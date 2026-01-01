兩名團隊成員正在交談，四周圍繞著意象化的 Slack 訊息和豎起大拇指的一隻手 (模擬表情符號)
一對一或多人私訊

運用企業通訊專用的團隊聊天，團隊合作好簡單

充分提出你的意見。高效、有組織的團隊聊天有助於提高你和團隊的合作效率。

Slack 中的對話範例
cs-團隊
陳峰洺下午 12:35嘿，@頻道，快速更新：第四季的提案已完成！要是我錯過了什麼，請告訴我。
第四季 A 公司網站提案Spreadsheet from Google Drive
已上傳此檔案: 第四季 A 公司網站提案
👀5🙌2
江曉依下午 12:35@陳峰洺，做得很好。我想你可以幫我節省很多時間。
陳峰洺下午 12:35好的。你有更多關於那幾周工作的提議嗎？
訊息 #cs-團隊

選擇適合自己的溝通方式

協作不僅限於文字溝通。語音、影片等都可以協助你傳達訊息。

Slack 中的對話範例
cs-團隊
陳峰洺下午 12:35嘿，@頻道，快速更新：第四季的提案已完成！要是我錯過了什麼，請告訴我。
第四季 A 公司網站提案Spreadsheet from Google Drive
已上傳此檔案: 第四季 A 公司網站提案
👀5🙌2
江曉依下午 12:35@陳峰洺，做得很好。我想你可以幫我節省很多時間。
陳峰洺下午 12:35好的。你有更多關於那幾周工作的提議嗎？
訊息 #cs-團隊
Troops 應用程式整合範例
支援-狀態
林淑珮下午 3:24昨天
  • 在加拿大度假！
今天
  • 優惠券代碼審核
袁祐君下午 3:24昨天
  • 顯然沒放假
  • 現場行銷調查結果
今天
  • 總結昨天的發現
  • 分析評論
訊息 #支援-狀態

與人員暢通無阻地交流，無論對方在哪裡工作都不受限

讓組織中的所有人都能在同一處溝通和協作。從一對一對話到團隊聊天，無論你在哪裡工作，都會有在辦公室工作的感覺。

Troops 應用程式整合範例
支援-狀態
林淑珮下午 3:24昨天
  • 在加拿大度假！
今天
  • 優惠券代碼審核
袁祐君下午 3:24昨天
  • 顯然沒放假
  • 現場行銷調查結果
今天
  • 總結昨天的發現
  • 分析評論
訊息 #支援-狀態

將脈絡導入對話

取得重要的更新，討論它們，並採取行動，全都無需切換標籤就能完成。透過將其他工作工具連接到 Slack，進行更豐富、更明智的對話。

查看 Slack Marketplace

Logo of Google Drive
Google Drive
Productivity
Logo of Salesforce (Legacy)
Salesforce (Legacy)
Customer Support
Logo of Asana
Asana
Productivity
Mystery App
Customer Support

將脈絡導入對話

取得重要的更新，討論它們，並採取行動，全都無需切換標籤就能完成。透過將其他工作工具連接到 Slack，進行更豐富、更明智的對話。

查看 Slack Marketplace

安全地使用公開或私人通訊聊天

Slack 中大多數聊天都發生在頻道內，這是一個包含訊息、檔案、工具和人員，開放有組織的空間，但你始終可以找到以私人頻道進行通訊和發送私訊的場所。

整理對話

你可以為頻道命名，並用專案、客戶或對你和公司有意義的條件來整理頻道。每個對話都有源頭，也有可以前往的位置。

善用工作歷程記錄

透過參照私訊或在公司的各個頻道中開啟對話，讓你更智慧地完成工作，所有資訊都會自動儲存並可供搜尋。

隨時觸手可及

適用於桌上型電腦或行動裝置的專用型 Slack 應用程式，掌握所有對話的最新動態，隨時隨地進行交流。

詳細瞭解 Slack 中的訊息傳遞

部落格

Slack 核心：充分利用訊息傳遞

Slack 教學

Slack 介紹：尋找並開始對話

部落格

瞭解在 Slack 頻道工作的詳情

部落格

Slack 核心：充分利用訊息傳遞

Slack 教學

Slack 介紹：尋找並開始對話

部落格

瞭解在 Slack 頻道工作的詳情

常見問題

Slack 提供有條不紊、更輕鬆的工作方式。使用 Slack 時，不需要永無止盡的一連串電子郵件，而是在頻道中工作：這種彈性空間可以集結所有完成工具所需的人員、工具和檔案。不同於電子郵件其中的訊息很快就會難以找到，當你需要迅速獲得回應時，可以透過 Slack 中的通知引起特定人員的注意。Slack 也可以連結你最常使用的工作工具，這是電子郵件所沒有的功能。請讓我們再說明幾個應該改用 Slack 的理由。

依據預設，一個或多個成員之間的私訊皆為私有內容。這些聊天內容將列於 Slack 視窗左側私人和公開頻道清單下方，「私訊」下的獨立群組之中。

透過 Slack Connect，你可以傳送邀請並直接開始與公司外部人員私訊對話，就像在 Slack 裡進行一般私訊一樣！對方接受你傳送的邀請後，你就能開始與另一個組織的人員交換訊息。

如果你要開始私訊，你的公司必須使用付費方案的 Slack。使用免費方案的人員仍能接受你的邀請並開始私訊。

選擇更好的工作方式

開始使用與銷售團隊交談