Kundenverwaltung im Dialog mit Slackbot
Mit Slack CRM wird die Kundenverwaltung zum Kinderspiel. Frage einfach Slackbot. Dein persönlicher KI-Agent kann direkt in Slack Kontakte erfassen, Geschäftsfortschritte verfolgen und alles, was du brauchst, mit einem einfachen Prompt vorbereiten.
Slackbot nimmt dir Arbeit ab
Recherchiere Accounts, bereite dich auf Meetings vor und entwirf Follow-ups innerhalb weniger Sekunden. Mit einer einfachen Frage nimmt Slackbot dir die Arbeit ab und hält alle Daten auf dem neuesten Stand, damit dein Team mehr Zeit für den Aufbau von Beziehungen hat.
„Vorher habe ich jede Woche stundenlang mit Tabellenkalkulationen verbracht. Jetzt sage ich Slackbot einfach, was im Meeting besprochen wurde, und er aktualisiert alles automatisch. Ich spare mindestens 90 Minuten pro Tag an Verwaltungsarbeit, die ich stattdessen mit meinen Kund:innen verbringen kann.“
Unterhaltungen in Kundendatensätze verwandeln
Slackbot kennt deine Channels, Unterhaltungen und Kund:innen und kann anhand deiner Prompts sofort Maßnahmen ergreifen. Eröffne einen neuen Account, verfasse Notizen zu einem Meeting und aktualisiere deine Aufzeichnungen in Slack – mit einer einzigen Frage.
„Alles an einem Ort zu haben, verändert alles – von der Vorbereitung bis zur Tagesplanung mit der Agenda-Ansicht und den von Slackbot vorgeschlagenen Schwerpunkten muss ich Slack nie verlassen.“
Einfach anfangen und später erweitern
Beginne direkt in Slack mit dem, was du heute brauchst. Jede Unterhaltung, jede:r Kund:in und jede Aktualisierung wird im Hintergrund mit Salesforce verknüpft. Wenn dein Team für ein vollständiges CRM-System bereit ist, muss nichts migriert werden, da alles, was du in Slack erfasst hast, bereits vorhanden ist.
„Zu Beginn konnten wir eine teure CRM-Software nicht rechtfertigen. Slack CRM gibt kleinen Teams dort, wo sie arbeiten, genau das, was sie brauchen – ohne Wechsel zwischen Tabs oder Erlernen einer anderen Plattform.“
Was auch immer du brauchst, frage einfach Slackbot
Deine Pipeline nachverfolgen
Verwalte deinen Vertrieb mit einem dynamischen Kanban-Board. Bitte Slackbot, einen Lead anzulegen oder einen Datensatz zu aktualisieren, und dieser erscheint in deinem Vertriebs-Tracker.
Auf Meetings vorbereiten
Die Vorbereitung ist kein Problem, wenn Slackbot ein Briefing mit dem Status des Geschäfts, den letzten Aktivitäten und den wichtigsten Punkten erstellen kann.
Aktualisierung von Abschlüssen
Bringe ein Geschäft voran oder protokolliere in Sekundenschnelle, was passiert ist. Slackbot hält alles auf dem aktuellen Stand, während du arbeitest.
Kontaktierung und Support beschleunigen
Gib deinen Kund:innen schnell Antworten, indem du Slackbot Anfragen weiterleiten und Antworten verfassen lässt. Außerdem kannst du in jeder Phase individuell angepasste E-Mails an Kund:innen senden.
„Zuerst hat es sich wie eine kleine Verbesserung des Workflows angefühlt. Aber mit der Zeit haben wir festgestellt, dass sich der Effekt verstärkt hat. Bessere Unterhaltungen haben zu einer besseren Pipeline geführt, was wiederum zu höheren Umsätzen geführt hat.“
Häufig gestellte Fragen
Mit zunehmendem Wachstum deines Unternehmens können Kundendaten in E-Mails, Tabellen und verschiedenen Apps verstreut sein. Oder, noch schlimmer, alle diese Details bleiben im Kopf einer Person hängen. Ein CRM-System hilft dabei, Kontakte zu zentralisieren, Geschäfte zu verfolgen und Folgeaktivitäten zu verwalten, damit nichts vergessen wird. Selbst kleine Teams profitieren davon, dass sie ihre Kundenbeziehungen an einem Ort organisieren können.
Slack CRM integriert kinderleichte Kundenmanagement-Funktionen oder CRM-Funktionen in Slack. Du kannst Kontakte erstellen und aktualisieren, Leads und Geschäfte verfolgen und Aktivitäten in den Unterhaltungen protokollieren, die du bereits während deiner Arbeit führst. Slackbot hilft dabei, Aktualisierungen zu protokollieren, nächste Schritte zu erfassen und Aufzeichnungen auf dem aktuellen Stand zu halten.
Slack CRM wird von Salesforce gestützt und ist nativ in Slack integriert – im Business+ Plan ist es ohne zusätzliche Kosten enthalten. Alle deine Daten werden im Hintergrund in Salesforce gespeichert. Wenn dein Unternehmen wächst, kannst du erweiterte CRM-Funktionen freischalten, ohne deine Daten zu migrieren oder von Null zu beginnen.
Bei herkömmlichen CRM-Tools musst du deine Unterhaltung verlassen, eine separate App öffnen und die Datensätze manuell aktualisieren. Das funktioniert, wenn du ein Vertriebsteam hast. Aber wenn du das Vertriebsteam bist, bremst dich diese Verwaltungsarbeit aus.
Slack CRM ist in deine Unterhaltungen integriert. Sage einfach: „Slackbot, füge Fiktion GmbH und die heutigen Notizen hinzu“, und schon ist es erledigt. Slackbot erstellt Datensätze, zeigt Erinnerungen an und verfolgt, was als Nächstes ansteht, damit dein ganzes Team immer die gleichen Informationen am gleichen Ort sieht.
Ohne ein CRM-System gehen Kundeninformationen verloren, Folgemaßnahmen werden verpasst, Geschäfte gehen durch die Lappen, und Teams arbeiten isoliert in Silos. Indem du Kundendaten und -aktivitäten an einem Ort zentralisierst, bleibt dein Team organisiert, abgestimmt und reaktionsfähig.
Slack CRM ist im Business+ Plan ohne zusätzliche Kosten enthalten. Du kannst es direkt in Slack aktivieren, ohne eine separate CRM-Software kaufen zu müssen.
Ja. Slack CRM basiert auf Salesforce, und du kannst es nahtlos erweitern, wenn dein Unternehmen wächst. Beginne mit der einfachen Nachverfolgung von Kontakten und Geschäftsabschlüssen in Slack und erweitere später die Salesforce-Funktionen, ohne deine Daten zu migrieren.