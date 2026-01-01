透過 Slack Connect，你可以傳送邀請並直接開始與公司外部人員私訊對話，就像在 Slack 裡進行一般私訊一樣！對方接受你傳送的邀請後，你就能開始與另一個組織的人員交換訊息。



如果你要開始私訊，你的公司必須使用付費方案的 Slack。使用免費方案的人員仍能接受你的邀請並開始私訊。