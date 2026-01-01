La plataforma de productividad de IBM: a la vanguardia de la innovación y la excelencia

IBM, una de las mayores empresas de TI del mundo y socia consultora tanto de Slack como de Salesforce, recibe el Premio a la excelencia por usar Slack como su sede digital. Y es que IBM utiliza la plataforma de manera innovadora para transformar sus operaciones, automatizar el futuro del trabajo y mantenerse a la vanguardia de la tecnología.

IBM es uno de los mayores clientes de Slack, con 250 000 empleados en todo el mundo que envían un promedio de 9,2 millones de mensajes de Slack por día para facilitar su trabajo. Desde 2015, la empresa lleva instaladas más de 3500 aplicaciones ya existentes y personalizadas y usa 3400 flujos de trabajo cada mes. Como muestra de su compromiso con el trabajo desde una plataforma de productividad, el equipo ejecutivo de IBM también usa Slack durante las sesiones de preguntas y respuestas.

“En IBM, usamos Slack todos los días. El hecho de que pueda conectar mis oportunidades de Salesforce dentro de Slack y ver exactamente qué está sucediendo desde una única fuente de datos tiene un valor incalculable”. Jenn Booth Socia global de Salesforce, consultora de estrategia de ventas y productos de IBM, IBM

El equipo de directivos de información de IBM se encarga de la implementación de Slack, a las órdenes del director, Konrad Lagarde, y del propietario técnico de producto de Slack, Guillermo Valdivia. Gracias a los canales, espacios de trabajo e integraciones de Slack, el modo de hacer negocios de IBM se ha visto transformado”, afirma Valdivia. “Es algo mágico. Y luego está Slack Connect, donde puedes colaborar y conectarte con organizaciones externas de forma directa, sin las esperas del intercambio de correos electrónicos”.

IBM también implementó Salesforce Service Cloud en toda la organización del servicio, Salesforce Sales Cloud para su función de ventas y soluciones de administración de socios de Salesforce para miles de socios comerciales de su empresa. Estas soluciones optimizadas, junto con las integraciones impulsadas por IA de Watson, están acelerando la resolución de problemas, mejorando los conocimientos y aumentando los resultados comerciales.

Al confiar en Slack para garantizar que sus equipos e individuos se mantengan conectados y productivos desde cualquier lugar, IBM redefine el lugar de trabajo moderno y establece un nuevo estándar para las organizaciones de servicio de TI. “Simplemente, todos se sintieron atraídos hacia Slack”, indica Bob McDonald, vicepresidente de experiencia de administración de relación con el cliente de IBM. “Es tan efectivo e intuitivo que los equipos desean usarlo de forma natural. Slack permite obtener resultados comerciales dentro de la empresa, así como con clientes y socios”.

Uniendo fuerzas para ayudar a las empresas a crear su propia plataforma de productividad

Navegar por una transformación digital empresarial, mientras continúan las operaciones diarias, puede ser abrumador y engorroso. Por ese motivo Slack y Salesforce se han asociado con IBM Consulting para asesorar a las empresas que intentan adaptarse a los entornos laborales que cambian rápidamente.

El equipo de IBM Consulting que guió a IBM a través de su propia transformación digital exitosa con Slack y Salesforce, desde la integración de pilas tecnológicas existentes hasta la capacitación de todos sus empleados a nivel mundial, ahora ayuda a organizaciones de todos los sectores a cambiar a esta nueva forma de trabajar en una plataforma de productividad. IBM utiliza su metodología comprobada, Enterprise Design Thinking for Data and AI (Pensamiento de diseño empresarial para datos e inteligencia artificial), para identificar la oportunidad y la intención comerciales, y luego crea aplicaciones Slack fáciles de usar que disponen flujos de trabajo inteligentes en múltiples plataformas empresariales.

De hecho, recientemente se reconoció a IBM Consulting por este trabajo otorgándole el Salesforce Partner Innovation Award, en honor a su vasto conocimiento y experiencia técnica en el uso de Slack para ayudar a las organizaciones a superar los desafíos comerciales e impulsar el éxito.