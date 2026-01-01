Plataforma de produtividade da IBM: na vanguarda da inovação e da excelência

A IBM, uma das maiores empresas de serviço de TI do mundo e parceira de consultoria do Slack e da Salesforce, recebeu o Prêmio de Excelência por usar o Slack como sua sede digital e utilizar a plataforma de forma inovadora para transformar suas operações, automatizar o futuro do trabalho e se manter na liderança das inovações tecnológicas.

A IBM é um dos maiores clientes do Slack, com cerca de 250 mil funcionários em todo o mundo, que enviam cerca de 9,2 milhões de mensagens no Slack por dia para facilitar o trabalho. Desde 2015, a empresa instalou mais de 3.500 aplicativos prontos e personalizados e usa 3.400 fluxos de trabalho por mês. Como exemplo do compromisso de operar usando uma plataforma de produtividade, a equipe executiva da IBM também usa o Slack durante sessões de perguntas ao vivo.

“Na IBM, usamos o Slack diariamente. O fato de que posso conectar minhas oportunidades da Salesforce dentro do Slack e ver exatamente o que está acontecendo em apenas uma fonte confiável não tem preço.” Jenn Booth Parceiro Global da Salesforce, Consultoria de estratégia de vendas e produtos IBM, IBM

A equipe CIO da IBM é responsável pela implementação do Slack na empresa, liderada pelo diretor Konrad Lagarde e pelo líder de produtos técnicos do Slack, Guillermo Valdivia. “Graças aos canais do Slack e seus workspaces e integrações, o Slack transformou a maneira como a IBM faz negócios”, afirma Valdivia. “Parece mágica. Também há o Slack Connect, que permite que você colabore e se conecte com organizações externas imediatamente, sem ter que esperar por e-mails.”

A IBM também implantou a Salesforce Service Cloud na sua organização de serviço e a Salesforce Sales Cloud na sua função de vendas globais e forneceu as soluções de gerenciamento de parceiros da Salesforce para milhares de parceiros comerciais da IBM. Junto com as integrações da inteligência artificial Watson, essas soluções otimizadas estão acelerando a resolução de problemas, melhorando as informações e aumentando os resultados comerciais.

Por meio do uso do Slack para garantir que equipes e indivíduos se mantenham conectados e produtivos de qualquer lugar, a IBM está transformando o ambiente de trabalho moderno e definindo um novo padrão para as organizações de serviços de TI. “As pessoas são atraídas para o Slack”, afirma Bob McDonald, vice-presidente de experiência de CRM da IBM. “Ele é tão eficiente e intuitivo que as equipes naturalmente querem usá-lo. Com o Slack, você pode entregar resultados comerciais dentro da empresa e estendê-los para clientes e parceiros.”

Juntando forças para ajudar empresas a criar sua própria plataforma de produtividade

Passar pela transformação digital de uma empresa e, ao mesmo tempo, manter as operações do dia a dia, pode ser assustador e ineficiente. Por isso o Slack e a Salesforce criaram uma parceria com a IBM Consulting para orientar empresas que estão tentando se adaptar aos ambientes de trabalho altamente dinâmicos.

A equipe da IBM Consulting que orientou a IBM pela sua própria transformação digital bem-sucedida com o Slack e a Salesforce, desde a integração de pilhas de tecnologia existentes à capacitação global de funcionários, agora ajuda organizações de todos os setores a mudarem para essa nova maneira de trabalhar em uma plataforma de produtividade. A IBM usa a sua metodologia comprovada, Enterprise Design Thinking for Data and AI (Pensamento de design corporativo para dados e IA) para identificar oportunidades e intenções de negócios e, depois, cria aplicativos do Slack fáceis de usar que orquestram fluxos de trabalho inteligentes em várias plataformas empresariais.

Recentemente, a IBM Consulting foi reconhecida por seu trabalho com o Salesforce Partner Innovation Award, honrando seu profundo conhecimento e experiência técnica ao usar o Slack para ajudar organizações a superar desafios comerciais e impulsionar o sucesso.