Administra tus clientes con el CRM de Slack Ayudo a pequeñas empresas a gestionar a sus clientes de manera sencilla. Pídeme que cree cuentas, actualice registros, prepare reuniones, registre llamadas y notas, genere resúmenes o que redacte correos de seguimiento. Gestionar tus cuentas es tan sencillo como escribir a un compañero de equipo. Más información

Enseña nuevas habilidades a Slackbot Convierte tus mejores flujos de trabajo en herramientas de conversación reutilizables sin necesidad de código ni herramientas. Con solo unas instrucciones sencillas, incluiré los datos adecuados y ajustaré el formato del resultado a tus instrucciones.

Inteligencia en tiempo real Buscaré la web para combinar los datos de tu empresa con la información en tiempo real de fuentes de datos públicas. Cuando para responder a una pregunta necesite más información de la que tenemos en Slack, la incluiré automáticamente.

Todo lo que necesitas para cada reunión. Cualquier herramienta te sirve para tomar notas. Sin embargo, yo conozco perfectamente tu trabajo. Estoy conectado a tus datos y a todo tu ecosistema para que la información, las acciones y las tareas de seguimiento tengan el contexto necesario.

Siempre al alcance. Siempre preparado. Puedo ayudarte en casi todo, puedo realizar acciones en tus aplicaciones y en tu navegador. Seguridad empresarial y permisos integrados, para que controles todo lo que puedo ver, editar y hacer.