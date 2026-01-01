Líderes de la Comunidad de Slack con emojis de reacción sobre las imágenes para resaltar el aspecto comunitario.
Comunidad de Slack

Encuentra tu lugar en la Comunidad de Slack

Sin importar tu experiencia o profesión, te invitamos a nuestra red internacional de usuarios que colaboran en todo lo relacionado con el trabajo y Slack.

Únete a nuestra comunidad

Hazte ver y escuchar, y deja tu huella

Aquí prosperamos, inspiramos a otros, colaboramos y conectamos para que todos los miembros tengan éxito.

Prospera

Desarrolla tus aptitudes, avanza en tu carrera profesional y colabora para dar forma al futuro del trabajo.

Inspira a los demás

Sacia tu curiosidad, encuentra nuevas formas de resolver problemas, muestra tu creatividad y ayuda a otras personas a hacer lo mismo que tú.

Colabora

Comparte tu experiencia con la comunidad para fomentar nuevas formas de pensar, trabajar y colaborar.

Conecta

Encuentra a aliados que te ayuden a innovar, hacer contactos y crecer como profesional. Podrás conocer a otras personas y pasarla bien.

Conversación de muestra en la interfaz de usuario de Slack en la que se da la bienvenida a un miembro nuevo de la Comunidad de Slack.

Conoce a los demás

Si te unes a la comunidad, accederás a todo un mundo de oportunidades para conectar y colaborar con otras personas.

  • Haz preguntas, obtén respuestas, comparte ideas y conoce a otros miembros de la comunidad en la Comunidad Trailblazer. Únete
  • Las delegaciones funcionan con voluntarios y se reúnen, organizan eventos e intercambian consejos y trucos en más de 40 países. Únete a una delegación
  • Únete a las conversaciones acerca de Slack y conéctate con tus pares dentro de Slack. Encuentra tu lugar
  • Conoce a desarrolladores como tú que trabajan con Slack y accede a los recursos y a la asistencia que necesitas en tu camino de programación dentro de Slack. Unirse al programa

Comparte tu entusiasmo liderando una delegación de la Comunidad de Slack

Los responsables locales son fundamentales para que las delegaciones tengan éxito. Puedes presentarte para crear una delegación o ser responsable de una que ya exista en tu ciudad.

Elige una forma de trabajar mejor

ComenzarSolicitar demo