumplir con el Reglamento general de protección de datos (RGPD). El RGPD es el reglamento de privacidad de datos de la UE más completa en décadas, y entró en vigor el 25 de mayo de 2018.

Además de fortalecer y estandarizar la privacidad de los datos de los usuarios en los países de la UE, incorpora obligaciones nuevas o adicionales en todas las organizaciones que manejen datos personales de los ciudadanos de la UE, independientemente de donde se encuentren ubicadas dichas organizaciones. En esta página, explicamos cómo ayudamos a nuestros clientes a cumplir el RGPD.

Cumplimiento del RGPD

Los requisitos actualizados del RGPD son importantes y nuestro equipo global ha adaptado ofertas de productos, operaciones y compromisos contractuales de Slack para ayudar a los clientes a cumplir con el reglamento. Las medidas que ha implantado Slack (quién realiza el tratamiento de los datos en nombre de nuestros clientes) incluyen lo siguiente:

También supervisamos el cumplimiento del RGPD de organismos reguladores relacionados con la privacidad, y actualizamos las funciones de nuestros productos y compromisos contractuales en consonancia. Te facilitaremos actualizaciones regulares para que estés siempre actualizado.

Nuestra infraestructura de seguridad y certificaciones

Proteger la información de nuestros clientes y la privacidad de sus usuarios es extremadamente importante para nosotros. Somos una empresa que almacena información en la nube y sabemos que nuestros clientes nos han confiado datos muy valiosos, por lo que nos hemos puesto la vara muy alta en lo que se refiere a seguridad. Hemos recibido muchas certificaciones de seguridad del American Institute of Certified Public Accountants, como SOC 2 y SOC 3. Slack ha recibido certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente por ISO 27001 (sistema de gestión de la seguridad de la información), ISO 27017 (controles de seguridad para la disposición y el uso de servicios en la nube) e ISO 27018 (protección de datos personales en la nube).

Slack ha invertido mucho en la construcción de un equipo de seguridad robusto, uno que pueda manejar una variedad de temas, desde la detección de amenazas hasta la construcción de nuevas herramientas. De acuerdo a las normas GDPR sobre las notificaciones de incidentes de seguridad, Slack continuará con el cumplimiento de sus obligaciones y ofrecerá garantías contractuales.

Si quieres obtener más información sobre las políticas y los procedimientos de seguridad de Slack, visita nuestra página página de seguridad. Esta página brinda información detallada sobre cómo abordamos la seguridad, e incluye una informe técnico sobre cómo Slack garantiza la seguridad de los datos del usuario en particular, incluidas nuestra medidas técnicas y organizativas, así como nuestros estándares de cifrado.

Transferencias de datos internacionales

Para cumplir con las leyes de protección de datos de la Unión Europea sobre los mecanismos internacionales de transferencia de datos, ofrecemos Cláusulas modelo de la Unión Europea, también conocidas como Cláusulas contractuales estándar, para cumplir con los requisitos de adecuación y seguridad de nuestros clientes que operan en la Unión Europea y en el Reino Unido. Aquí tienes disponible un ejemplar de nuestra adenda de procesamiento de datos estándar que incorpora las Cláusulas modelo.

Las transferencias de datos entre Europa y EE. UU. también estarán sujetas al Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. A través de Salesforce, Slack está sujeta al Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU., a la extensión de Reino Unido del Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU y de Suiza-EE. UU., tal y como se establece aquí. Puedes encontrar más información sobre el Marco de Privacidad de Datos en https://www.dataprivacyframework.gov/Program-Overview

En Slack estamos comprometidos con la seguridad y la privacidad de tus datos. Así que estamos encantados de cumplir con el RGPD y ayudarte a que tú también lo cumplas. Si tienes alguna pregunta sobre tus derechos como usuario respecto al RGPD o sobre cómo puede ayudarte Slack a cumplir con el RGPD como cliente, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en privacy@slack.com. También puedes visitar nuestro Centro de confianza para obtener más información acerca de nuestros programas de privacidad, seguridad y cumplimiento.

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