Perfis de usuário e organogramas completos com o Atlas
Ajude as equipes a conhecer as pessoas com quem elas estão trabalhando com o Atlas do Slack, um diretório de funcionários remodelado que oferece informações importantes sobre os colegas de trabalho.
Ajude suas equipes a entender com quem estão trabalhando
Quando colegas de equipe conhecem mais um do outro, uma relação de confiança é construída, e o trabalho é feito mais rápido. Quer você esteja mostrando afiliações e habilidades de funcionários ou um organograma interativo e dinâmico, o Atlas do Slack ajuda os colegas de equipe a conhecer quem está na outra ponta do trabalho.
“Os perfis de usuário detalhados e os organogramas dinâmicos do Atlas estão desempenhando um papel importante para facilitar conexões melhores em um mundo híbrido.”
Gerenciamento de perfis em nível empresarial
Os sistemas empresariais, incluindo o HRIS, preenchem as principais informações de perfil com o SCIM, o que garante que os perfis dos funcionários estejam atualizados e precisos. Os administradores também podem permitir que os funcionários personalizem certas informações de perfil.
O contexto certo a seu alcance
Com o Atlas do Slack, tanto informações de perfil detalhadas e pesquisáveis como um organograma dinâmico estão apenas a um clique de distância. As pessoas podem descobrir facilmente com quem precisam trabalhar sem mudar de ferramenta ou sair do Slack.
Mais do que um diretório
O Atlas do Slack é mais do que nomes e rostos. Ele também oferece informações contextuais que qualquer pessoa pode usar para trabalhar em conjunto de forma efetiva.
Perfis de usuário personalizáveis
As pessoas podem adicionar interesses, projetos importantes e objetivos da equipe para oferecer informações contextuais e facilitar conexões.
Uma fonte confiável de informações sobre funcionários
Os dados de perfil sincronizados significam que o Atlas é uma fonte de fatos para estruturas e hierarquias organizacionais.
Um retrato organizacional completo
Os usuários do Slack podem ver informações do perfil de qualquer pessoa da organização deles, inclusive sobre quem ainda não está no Slack.
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Perguntas frequentes
Para obter informações sobre os preços, fale com o gerente da sua conta do Slack ou com a equipe de vendas. Caso queira saber mais sobre os planos pagos do Slack, acesse a página de preços.
O Atlas do Slack está incluído no plano Enterprise+ sem custo adicional. O Atlas do Slack também está disponível como um complemento pago dos planos Business+.
Sim. O Atlas do Slack é ideal para organizações empresariais e pode ser configurado para incorporar dados de sistemas corporativos e criar perfis detalhados para quem usa o Slack, assim como perfis do tipo somente leitura para as demais pessoas da organização. Os usuários do Slack vão poder ver, pesquisar e acessar esses perfis somente leitura na plataforma. No entanto, recursos que permitem personalizar perfis e criar campos personalizados não vão estar disponíveis para funcionários com perfis somente leitura.
Sim. O Atlas do Slack é totalmente integrado ao Slack e usa a segurança de nível corporativo e os recursos de gerenciamento de identidade que são essenciais à plataforma e incluídos por meio de integrações de terceiros.
O Atlas do Slack está disponível em todos os mercados e em todos os idiomas compatíveis com o Slack.