Mit zunehmendem Wachstum deines Unternehmens können Kundendaten in E-Mails, Tabellen und verschiedenen Apps verstreut sein. Oder, noch schlimmer, alle diese Details bleiben im Kopf einer Person hängen. Ein CRM-System hilft dabei, Kontakte zu zentralisieren, Geschäfte zu verfolgen und Folgeaktivitäten zu verwalten, damit nichts vergessen wird. Selbst kleine Teams profitieren davon, dass sie ihre Kundenbeziehungen an einem Ort organisieren können.