はい。Slack CRM は Salesforce を基盤として構築されているため、ビジネスの成長に合わせてシームレスに拡張できます。Slack でシンプルに連絡先と案件の進行を追跡することから始めて、あとからより高度な機能の Salesforce に移るのもスムーズです。その際、データの移行は必要ありません。