¡Sí! A diferencia del correo electrónico, Slack no es susceptible al correo no deseado ni a la suplantación de identidad, los cuales generan el 90 % de las filtraciones de datos. Tu identificador de Slack no se puede vender a anunciantes ni agregarse a un listado de correo electrónico, y solo recibirás mensajes de Slack de otras personas que trabajen dentro de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Puedes recibir notificaciones de aplicaciones integradas con tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira. Slack ofrece protección y privacidad de datos de nivel empresarial. Los controles granulares permiten a los administradores personalizar la seguridad de cada usuario, de modo que nadie vea cosas que no debería ver. Obtén más información acerca de cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de la empresa.