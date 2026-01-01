Por que o Slack é melhor do que e-mails?
Quando se trata de comparar Slack com E-mail, o Slack sai na frente por conseguir reunir tudo o que uma empresa moderna precisa para realizar seu trabalho.
Não é que o e-mail seja ruim, mas ele é limitado.
O e-mail é útil para enviar e receber informações. O Slack oferece uma plataforma intuitiva para fazer todas as outras coisas necessárias para agilizar e impulsionar o trabalho. O Slack é uma interface rica para colaboração, compartilhamento transparente de arquivos e integrações de apps, além de potencializar a produtividade com IA.
"Não é possível ter uma conversa boa por e-mail, não é rápido o suficiente. Ao nos reunirmos nos canais do Slack, podemos conversar sobre assuntos de gestão cotidianos de modo fácil. Isso não tem preço."
O que o Slack oferece em comparação ao e-mail
O Slack não é apenas uma ferramenta de envio de mensagens. É um lugar onde o trabalho flui entre todas as suas equipes, ferramentas, clientes e parceiros, não importa onde ou quando você esteja trabalhando.
TRANSPARÊNCIA
Quando suas equipes trabalham no Slack, todas as conversas, arquivos e apps se tornam contexto útil pesquisável por pessoas e IA. Não há mais necessidade de encaminhar uma montanha de e-mails quando uma pessoa nova é adicionada a um projeto.
COLABORAÇÃO
Compartilhamento de arquivos, chamadas, clipes e muito mais estão integrados no Slack, juntamente com mensagens em tempo real, para que suas equipes possam trabalhar juntas de verdade, da maneira que acharem melhor. Além disso, o Slack reúne equipes internas e externas em diversos locais, fusos horários e estilos de trabalho, em vez de limitar o trabalho à comunicação isolada por e-mail.
INTEGRAÇÕES
Conecte mais de 2.600 apps ao Slack, seja sua agenda ou as ferramentas que você usa todos os dias, e nunca mais esqueça um anexo.
INSTRUMENTALIZAÇÃO
Junte os agentes do Salesforce e seus apps favoritos em um sistema operacional de trabalho que permite a eles realizarem o trabalho em seu lugar.
AUTOMAÇÃO
No Slack, você pode transformar tarefas rotineiras, como reuniões, aprovações e solicitações em fluxos de trabalho automatizados para reduzir a interminável troca de mensagens.
SEGURANÇA
Colaborar por e-mail aumenta o risco de spam e de phishing. O Slack atende a requisitos de segurança de altíssimo nível e está em conformidade com os padrões de trabalho seguro.
Como mudar do e-mail para o Slack
Inscrever-se
Crie um workspace no Slack em questão de minutos. Equipes de todos os tamanhos podem experimentá-lo gratuitamente.
Convide seus colegas
O Slack é melhor em companhia (sério, é um pouco chato usá-lo sozinho) e é fácil convidar sua equipe.
Retome de onde parou
Experimente levar seu e-mail para o Slack e continue a conversa lá. Sua equipe ou seu chefe vão agradecer.
Cinco dicas para começar a usar o Slack
Um guia do Slack para usuários de e-mail
Como enviar e-mails para o Slack
Como usar o Slack: guia de início rápido
Perguntas frequentes
O Slack organiza as conversas em canais. Assim, todos podem se reunir em um único local para compartilhar ideias, tomar decisões e agilizar o trabalho. Isso ajuda as equipes a trabalhar de forma mais rápida e ficar por dentro de tudo, em qualquer lugar.
Com o Slack Connect (disponível em planos pagos), você também pode melhorar a comunicação com parceiros, fornecedores, clientes e outras partes interessadas reunindo as conversas diretamente no Slack.
Sim, a segurança no Slack é de extrema importância para nós. Você pode confiar na nossa plataforma para proteger as informações do seu workspace. Para ver mais informações sobre como mantemos seus dados protegidos, confira nossas Práticas de segurança.
No Slack, as mensagens diretas em grupo podem incluir até nove pessoas. Elas são ótimas para conversas pontuais que não precisam da participação de todo o canal. No entanto, se precisar de mais de nove pessoas, basta criar outro canal.
Sim, o Slack pode ajudar você a manter toda a sua comunicação de trabalho, incluindo e-mails, em um único lugar. Saiba como enviar e-mails para o Slack.