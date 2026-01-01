Slackbot impulsa tu trabajo.
Slack es el motor de tu trabajo. Slackbot es una marcha más. La ventaja definitiva para tu equipo ya ha llegado.
Con la confianza de las empresas más innovadoras
Qué es Slackbot
Hola, soy Slackbot 👋
La mayoría de agentes de IA solo conocen lo que tú les dices. Yo sé muy bien cómo funciona tu negocio. Soy Slackbot, tu agente de IA integrado en Slack. Puedo acceder a la información de tus conversaciones, archivos, decisiones y datos conectados. Esto me ayuda a realizar acciones si lo necesitas, no solo a buscar información. Puedo trabajar con todas las aplicaciones y agentes de IA integrados en Slack, para que no necesites saber para qué sirve cada herramienta. Dime lo que necesitas y buscaré la manera de conseguirlo.
Pídeme lo que quieras,
yo me encargaré de los próximos pasos
Encuentra la respuesta a tus preguntas con Slackbot. Pregunta en tus propias palabras y Slackbot encontrará lo que necesites entre los mensajes, canales, archivos y aplicaciones conectadas.
Prepárate las reuniones con Slackbot. Resume la actividad de un canal con contenido plenamente contextualizado extraído de tus mensajes, calendario, archivos, etc.
Busca huecos y programa reuniones con Slackbot. Recibe sugerencias automáticas en función de las horas disponibles en los calendarios de Outlook o Google de todo el personal.
Analiza documentos con Slackbot. Resume PDF, analiza hojas de cálculo, interpreta gráficos y extrae acciones de las diapositivas.
Elabora borradores del contenido con Slackbot. Crea documentos e informes profesionales (con tu estilo particular) en cuestión de segundos, y todo ello con una sencilla solicitud.
Describe el resultado.
Yo me encargo del resto.
Soy como la torre de control de las aplicaciones y agentes de tu organización. Pregunta por el riesgo de una canalización, el lanzamiento de un producto o un problema de TI y buscaré al especialista, redirigiré la tarea y te ofreceré las respuestas en el mismo hilo. Sin cambio de herramientas. Sin explicaciones redundantes. Sin tener que averiguar para qué sirve cada agente.
Más información sobre los agentes en Slack
Soy tu IA personalizada
integrada en el lugar donde trabajas
Administra tus clientes con el CRM de Slack
Ayudo a pequeñas empresas a gestionar a sus clientes de manera sencilla. Pídeme que cree cuentas, actualice registros, prepare reuniones, registre llamadas y notas, genere resúmenes o que redacte correos de seguimiento. Gestionar tus cuentas es tan sencillo como escribir a un compañero de equipo.Más información
Enseña nuevas habilidades a Slackbot
Convierte tus mejores flujos de trabajo en herramientas de conversación reutilizables sin necesidad de código ni herramientas. Con solo unas instrucciones sencillas, incluiré los datos adecuados y ajustaré el formato del resultado a tus instrucciones.
Inteligencia en tiempo real
Buscaré la web para combinar los datos de tu empresa con la información en tiempo real de fuentes de datos públicas. Cuando para responder a una pregunta necesite más información de la que tenemos en Slack, la incluiré automáticamente.
Todo lo que necesitas para cada reunión.
Cualquier herramienta te sirve para tomar notas. Sin embargo, yo conozco perfectamente tu trabajo. Estoy conectado a tus datos y a todo tu ecosistema para que la información, las acciones y las tareas de seguimiento tengan el contexto necesario.
Siempre al alcance. Siempre preparado.
Puedo ayudarte en casi todo, puedo realizar acciones en tus aplicaciones y en tu navegador. Seguridad empresarial y permisos integrados, para que controles todo lo que puedo ver, editar y hacer.
Piénsalo, dilo y hazlo.
Te ayudo aunque estés de un lado a otro, entre reuniones o en el coche con el móvil en la mano. Háblame y el trabajo seguirá avanzando. Graba una idea, envía un mensaje o activa una acción con tu voz: sin escribir, sin detenerte y sin complicaciones.
Conozco tu trabajo y lo mantengo protegido
Comprendo tu rol y la estructura de tu espacio de trabajo, y solo consulto información a la que tienes permitido acceder. Tus interacciones son privadas y nadie más puede verlas. Tus datos nunca se usan para entrenar modelos grandes de lenguaje, y las solicitudes se gestionan de acuerdo con las prácticas de seguridad y los estándares de cumplimiento de Slack.
Slackbot ayuda a MrBeast a crear vídeos virales
Las empresas más vanguardistas del mundo usan Slackbot
“Nuestros equipos usan Slackbot para todo, desde análisis de datos rápidos hasta la creación de canvas. Con solo emplear la función de resumen, ahorramos entre 15 y 20 minutos por uso y evitamos la pérdida de oportunidades.”
“En Beast Industries, convertimos las ideas improbables en realidad y eso significa que tenemos que crear a la velocidad de la luz, a escala y conforme a la marca. Slackbot permite que nuestros equipos ahorren tiempo en tareas operativas para que puedan centrarse en crear experiencias increíbles para los fans de MrBeast en todo el mundo. Tanto si estamos coordinando una producción de 1000 personas o construyendo escuelas en Ghana, Slackbot convierte rápidamente los datos dispersos en un plan de acción claro, lo que nos permite cumplir los plazos y no superar el presupuesto sin tener que ralentizarnos”.
“En vez de alternar entre varias aplicaciones y ventanas y perder el hilo de mis ideas, puedo hacer preguntas a Slackbot y pedirle que investigue y cree contenido sin siquiera salir de Slack o el lugar donde paso todo el día trabajando. Ha transformado la eficiencia con la que trabajo a lo largo del día, sin cambios de contexto ni fricciones.”
“Como gran parte de nuestro trabajo se desarrolla en Slack, Slackbot ya está familiarizado con nuestro mundo. No hace falta que escriba un extenso informe para ponerlo al día sobre en qué hemos estado trabajando o cómo funciona el equipo; simplemente comprende el contexto desde el primer momento.”
“Nuestros equipos usan Slackbot para todo, desde análisis de datos rápidos hasta la creación de canvas. Con solo emplear la función de resumen, ahorramos entre 15 y 20 minutos por uso y evitamos la pérdida de oportunidades.”
“En Beast Industries, convertimos las ideas improbables en realidad y eso significa que tenemos que crear a la velocidad de la luz, a escala y conforme a la marca. Slackbot permite que nuestros equipos ahorren tiempo en tareas operativas para que puedan centrarse en crear experiencias increíbles para los fans de MrBeast en todo el mundo. Tanto si estamos coordinando una producción de 1000 personas o construyendo escuelas en Ghana, Slackbot convierte rápidamente los datos dispersos en un plan de acción claro, lo que nos permite cumplir los plazos y no superar el presupuesto sin tener que ralentizarnos”.
“En vez de alternar entre varias aplicaciones y ventanas y perder el hilo de mis ideas, puedo hacer preguntas a Slackbot y pedirle que investigue y cree contenido sin siquiera salir de Slack o el lugar donde paso todo el día trabajando. Ha transformado la eficiencia con la que trabajo a lo largo del día, sin cambios de contexto ni fricciones.”
“Como gran parte de nuestro trabajo se desarrolla en Slack, Slackbot ya está familiarizado con nuestro mundo. No hace falta que escriba un extenso informe para ponerlo al día sobre en qué hemos estado trabajando o cómo funciona el equipo; simplemente comprende el contexto desde el primer momento.”
Preguntas frecuentes
Slackbot no es un agente independiente más, ya que se integra en el lugar donde ya colaboran tus equipos. Como forma parte de Slack, puede usar el historial compartido, los archivos y las conversaciones de tu organización para proporcionar respuestas pertinentes y de gran calidad sin cambiar de aplicación ni perder el contexto. Slackbot incorpora la IA al flujo natural del trabajo para que los equipos puedan sacarle partido al instante.
Slackbot ahora es tu agente para todas tus tareas en Slack. Puede resumir archivos e hilos de conversaciones, obtener información, redactar contenido y responder preguntas a partir de información a la que tienes acceso en Slack y en el ecosistema de aplicaciones y agentes conectados. Está diseñado para ayudarte en los flujos de trabajo del día a día de tus equipos, así que da igual si estás actualizando registros de Salesforce o realizando acciones en tus sistemas conectados, Slackbot puede ayudarte desde una sola conversación.
Slackbot se ejecuta de forma integral en los sistemas de confianza de Slack y sigue las mismas prácticas de seguridad y estándares de cumplimiento que cada cliente espera de Slack. Como respeta los permisos y controles de acceso de tu organización, solo mostrará la información que tengas permiso para ver. Los datos de clientes nunca se utilizan para entrenar los modelos grandes de lenguaje. Los proveedores de LLM no pueden acceder a los datos de clientes y los modelos se ejecutan en la infraestructura en la nube privada y virtual de Slack, de modo que tus datos permanecen en el entorno seguro de Slack.
Sí. Slackbot puede usarse en cualquier lugar donde Slack esté disponible. También respeta tu configuración de idioma de Slack y puede generar respuestas en dicho idioma.
Slackbot convierte la administración de clientes en una conversación gracias al CRM de Slack. En lugar de cambiar de herramienta, pide a Slackbot que añada contactos, actualice negociaciones, registre las notas de una llamada o escriba respuestas de correos electrónicos. Slackbot convierte tus conversaciones diarias en registros organizados de clientes, de este modo tu equipo puede centrarse en las relaciones, no en el trabajo manual. Más información.
Slackbot puede encontrar respuestas en segundos, ayudarte a prepararte las reuniones, alinear calendarios para buscar huecos para reuniones, analizar archivos y crear contenidos sofisticados como, por ejemplo, informes de proyectos y agendas de reuniones, entre muchos otros. Con la orquestación de aplicaciones y agentes, Slackbot puede organizar tareas de los equipos de ventas, atención al cliente, marketing, TI, ingeniería, legal y mucho más.
Próximamente, los usuarios de Slack de todos los planes podrán probar Slackbot. La demanda está por las nubes, así que vamos a permitir que todos los equipos prueben un agente integrado directamente en su flujo de trabajo. Los usuarios de los planes Gratuito y Pro de Slack podrán explorar las capacidades de Slackbot a través de una prueba limitada. El acceso completo a Slackbot seguirá disponible para los clientes de Business+ y Enterprise+ y, próximamente, los clientes de Salesforce CRM que conecten sus cuentas a Slack también podrán disfrutar de él.