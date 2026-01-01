Con los CRM tradicionales tienes que salir de la conversación, abrir otra aplicación y actualizar los registros manualmente. Eso puede ser útil si cuentas con un equipo de ventas. Pero si eres tú quien lleva las ventas, ese trabajo administrativo te hace ir más lento.

El CRM de Slack trabaja justo donde ya se desarrollan tus conversaciones. Basta con decir: “Slackbot, añade a Ficciones y registra las notas de hoy” y listo. Slackbot crea registros, muestra recordatorios y sigue los próximos pasos, para que todo tu equipo vea siempre la misma información en el mismo lugar.