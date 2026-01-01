Funciones de Slack
Un sistema operativo para toda tu jornada laboral.
Todas las funciones de Slack trabajan en sintonía para que tú también puedas hacerlo.
Colaboración
Reúne personas, proyectos, conocimientos y cultura bajo un mismo techo.
Administración de proyectos
Saca el trabajo adelante más rápido alineándote con las prioridades y administrando las tareas pendientes, todo en Slack.
Integraciones
Organiza el trabajo desde un único sistema operativo conectado entre aplicaciones y agentes digitales.
Inteligencia
Aprovecha el conocimiento colectivo de tu empresa y los datos de CRM para trabajar de una manera más inteligente y sencilla.
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Preguntas frecuentes
Excelente pregunta. Slack implementa una nueva forma de trabajar para tu empresa. Slack es una plataforma más rápida, mejor organizada y más segura que los correos electrónicos. Todas tus comunicaciones se ordenan en canales, que son sencillos de crear y buscar, y a los que es fácil unirse. Cuando hay un canal para cada cosa que pasa en la empresa, todos saben exactamente a dónde ir para avanzar en su trabajo. Slack también incorpora la IA en el flujo del trabajo. Con ella, te ayuda durante el día laboral y acelera y facilita buscar y realizar acciones sobre la información que necesitas. A diferencia del correo electrónico, Slack se integra con todos los demás sistemas de tus componentes tecnológicos para transformarse en el sistema operativo único para todo tu trabajo. Slack reúne todas las herramientas y personas que necesitas para trabajar en un solo lugar y dejar de cambiar de contexto, eliminar los silos de datos y evitar la pérdida de información. Para obtener más información acerca del tema, te recomendamos que consultes nuestra biblioteca de recursos.
El trabajo en Slack comienza con los canales. Al crear un canal para cada proyecto, equipo, oficina y departamento (todo lo que haces en el trabajo), creas un espacio para que se lleve a cabo cada conversación. Además, como es fácil crear los canales y unirse a ellos, Slack puede adaptarse para satisfacer las necesidades a medida que cambian. Si un nuevo participante se une a un proyecto, simplemente agrégalo al canal y podrá desplazarse hacia arriba para leer las conversaciones anteriores. Cuando llegue el momento de comenzar algo nuevo, crea un canal e invita a las personas adecuadas. Para obtener más información, lee acerca de cómo colaborar de manera eficaz en los canales.
IA de Slack se ejecuta en la infraestructura de confianza de Slack y cumple con las prácticas de seguridad y los estándares de cumplimiento que los clientes esperan de Slack. Slack no comparte los datos de los clientes con proveedores de LLM (modelos grandes de lenguaje) y tampoco usa los datos de los clientes para entrenar dichos modelos. Nuestros LLM están alojados directamente dentro de la nube privada virtual de AWS de Slack, lo que garantiza que tus datos permanezcan a salvo. Obtén más información aquí.
Sí. Puedes hablar de forma segura acerca de información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tus conversaciones, información y archivos permanezcan seguros. Slack ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa y se adhiere a múltiples certificaciones de cumplimiento, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y muchas más. Slack cumple con el RGPD y se puede configurar para que cumpla con HIPAA y FINRA. Está autorizado por FedRAMP (nivel moderado). Además, Slack ofrece funciones avanzadas de seguridad, como la Administración de claves Enterprise, que permiten a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una notificación instantánea si se detecta una amenaza. Puedes obtener más información acerca del programa de seguridad integral de Slack aquí.
¡Sí! A diferencia del correo electrónico, Slack no es susceptible al correo no deseado ni a la suplantación de identidad, los cuales generan el 90 % de las filtraciones de datos. Tu identificador de Slack no se puede vender a anunciantes ni agregarse a un listado de correo electrónico, y solo recibirás mensajes de Slack de otras personas que trabajen dentro de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Puedes recibir notificaciones de aplicaciones integradas con tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira. Slack ofrece protección y privacidad de datos de nivel empresarial. Los controles granulares permiten a los administradores personalizar la seguridad de cada usuario, de modo que nadie vea cosas que no debería ver. Obtén más información acerca de cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de la empresa.
Slack Connect es una forma más segura y productiva de comunicación entre organizaciones. Te permite trasladar a Slack todas las conversaciones con tus socios externos, clientes, proveedores y otros para reemplazar el correo electrónico y fomentar la colaboración. Las funciones de seguridad y los estándares de cumplimiento de nivel empresarial de Slack, como la administración de claves Enterprise, se extienden a Slack Connect. Puedes obtener más información acerca de Slack Connect aquí.