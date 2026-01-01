La piattaforma di produttività di IBM: l'avanguardia in fatto di innovazione ed eccellenza

IBM, una delle aziende di servizi IT più grandi al mondo e partner di consulenza di Slack e Salesforce, riceve il Premio Eccellenza per l’utilizzo di Slack come ambiente digitale, sfruttando in modo innovativo la piattaforma per trasformare le operazioni, automatizzare il futuro del lavoro e rimanere all’avanguardia della tecnologia.

IBM è uno dei maggiori clienti di Slack con 250.000 dipendenti globali che inviano in media 9,2 milioni di messaggi in Slack al giorno per facilitare il lavoro. Dal 2015, l’azienda ha installato oltre 3.500 app pronte all’uso e personalizzate e usa 3.400 workflow al mese. Per manifestare il proprio impegno a operare da una piattaforma di produttività, il team esecutivo di IBM usa Slack anche durante le sessioni di domande e risposte.

“In IBM usiamo Slack ogni giorno. Il fatto che io possa connettere le mie opportunità Salesforce all’interno di Slack e vedere esattamente cosa accade da un’unica fonte di verità è un aiuto inestimabile.” Jenn Booth Partner globale Salesforce, IBM Consulting Sales Strategy and Products, IBM

Il team del CIO di IBM gestisce l’implementazione in azienda di Slack sotto la guida del direttore Konrad Lagarde e del responsabile tecnico dei prodotti Slack Guillermo Valdivia. “Grazie alle aree di lavoro, alle integrazioni e ai canali di Slack, Slack ha trasformato il modo in cui IBM opera”, afferma Valdivia. “È una soluzione magica. E poi c’è Slack Connect, dove puoi collaborare e connetterti direttamente con organizzazioni esterne, senza dover aspettare le e-mail.”

IBM ha inoltre distribuito Salesforce Service Cloud in tutta l’organizzazione di servizi, Salesforce Sales Cloud per la funzione di vendita globale e soluzioni di gestione di partner Salesforce a migliaia di partner commerciali di IBM. Queste soluzioni ottimizzate, con le integrazioni basate sull’intelligenza artificiale Watson, stanno velocizzando la risoluzione dei problemi, migliorando le informazioni disponibili e incrementando i risultati aziendali.

Affidandosi a Slack per garantire che team e individui siano costantemente connessi e produttivi ovunque, IBM sta ridefinendo l’ambiente di lavoro moderno e impostando un nuovo standard per le organizzazioni di servizi IT. “Le persone gravitano naturalmente verso Slack”, dichiara Bob McDonald, vicepresidente dell’esperienza CRM di IBM. “È talmente efficace e intuitivo che i team decidono di usarlo spontaneamente. Con Slack, puoi ottenere risultati eccellenti all’interno dell’azienda ed estenderli a clienti e partner.”

Unire le forze per aiutare le aziende a creare la propria piattaforma di produttività

Gestire una trasformazione digitale aziendale senza interrompere le operazioni quotidiane può essere difficile e faticoso. Per questo motivo Slack e Salesforce hanno creato una partnership con IBM Consulting per supportare le aziende che provano ad adattarsi ad ambienti di lavoro in rapida evoluzione.

Il team di IBM Consulting che ha guidato IBM nella sua trasformazione digitale di successo con Slack e Salesforce, dall’integrazione degli stack tecnologici esistenti al coinvolgimento globale di tutti i dipendenti, ora aiuta le organizzazioni di tutti i settori ad adottare questo nuovo modo di lavorare in una piattaforma di produttività. IBM utilizza la sua metodologia collaudata, Enterprise Design Thinking for Data and AI, per individuare lo scopo e l’opportunità aziendale e quindi crea applicazioni Slack user-friendly che orchestrano workflow intelligenti in diverse piattaforme aziendali.

Infatti, il lavoro di IBM Consulting è stato recentemente premiato con un Salesforce Partner Innovation Award, riconoscendo le conoscenze approfondite e le competenze tecniche nell’utilizzo di Slack per aiutare le organizzazioni a superare le sfide aziendali e a raggiungere il successo.