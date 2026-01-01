電子郵件不是壞了，而是被限制
電子郵件用於傳送及接收資訊很有用。Slack 提供直覺式的平台完成所有其他事項，讓工作可以順利進展。Slack 豐富的介面適合協作、透明的檔案共享和應用程式整合，並且運用 AI 能力提高生產力。
「你無法透過電子郵件好好進行對話，因為它的速度不夠快。齊聚在 Slack 頻道中，即可輕鬆討論日常管理主題。這是無價的。」
Slack 所提供的 vs. 電子郵件
Slack 絕不只是一個傳送訊息的工具。這是一個處於你所有團隊、工具、客戶和合作夥伴之間的位置，無論你身在何處，都能隨時隨地工作。
透明度
你的團隊於 Slack 中工作時，他們的所有對話、檔案和應用程式都成為有用的背景資料，可供人員和 AI 搜尋。再也不必轉發大批的電子郵件給加入專案的新人員了。
協作
檔案共享、通話、剪輯等功能全部內建在 Slack，加上即時訊息傳送功能，你的團隊可以真正以你的最佳工作方式共同合作。此外，Slack 將跨不同地點、時區和工作型態的內部和外部團隊聚集在一起，而不是將工作侷限在電子郵件的孤立對話中。
整合
你可以將超過 2,600 個應用程式連結至 Slack，無論是行事曆還是你每天使用的工具都沒有問題，而且你再也不會忘記附件了。
編排
將 Salesforce 中的代理和你最愛的應用程式整合到工作作業系統，它們就能幫你完成工作。
自動化
在 Slack 中，你可以將日常會議和任務 (例如快速會議、核准工作和請求工作) 轉變成自動化工作流程，省下來回往返的時間。
安全性
使用電子郵件進行協作會帶來垃圾郵件和網路釣魚攻擊的風險。Slack 符合企業級安全性及法規遵循標準，確保工作安全無虞。
如何從電子郵件切換至 Slack
註冊
在幾分鐘內建立一個新的 Slack 工作空間。任何規模的團隊都能免費試用。
邀請你的共事者
多人一起使用 Slack 成效會更好 (真的，只有你自己使用的話效果有限)，而且邀請團隊加入無比簡單。
從你離開處繼續
試試將電子郵件帶入 Slack，並繼續對話。你的團隊和老闆會感謝你。
常見問題
Slack 將對話整理成頻道，每個人都能聚集在同一個空間中，隨時分享點子、做出決策及推動工作進度。這有助於團隊提升效率並保持同步，不論成員身在何處都不受限。
只要使用 Slack Connect (適用於付費方案)，直接在 Slack 中就能展開對話，也能改善與合作夥伴、廠商和客戶等對象的溝通方式。
是的。Slack 的安全性對我們至關重要。你可以信任 Slack 有能力確保你的工作空間資訊安全。如需瞭解我們如何保障您的資料安全，請檢閱我們的安全性作法。
Slack 中的群組私訊人數上限為九個人。群組聊天適合用於不需要整個頻道的成員都參與的單次對話，但是如果你需要超過九個人參與，不如直接建立一個頻道！
可以，Slack 可幫助你將所有工作通訊內容 (包括電子郵件) 在同一處集中保存。瞭解如何傳送電子郵件至 Slack。