La administración de clientes, ahora conversacional
Con el sistema de CRM de Slack, administrar clientes es tan sencillo como pedírselo a Slackbot. Tu agente personal de IA puede registrar contactos, hacer un seguimiento del progreso de las negociaciones y preparar lo que necesites con un simple prompt, directamente desde Slack.
Simplifica el trabajo con Slackbot.
Investiga cuentas, prepara reuniones y crea borradores de comunicaciones de seguimiento en segundos. Simplemente pídeselo a Slackbot, y él se ocupará del trabajo pesado. Además, mantiene la información actualizada, de modo que tu equipo pueda dedicar más tiempo a consolidar las relaciones.
«Antes, dedicaba horas cada semana entre hojas de cálculo. Ahora, tan solo le digo a Slackbot qué sucedió tras una llamada, y él actualiza todo automáticamente. Ahorro al menos 90 minutos al día en trabajo administrativo y puedo dedicar ese tiempo a los clientes».
Convierte conversaciones en registros de clientes.
Slackbot conoce tus canales, conversaciones y clientes, y puede tomar medidas al instante en función de tus prompts. Pon en marcha una nueva cuenta, agrega notas de una llamada reciente y actualiza los registros, todo en Slack. Tan solo pídelo.
«Tener todo en un solo lugar es revolucionario. Desde la preparación y el transcurso de mi día con la vista de agenda y los puntos en los que debes concentrarte que sugiere Slackbot, nunca necesito salir de Slack».
Empieza de a poco y amplíate cuando todo esté listo.
Empieza con lo que necesites hoy, directamente dentro de Slack. Cada conversación, cliente y actualización se conecta con Salesforce en segundo plano. Cuando tu equipo esté listo para un sistema de CRM completo, no es necesario que migres nada, porque todo lo que registraste en Slack ya estará allí.
«Cuando recién comenzamos, no podíamos permitirnos un software de CRM caro. Con la CRM de Slack, nuestros pequeños equipos tienen lo que necesitan justo en donde trabajan, sin cambiar de pestaña ni tener que aprender a usar otra plataforma».
Pídele a Slackbot lo que necesites.
Seguimiento del proceso
Administra las ventas con un panel de kanban dinámico. Pídele a Slackbot que cree un prospecto o actualice un registro, y lo verás en el rastreador de ventas.
Preparación para reuniones
La preparación no es un problema si Slackbot puede generar un informe con el estado de la negociación, la actividad reciente y los principales puntos para tratar.
Actualización de negociaciones
Fomenta que una negociación avance o registra lo que sucedió en segundos. Slackbot mantiene todo actualizado a medida que trabajas.
Aceleración del contacto y el soporte
Pídele a Slackbot que dirija las solicitudes y cree borradores de respuestas para responder a los clientes rápidamente. Además, envía correos electrónicos personalizados a los clientes de cualquier etapa.
«Al principio, parecía como una pequeña mejora en el flujo de trabajo. Sin embargo, con el tiempo, notamos un efecto compuesto: las conversaciones óptimas generaban mejores implementaciones, lo cual se traducía en mayores conversiones».
Preguntas frecuentes
A medida que crece tu negocio, la información de los clientes puede perderse entre correos electrónicos, hojas de cálculo y distintas aplicaciones. O bien, en el peor de los casos, todos esos datos los conoce solo una persona. Con una CRM, puedes centralizar contactos, hacer un seguimiento de las negociaciones y administrar seguimientos, de modo que no se pierda nada. Incluso los pequeños equipos pueden beneficiarse de contar con un espacio para organizar las relaciones con los clientes.
La CRM de Slack integra funciones sencillas de administración de clientes, o CRM, de forma nativa en Slack. Puedes crear y actualizar contactos, hacer un seguimiento de los prospectos y negociaciones y registrar actividad en las conversaciones en donde ya sucede el trabajo. Mediante Slackbot, es posible registrar novedades y próximos pasos, además de conservar registros actuales.
La CRM de Slack cuenta con la tecnología de Salesforce y se integra en Slack de manera nativa. Se incluye en el plan Business+ sin cargo adicional. Todos tus datos se almacenan en Salesforce en segundo plano, de modo que, a medida que crece tu negocio, puedes acceder a más funcionalidades de CRM avanzadas sin tener que migrar los datos o comenzar desde cero.
Con las herramientas de CRM tradicionales, tienes que salir de la conversación, abrir una aplicación diferente y actualizar los registros de forma manual. Esto funciona si tienes un equipo de ventas. Sin embargo, si tú eres el equipo de ventas, toda esa labor administrativa te ralentiza.
La CRM de Slack funciona donde ya suceden tus conversaciones. Tan solo di: «Slackbot, agrega a Ficciones y registra las notas de hoy», y listo. Slackbot crea registros, muestra recordatorios y hace un seguimiento de los próximos pasos, de forma que todo tu equipo siempre disponga de la misma información en el mismo lugar.
Sin una CRM, la información de los clientes y su seguimiento se pierden, las negociaciones quedan olvidadas y los equipos terminan trabajando de forma independiente. Al centralizar los datos de los clientes y la actividad en un solo lugar, tu equipo se mantiene organizado y alineado, y puede responder en consecuencia.
La CRM de Slack se incluye como parte del plan Business+ sin costo adicional. Puedes activarlo directamente en Slack sin necesidad de comprar otro software de CRM.
Sí. La CRM de Slack se integra en Salesforce y puedes adaptarlo sin inconvenientes a medida que se amplía tu negocio. Empieza con un seguimiento de negociaciones y contactos simple en Slack, y adopta funciones de Salesforce más avanzadas más adelante, sin migrar tus datos.