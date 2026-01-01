La gestión de clientes convertida en conversación
Con el CRM de Slack, gestionar tus clientes es tan sencillo como preguntarle a Slackbot. Tu agente personal de IA puede registrar contactos, hacer un seguimiento de las negociaciones y preparar lo que necesites con un simple prompt , directamente en Slack.
Deja que Slackbot simplifique tu trabajo
Consulta información sobre cuentas, prepara reuniones y escribe mensajes de seguimiento en cuestión de segundos. Con una simple solicitud, Slackbot se encarga de las tareas más mecánicas y mantiene los datos al día, para que tu equipo pueda centrarse más en las relaciones con los clientes.
“Antes me pasaba horas cada semana yendo de una hoja de cálculo a otra. Ahora solo le digo a Slackbot qué ha pasado después de una llamada y lo actualiza todo automáticamente. Ahorro al menos 90 minutos al día en tareas administrativas, un tiempo que de verdad puedo dedicar a los clientes”.
Convierte conversaciones en registros de clientes
Slackbot conoce tus canales, conversaciones y clientes, y ejecuta acciones al momento según lo que le pidas. Crea una nueva cuenta, registra notas de una llamada reciente y actualiza tus registros, todo en Slack; solo tienes que pedírselo.
“Tenerlo todo en un único lugar transforma la forma de trabajar: desde preparar reuniones hasta organizar mi día con la vista de agenda y las sugerencias de Slackbot, ya no tengo que salir de Slack”.
Empieza con lo básico y crece a tu ritmo
Empieza con lo que necesitas hoy, directamente en Slack. Cada conversación, cliente y actualización se sincronizan con Salesforce en segundo plano. Cuando tu equipo quiera dar el salto a un CRM completo, no hará falta migrar nada: todo lo que has registrado en Slack ya estará disponible.
“Cuando empezamos, no tenía sentido invertir en un CRM caro. El CRM de Slack ofrece a los equipos pequeños lo que necesitan, directamente en su entorno de trabajo: sin tener que cambiar de pestaña ni aprender otra plataforma”.
Lo que necesites, solo tienes que pedírselo a Slackbot
Haz un seguimiento de tu canalización
Gestiona las ventas con un tablero de kanban dinámico. Pide a Slackbot que cree un candidato o actualice un registro y aparecerá en tu Seguimiento de ventas.
Prepara reuniones
Preparar reuniones es muy fácil cuando tienes a Slackbot para que genere un resumen con el estado de la negociación, la actividad reciente y los puntos clave.
Actualiza negociaciones
Avanza una negociación o registra lo ocurrido en segundos. Slackbot mantiene todo actualizado mientras trabajas.
Agiliza la divulgación y el apoyo
Pide a Slackbot que dirija solicitudes y redacte respuestas para obtener rápidamente las respuestas de los clientes. Además, envía correos electrónicos personalizados a clientes en cualquier fase.
“Al principio parecía una pequeña mejora en el flujo de trabajo. Pero con el tiempo vimos cómo se multiplicaba el impacto. Al mejorar las conversaciones, también mejoró el flujo de oportunidades, lo que acabó generando más conversiones”.
Preguntas frecuentes
Cuando tu negocio crece, la información de clientes acaba repartida entre correos, hojas de cálculo y varias aplicaciones. O peor todavía, toda esa información está solo en la cabeza de alguien. Una CRM permite centralizar contactos, seguir las negociaciones y gestionar los seguimientos para que no se escape nada. También los equipos pequeños pueden beneficiarse de gestionar las relaciones con los clientes en un único espacio.
El CRM de Slack añade funciones básicas de gestión de clientes de forma nativa en Slack. Puedes crear y actualizar contactos, hacer seguimiento de candidatos y negociaciones, y registrar actividad directamente en las conversaciones donde ya trabajas. Slackbot se encarga de registrar actualizaciones, recoger los próximos pasos y mantener los registros actualizados.
El CRM de Slack funciona con tecnología de Salesforce y está integrado de forma nativa en Slack; está incluido en el plan Business+ sin coste adicional. Todos tus datos se almacenan en Salesforce en segundo plano, de modo que, cuando tu negocio crezca, podrás acceder a funciones más avanzadas de CRM sin migrar datos ni empezar de cero.
Con los CRM tradicionales tienes que salir de la conversación, abrir otra aplicación y actualizar los registros manualmente. Eso puede ser útil si cuentas con un equipo de ventas. Pero si eres tú quien lleva las ventas, ese trabajo administrativo te hace ir más lento.
El CRM de Slack trabaja justo donde ya se desarrollan tus conversaciones. Basta con decir: “Slackbot, añade a Ficciones y registra las notas de hoy” y listo. Slackbot crea registros, muestra recordatorios y sigue los próximos pasos, para que todo tu equipo vea siempre la misma información en el mismo lugar.
Sin un CRM, se pierde información de clientes, se olvidan seguimientos, las negociaciones se quedan por el camino y los equipos acaban trabajando de forma aislada. Al centralizar la información y la actividad de clientes en un solo lugar, tu equipo trabaja de forma organizada, alineada y ágil.
El CRM de Slack está incluido en el plan Business+ sin coste adicional. Puedes activarlo directamente en Slack sin tener que comprar un software de CRM independiente.
Sí. El CRM de Slack está basado en Salesforce y puedes ampliar sus capacidades sin problema conforme crece tu negocio. Comienza con un seguimiento básico de contactos y negociaciones en Slack y evoluciona hacia funciones más avanzadas de Salesforce sin mover tus datos.