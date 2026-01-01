Con las herramientas de CRM tradicionales, tienes que salir de la conversación, abrir una aplicación diferente y actualizar los registros de forma manual. Esto funciona si tienes un equipo de ventas. Sin embargo, si tú eres el equipo de ventas, toda esa labor administrativa te ralentiza.

La CRM de Slack funciona donde ya suceden tus conversaciones. Tan solo di: «Slackbot, agrega a Ficciones y registra las notas de hoy», y listo. Slackbot crea registros, muestra recordatorios y hace un seguimiento de los próximos pasos, de forma que todo tu equipo siempre disponga de la misma información en el mismo lugar.