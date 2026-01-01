選擇適合自己的溝通方式
協作不僅限於文字溝通。語音、影片等都可以協助你傳達訊息。
與人員暢通無阻地交流，無論對方在哪裡工作都不受限
讓組織中的所有人都能在同一處溝通和協作。從一對一對話到團隊聊天，無論你在哪裡工作，都會有在辦公室工作的感覺。
將脈絡導入對話
取得重要的更新，討論它們，並採取行動，全都無需切換標籤就能完成。透過將其他工作工具連接到 Slack，進行更豐富、更明智的對話。
安全地使用公開或私人通訊聊天
Slack 中大多數聊天都發生在頻道內，這是一個包含訊息、檔案、工具和人員，開放有組織的空間，但你始終可以找到以私人頻道進行通訊和發送私訊的場所。
整理對話
你可以為頻道命名，並用專案、客戶或對你和公司有意義的條件來整理頻道。每個對話都有源頭，也有可以前往的位置。
善用工作歷程記錄
透過參照私訊或在公司的各個頻道中開啟對話，讓你更智慧地完成工作，所有資訊都會自動儲存並可供搜尋。
隨時觸手可及
適用於桌上型電腦或行動裝置的專用型 Slack 應用程式，掌握所有對話的最新動態，隨時隨地進行交流。
常見問題
Slack 提供有條不紊、更輕鬆的工作方式。使用 Slack 時，不需要永無止盡的一連串電子郵件，而是在頻道中工作：這種彈性空間可以集結所有完成工具所需的人員、工具和檔案。不同於電子郵件其中的訊息很快就會難以找到，當你需要迅速獲得回應時，可以透過 Slack 中的通知引起特定人員的注意。Slack 也可以連結你最常使用的工作工具，這是電子郵件所沒有的功能。請讓我們再說明幾個應該改用 Slack 的理由。
依據預設，一個或多個成員之間的私訊皆為私有內容。這些聊天內容將列於 Slack 視窗左側私人和公開頻道清單下方，「私訊」下的獨立群組之中。
透過 Slack Connect，你可以傳送邀請並直接開始與公司外部人員私訊對話，就像在 Slack 裡進行一般私訊一樣！對方接受你傳送的邀請後，你就能開始與另一個組織的人員交換訊息。
如果你要開始私訊，你的公司必須使用付費方案的 Slack。使用免費方案的人員仍能接受你的邀請並開始私訊。